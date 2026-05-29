Xiaomi 17T Series ra mắt: Camera Leica 5x phủ sóng mọi phiên bản, pin 7,000mAh Thế hệ flagship mới của Xiaomi chính thức gia nhập thị trường Việt Nam với bước tiến lớn về camera tele 5x từ Leica và viên pin công nghệ silicon-carbon dung lượng kỷ lục.

Ngày 29/5, Xiaomi chính thức trình làng dòng sản phẩm Xiaomi 17T Series tại thị trường Việt Nam, bao gồm hai phiên bản: Xiaomi 17T và Xiaomi 17T Pro. Tiếp nối thành công của thế hệ trước, dòng máy năm nay tập trung mạnh vào khả năng nhiếp ảnh chuyên nghiệp và hiệu năng bền bỉ nhằm phục vụ nhóm người dùng sáng tạo nội dung.

Chi Pu trong vai trò Đại sứ thương hiệu của Xiaomi 17T Series

Hệ thống camera Leica 5x và công nghệ Live Moment

Điểm nâng cấp đáng chú ý nhất trên Xiaomi 17T Series là sự hiện diện của ống kính tele Leica 5x trên cả hai phiên bản, thay vì chỉ giới hạn ở bản cao cấp như trước đây. Hệ thống camera chính có độ phân giải 50MP, sử dụng ống kính Leica Summilux giúp tối ưu khả năng thu sáng trong các điều kiện môi trường phức tạp.

Cả hai phiên bản đều sở hữu camera chính 50MP với ống kính Leica Summilux

Cụm camera tele 50MP hỗ trợ chống rung quang học OIS và tính năng AI Ultra Zoom lên đến 120x, hỗ trợ tốt cho nhu cầu chụp ảnh chân dung hoặc bắt khoảnh khắc từ khoảng cách xa. Bên cạnh đó, tính năng Leica Live Moment cho phép người dùng ghi lại bầu không khí động xung quanh bức ảnh, kết hợp với các bộ lọc màu đặc trưng của Leica.

Sự xuất hiện bất ngờ của camera Leica 5x Telephoto trên cả bản Xiaomi 17T tiêu chuẩn

Về khả năng quay video, phiên bản Pro hỗ trợ định dạng 8K 30fps, trong khi phiên bản tiêu chuẩn hỗ trợ 4K HDR10+ 60fps và video Log, đáp ứng các tiêu chuẩn hậu kỳ chuyên nghiệp.

Thiết kế hiện đại và công nghệ màn hình bảo vệ mắt

Xiaomi 17T Series áp dụng ngôn ngữ thiết kế tinh gọn với các đường cong mềm mại và cụm camera được tái cấu trúc thanh thoát hơn. Phiên bản 17T Pro có các tùy chọn màu sắc: Xanh Thẫm, Tím Trầm (hiệu ứng ánh kim) và Đen. Trong khi đó, bản 17T hướng đến sự trẻ trung với màu Đen, Tím và Trắng Ngọc.

Xiaomi đã tinh chỉnh lại ngôn ngữ thiết kế trên 17T Series với cụm camera tinh gọn hơn

Cả hai thiết bị đều trang bị màn hình AMOLED độ phân giải 1.5K, độ sáng tối đa 3,500 nits. Phiên bản Pro sở hữu màn hình 6.83 inch với tần số quét 144Hz, còn phiên bản tiêu chuẩn là 6.59 inch với tần số quét 120Hz. Cả hai đều tích hợp công nghệ Xiaomi Vision Care nhằm giảm thiểu tác động của ánh sáng xanh.

Phiên bản 17T Pro có tần số quét lên tới 144Hz cực kỳ mượt mà

Hiệu năng từ vi xử lý Dimensity và pin Silicon-Carbon

Xiaomi 17T Pro được trang bị chipset Dimensity 9500 sản xuất trên tiến trình 3nm, hỗ trợ xử lý các tác vụ nặng và chơi game hiệu suất cao. Phiên bản tiêu chuẩn sử dụng chip Dimensity 8500-Ultra (4nm) tối ưu cho việc sử dụng hàng ngày. Hệ thống tản nhiệt 3D IceLoop được tích hợp để duy trì ổn định nhiệt độ khi vận hành liên tục.

Xiaomi 17T Pro được trang bị siêu chip Dimensity 9500 (tiến trình 3nm) cao cấp

Điểm đột phá nằm ở công nghệ pin silicon-carbon, giúp tăng mật độ năng lượng. Xiaomi 17T Pro sở hữu viên pin 7,000mAh kèm sạc nhanh 100W, trong khi Xiaomi 17T trang bị pin 6,500mAh với sạc nhanh 67W. Dòng sản phẩm này vận hành trên hệ điều hành HyperOS 3, tích hợp sâu các công cụ trí tuệ nhân tạo như Google Gemini và Circle to Search.

Viên pin dung lượng lên tới là 6,500mAh được trang bị trên Xiaomi 17T với sạc 67W

Giá bán chi tiết các phiên bản tại Việt Nam

Dưới đây là bảng giá niêm yết cho các phiên bản Xiaomi 17T Series được công bố tại sự kiện:

Phiên bản Cấu hình (RAM/ROM) Giá niêm yết (VND) Xiaomi 17T 12GB / 256GB 20.090.000 Xiaomi 17T 12GB / 512GB 20.990.000 Xiaomi 17T Pro 12GB / 256GB 23.990.000 Xiaomi 17T Pro 12GB / 512GB 24.990.000 Xiaomi 17T Pro 12GB / 1TB 26.990.000

Sản phẩm bắt đầu nhận đặt hàng từ ngày 29/05 đến hết ngày 07/06 với các chính sách ưu đãi về giá và bảo hành Premium 24 tháng đi kèm.