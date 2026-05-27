Xiaomi 17T Series mở đặt trước tại Việt Nam: Pin 7.000mAh và ưu đãi đến 5,5 triệu đồng CellphoneS chính thức nhận đặt hàng bộ đôi Xiaomi 17T và 17T Pro với giá khởi điểm từ 20,99 triệu đồng. Thế hệ mới gây ấn tượng với chip Dimensity 9500, màn hình 144Hz và dung lượng pin kỷ lục.

Xiaomi 17T và Xiaomi 17T Pro đã chính thức xuất hiện trong chương trình đặt hàng sớm tại hệ thống CellphoneS, dù ngày ra mắt toàn cầu được ấn định vào 28/5/2026. Đây là dòng sản phẩm chiến lược của Xiaomi trong phân khúc cao cấp, tập trung vào hiệu năng mạnh mẽ và thời lượng pin đột phá.

Chi tiết chương trình đặt trước và giá bán

Chương trình đặt hàng diễn ra từ 18h ngày 29/5 đến hết ngày 7/6/2026. Khách hàng tham gia đặt trước sẽ nhận được gói ưu đãi bao gồm giảm trực tiếp 3,5 triệu đồng, giảm thêm 2 triệu đồng tại hệ thống, cùng quà tặng SIM 4G Viettel dung lượng 10GB/ngày.

Dưới đây là bảng giá niêm yết của các phiên bản:

Phiên bản Cấu hình RAM/ROM Giá niêm yết (VND) Xiaomi 17T 12GB/512GB 20,990,000 Xiaomi 17T Pro 12GB/512GB 24,990,000 Xiaomi 17T Pro (Độc quyền) 12GB/1TB 26,990,000

Ngoài ra, người dùng còn được tặng kèm gói dịch vụ 17T Series Premium trị giá 9,5 triệu đồng, bao gồm 24 tháng bảo hành và 6 tháng bảo hiểm rơi vỡ màn hình.

Xiaomi 17T: Cân bằng giữa hiệu năng và giá trị

Phiên bản tiêu chuẩn Xiaomi 17T được trang bị màn hình AMOLED 6.59 inch độ phân giải 1.5K, hỗ trợ tần số quét 120Hz. Sức mạnh bên trong đến từ vi xử lý MediaTek Dimensity 8500 Ultra, kết hợp cùng RAM LPDDR5X và bộ nhớ UFS 4.1. Đây là những thông số đảm bảo khả năng đa nhiệm mượt mà cho các tác vụ nặng.

Điểm nhấn lớn nhất trên model này là viên pin dung lượng 6,500mAh, hỗ trợ công nghệ sạc nhanh HyperCharge 67W. Hệ thống camera sau gồm ba ống kính với cảm biến chính 50MP Light Fusion 800, camera tele 50MP hỗ trợ zoom quang 5x và một cảm biến góc rộng 12MP.

Xiaomi 17T Pro: Đỉnh cao công nghệ và pin 7.000mAh

Ở phân khúc cao cấp hơn, Xiaomi 17T Pro nâng cấp trải nghiệm với màn hình 6.83 inch tần số quét 144Hz. Thiết bị sử dụng chipset Dimensity 9500 mạnh mẽ nhất từ MediaTek, tối ưu cho nhu cầu gaming và xử lý AI chuyên sâu. Đáng chú ý, máy sở hữu viên pin lên tới 7,000mAh – con số hiếm thấy trên các flagship hiện nay.

Công nghệ sạc trên bản Pro cũng vượt trội với sạc có dây 100W và sạc không dây 50W. Về khả năng nhiếp ảnh, máy sử dụng cảm biến chính Light Fusion 950 chất lượng cao hơn, hứa hẹn khả năng thu sáng và tái tạo chi tiết tốt hơn trong điều kiện thiếu sáng.

Cả hai thiết bị đều hỗ trợ các chuẩn kết nối hiện đại nhất như Wi-Fi 7 (trên bản Pro) và chạy trên hệ điều hành Android 16 mới nhất. Với việc duy trì độ mỏng dưới 8.3mm dù có viên pin cực lớn, Xiaomi 17T Series đang trở thành đối thủ đáng gờm trên thị trường smartphone cao cấp nửa cuối năm 2026.