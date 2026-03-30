Xiaomi 17T và 17T Pro lộ diện cấu hình qua chứng nhận FCC: Pin 6.360mAh và sạc nhanh 100W Dòng smartphone cận cao cấp Xiaomi 17T Series vừa đạt chứng nhận FCC, hé lộ dung lượng pin lớn, công nghệ sạc nhanh 100W cùng hệ điều hành HyperOS 3 dựa trên Android 16.

Xiaomi đang đẩy nhanh tiến độ ra mắt dòng sản phẩm Xiaomi 17T Series để kế nhiệm dòng 15T hiện tại. Mới đây, bộ đôi Xiaomi 17T và Xiaomi 17T Pro đã chính thức xuất hiện trên cơ sở dữ liệu của cơ quan chứng nhận FCC (Ủy ban Truyền thông Liên bang Hoa Kỳ), xác nhận nhiều thông số kỹ thuật quan trọng về năng lượng, kết nối và cấu hình bộ nhớ.

Xiaomi 17T: Pin dung lượng lớn và sạc siêu nhanh 100W

Theo dữ liệu từ FCC, mẫu Xiaomi 17T có số model 2602DPT53G (mã FCC ID: 2AFZZPT53G). Thiết bị này đã trải qua các bài kiểm tra thực tế với viên pin dung lượng định mức lên tới 6.360mAh. Đây là một sự nâng cấp đáng kể so với các thế hệ trước, hứa hẹn mang lại thời gian sử dụng bền bỉ cho người dùng có cường độ sử dụng cao.

Đi kèm với viên pin lớn là bộ sạc có số hiệu model MDY-15-EV, hỗ trợ công suất sạc tối đa 100W. Bên cạnh đó, Xiaomi 17T cũng được xác nhận hỗ trợ tính năng sạc ngược cho các thiết bị ngoại vi thông qua giao thức USB OTG. Về kết nối, máy tương thích với các băng tần mạng 5G NR, WiFi 6E, Bluetooth, NFC và hệ thống định vị GNSS toàn cầu.

Xiaomi 17T Pro: Nâng cấp chuẩn WiFi 7 và sạc ngược không dây

Phiên bản cao cấp hơn là Xiaomi 17T Pro xuất hiện với mã FCC ID 2AFZZPTC0G và số model 2602EPTC0G. Điểm nhấn quan trọng trên phiên bản Pro là việc hỗ trợ chuẩn WiFi 7 tiên tiến nhất hiện nay, mang lại tốc độ truyền tải dữ liệu nhanh hơn và độ trễ thấp hơn so với chuẩn WiFi 6E trên bản tiêu chuẩn.

Về công nghệ sạc, Xiaomi 17T Pro không chỉ hỗ trợ sạc nhanh có dây 100W (đã được xác nhận qua chứng nhận NCC trước đó) mà còn tích hợp khả năng sạc ngược không dây. Tính năng này cho phép người dùng sử dụng điện thoại như một đế sạc dự phòng để nạp năng lượng cho tai nghe hoặc đồng hồ thông minh trong những tình huống cần thiết.

Cấu hình bộ nhớ và hệ điều hành HyperOS 3

Cả hai thiết bị trong dòng Xiaomi 17T Series đều được dự kiến sẽ cài đặt sẵn giao diện HyperOS 3 mới nhất, xây dựng trên nền tảng hệ điều hành Android 16. Các báo cáo từ mã nguồn HyperOS cũng cho thấy cụm camera trên dòng sản phẩm mới có thể giữ nguyên các thông số ấn tượng từ thế hệ tiền nhiệm.

Dưới đây là các tùy chọn cấu hình bộ nhớ đã được xác nhận:

Phiên bản RAM Bộ nhớ trong (ROM) Xiaomi 17T 12GB 256GB / 512GB Xiaomi 17T Pro 12GB 256GB / 512GB / 1TB

Với việc liên tục đạt được các chứng nhận quan trọng như FCC và NCC, ngày ra mắt chính thức của Xiaomi 17T Series được dự đoán sẽ không còn xa. Đây được xem là quân bài chiến lược của Xiaomi trong phân khúc smartphone cận cao cấp nhằm cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ về hiệu năng và công nghệ sạc.