Xiaomi 17T Series tăng trưởng 40%: Giải mã sức hút từ hệ thống camera Leica 5x Telephoto Doanh số đặt trước của Xiaomi 17T Series tại Việt Nam tăng trưởng 40% nhờ nâng cấp đồng bộ về camera Leica, pin dung lượng lớn và cấu hình phần cứng mạnh mẽ.

Xiaomi 17T Series vừa xác lập cột mốc mới tại thị trường Việt Nam với doanh số đặt trước tăng trưởng 40% so với thế hệ tiền nhiệm Xiaomi 15T Series. Kết quả này phản ánh sự dịch chuyển của người tiêu dùng trong phân khúc cận cao cấp, nơi các yếu tố về giá trị sử dụng và hiệu năng thực tế được ưu tiên hàng đầu.

Mặt lưng kính bo cong của Xiaomi 17T mang lại cảm giác cầm nắm ôm tay

Đột phá nhiếp ảnh với Leica 5x Telephoto trên toàn bộ dải sản phẩm

Điểm nhấn công nghệ quan trọng nhất trên Xiaomi 17T Series chính là việc phổ cập ống kính Leica 5x Telephoto cho cả phiên bản tiêu chuẩn và phiên bản Pro. Với định vị "Bậc thầy Telephoto", hệ thống này cho phép người dùng khai thác khả năng chụp xa với độ chi tiết cao, đặc biệt tối ưu cho nhiếp ảnh chân dung, đường phố và sân khấu.

Bên cạnh phần cứng, tính năng Leica Live Moment mới giúp ghi lại các khoảnh khắc chuyển động ngắn, tăng cường khả năng kể chuyện bằng hình ảnh. Sự kết hợp giữa thuật toán xử lý của Xiaomi và chất màu đặc trưng của Leica mang lại chiều sâu cho từng khung hình, đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe của nhóm người dùng sáng tạo nội dung.

Cấu hình phần cứng và hiệu năng xử lý

Xiaomi 17T Series sở hữu sự phân cấp rõ rệt về cấu hình để phù hợp với từng nhu cầu sử dụng nhưng vẫn đảm bảo hiệu suất hàng đầu phân khúc:

Xiaomi 17T: Trang bị chipset Dimensity 8500-Ultra (4nm), RAM 12GB và pin silicon-carbon dung lượng 6500mAh. Thiết bị hỗ trợ sạc nhanh HyperCharge 67W và đạt chuẩn kháng nước IP68.

Trang bị chipset Dimensity 8500-Ultra (4nm), RAM 12GB và pin silicon-carbon dung lượng 6500mAh. Thiết bị hỗ trợ sạc nhanh HyperCharge 67W và đạt chuẩn kháng nước IP68. Xiaomi 17T Pro: Sử dụng vi xử lý Dimensity 9500 mạnh mẽ nhất, đi kèm pin dung lượng lên đến 7000mAh và sạc nhanh 100W. Phiên bản này còn tích hợp công nghệ Xiaomi HyperAI và Google Gemini để tối ưu hóa trải nghiệm người dùng hàng ngày.

Mặt lưng màu tím cá tính của Xiaomi 17T

Bảng so sánh thông số kỹ thuật chính

Thông số Xiaomi 17T Xiaomi 17T Pro Màn hình AMOLED 6.59 inch 1.5K, 120Hz AMOLED 6.83 inch, 144Hz Vi xử lý Dimensity 8500-Ultra Dimensity 9500 Camera chính 50MP OIS (Leica) 50MP OIS (Leica) Ống kính Tele 5x Optical Zoom 5x Optical Zoom (Zoom tối đa 120x) Pin / Sạc 6500mAh / 67W 7000mAh / 100W

Màn hình Xiaomi 17T vẫn hiển thị rõ nét khi sử dụng ngoài trời nắng gắt

Chính sách hậu mãi và giá bán tại thị trường Việt Nam

Để duy trì sức nóng sau giai đoạn đặt trước, Xiaomi tiếp tục triển khai chương trình ưu đãi kéo dài đến hết ngày 21/06/2026. Khách hàng khi mua sản phẩm sẽ được hưởng chính sách bảo hành Premium lên đến 24 tháng (áp dụng cho các máy kích hoạt từ 29/05 đến 30/06). Ngoài ra, gói dịch vụ VIP còn bao gồm bảo hành rơi vỡ màn hình trong 6 tháng và dịch vụ sửa chữa tại nhà tại 6 thành phố lớn tại Việt Nam.

Mức giá niêm yết cho các phiên bản tại hệ thống CellphoneS cụ thể như sau:

Xiaomi 17T (12GB/512GB): 17,490,000 VNĐ.

17,490,000 VNĐ. Xiaomi 17T Pro (12GB/512GB): 21,490,000 VNĐ.

21,490,000 VNĐ. Xiaomi 17T Pro (12GB/1TB): 23,490,000 VNĐ (Phiên bản độc quyền).

Với việc duy trì mức tăng trưởng ấn tượng và các nâng cấp kỹ thuật thực chất, Xiaomi 17T Series đang củng cố vị thế vững chắc trong phân khúc smartphone cận cao cấp, cạnh tranh trực tiếp bằng cả thông số phần cứng lẫn trải nghiệm dịch vụ hậu mãi.