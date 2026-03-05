Xiaomi 17T Series rò rỉ: Trang bị chip Dimensity 9500 và pin dung lượng 8.500mAh Dòng smartphone Xiaomi 17T dự kiến ra mắt sớm vào tháng 4 tới với nhiều nâng cấp đáng giá về hiệu năng từ chip Dimensity 9500 và hệ thống camera Leica chuyên nghiệp.

Dòng sản phẩm Xiaomi 17T đang trở thành tâm điểm của cộng đồng công nghệ khi các thông tin rò rỉ mới nhất cho thấy thiết bị này sẽ ra mắt sớm hơn đáng kể so với mọi năm. Thay vì lịch trình ra mắt vào nửa cuối năm như các thế hệ trước, Xiaomi 17T series được kỳ vọng sẽ mang đến sự đột phá về hiệu năng và dung lượng pin trong phân khúc cận cao cấp.

Xiaomi 17T Series có thể trình làng sớm vào quý 2 năm nay

Theo thông tin từ leaker Abhishek Yadav, Xiaomi 17T có khả năng sẽ được ra mắt vào cuối tháng 4 hoặc trong tháng 5. Việc thiết bị này đã xuất hiện trong cơ sở dữ liệu IMEI cho thấy quá trình phát triển đã hoàn tất và sẵn sàng tiến ra thị trường. Đây là một bước đi chiến lược của Xiaomi nhằm duy trì sức nóng sau khi trình làng bộ đôi Xiaomi 17 và Xiaomi 17 Ultra toàn cầu.

Xiaomi có thể ra mắt dòng Xiaomi 17T vào tháng 4 hoặc 5

Hệ thống camera Leica và ống kính tiềm vọng cải tiến

Sự hợp tác giữa Xiaomi và Leica sẽ tiếp tục được duy trì trên dòng 17T series. Cả hai phiên bản tiêu chuẩn và Pro dự kiến sở hữu cụm ba camera với thông số cảm biến chính 50MP, ống kính góc siêu rộng 12MP và ống kính chân dung 50MP. Đáng chú ý, phiên bản Xiaomi 17T Pro có thể được trang bị camera tiềm vọng, cho phép khả năng zoom quang học xa hơn và chất lượng hình ảnh sắc nét hơn so với bản tiền nhiệm.

Sức mạnh từ chip Dimensity 9500 và viên pin 8.500mAh

Về hiệu năng, Xiaomi 17T Pro được cho là sẽ sử dụng vi xử lý MediaTek Dimensity 9500 mạnh mẽ nhất từ nhà sản xuất Đài Loan, trong khi bản tiêu chuẩn sử dụng chip Dimensity 8500. Một trong những điểm nhấn gây kinh ngạc nhất chính là dung lượng pin. Phiên bản Pro có thể sở hữu viên pin lên đến 8.500mAh hỗ trợ sạc nhanh 100W, trong khi bản tiêu chuẩn có pin 6.500mAh và sạc 67W.

Xiaomi 17T Pro sẽ có phần cứng mạnh mẽ

Bảng so sánh thông số kỹ thuật dự kiến giữa Xiaomi 17T và 17T Pro

Thông số Xiaomi 17T Xiaomi 17T Pro Vi xử lý Dimensity 8500 Dimensity 9500 Màn hình OLED 1.5K OLED 1.5K, 165Hz Pin / Sạc 6.500mAh / 67W 8.500mAh / 100W Camera chính 50MP + 12MP + 50MP 50MP + 12MP + 50MP (Tiềm vọng) Tính năng khác Kháng nước IP68 Khung kim loại, Vân tay siêu âm

Nguồn tin cũng cho biết thêm, Xiaomi 17T Pro thực chất là phiên bản quốc tế của Redmi K90 Ultra dự kiến ra mắt tại Trung Quốc. Nếu các thông số này trở thành hiện thực, đây sẽ là những thiết bị sở hữu thời lượng pin dẫn đầu thị trường smartphone hiện nay.