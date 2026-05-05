Xiaomi 17T Series lộ diện thông số: Pin khủng 7.000 mAh và chip Dimensity 9500 Dòng smartphone Xiaomi 17T và 17T Pro dự kiến ra mắt sớm vào tháng 5 tới với những nâng cấp đột phá về dung lượng pin, hiệu năng vi xử lý và công nghệ màn hình vượt trội.

Xiaomi đang tích cực chuẩn bị cho việc ra mắt dòng điện thoại cận cao cấp tiếp theo mang tên Xiaomi 17T Series. Theo các thông tin rò rỉ mới nhất từ WinFuture, dòng sản phẩm này bao gồm hai phiên bản: Xiaomi 17T và Xiaomi 17T Pro, dự kiến sẽ xuất hiện trên thị trường ngay trong tháng 5 này.

Ảnh báo chí của Xiaomi 17T

Màn hình 144Hz và thiết kế tối ưu trải nghiệm

Về khả năng hiển thị, Xiaomi 17T được trang bị màn hình kích thước 6.59 inch, độ phân giải 2.756 x 1.268 pixel cùng tần số quét 120Hz. Trong khi đó, phiên bản Pro mang đến sự khác biệt rõ nét hơn với tấm nền 6.83 inch, độ phân giải cao hơn và tần số quét lên tới 144Hz, hướng đến nhóm người dùng chuyên nghiệp và game thủ cần sự mượt mà tuyệt đối.

Sự phân cấp còn nằm ở chất liệu hoàn thiện: phiên bản tiêu chuẩn sử dụng khung nhựa để tối ưu trọng lượng và giá thành, còn bản Pro được trang bị khung kim loại sang trọng, gia tăng độ bền và cảm giác cầm nắm cao cấp.

Cấu hình mạnh mẽ với chip Dimensity thế hệ mới

Bên dưới nắp lưng, Xiaomi 17T Series sở hữu những vi xử lý mạnh mẽ nhất từ MediaTek. Phiên bản tiêu chuẩn tích hợp chip Dimensity 8500 Ultra, trong khi bản Pro sử dụng Dimensity 9500 – dòng SoC cao cấp mang lại hiệu năng xử lý đa nhân và đồ họa vượt trội. Cả hai thiết bị đều đi kèm RAM 12GB và bộ nhớ trong 512GB, đảm bảo khả năng đa nhiệm mượt mà cho các tác vụ nặng.

Ảnh báo chí của Xiaomi 17T Pro

Điểm nhấn ấn tượng nhất của dòng sản phẩm này chính là viên pin dung lượng lớn. Xiaomi 17T sở hữu pin 6.500mAh với sạc nhanh 67W. Đặc biệt, bản 17T Pro được trang bị viên pin lên đến 7.000mAh, hỗ trợ sạc có dây 100W và sạc không dây 50W, thiết lập tiêu chuẩn mới về thời lượng sử dụng trong phân khúc.

Hệ thống camera 50MP chuyên nghiệp

Xiaomi không hề lơ là khả năng nhiếp ảnh khi trang bị cho cả hai máy cụm 3 camera sau chất lượng. Cấu hình bao gồm cảm biến chính 50MP, ống kính tele 50MP hỗ trợ zoom quang 5x và một ống kính góc siêu rộng 12MP. Camera trước có độ phân giải 32MP, phục vụ tốt nhu cầu gọi video và chụp ảnh selfie sắc nét.

Bảng so sánh thông số kỹ thuật dự kiến

Thông số Xiaomi 17T Xiaomi 17T Pro Màn hình 6.59 inch, 120Hz 6.83 inch, 144Hz Vi xử lý Dimensity 8500 Ultra Dimensity 9500 RAM/ROM 12GB / 512GB 12GB / 512GB Pin/Sạc 6.500mAh, 67W 7.000mAh, 100W/50W Chất liệu khung Nhựa Kim loại

Dự kiến, mức giá tại thị trường châu Âu cho Xiaomi 17T là khoảng 749 EUR (23 triệu đồng) và Xiaomi 17T Pro là 999 EUR (30.79 triệu đồng). Tuy nhiên, mức giá tại các khu vực khác có thể sẽ cạnh tranh hơn sau khi điều chỉnh các loại thuế phí đặc thù.