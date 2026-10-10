Xiaomi 18 Fold lập kỷ lục hiệu năng AnTuTu nhờ sức mạnh chip xử lý XRING O3 Thiết bị màn hình gập Xiaomi 18 Fold dẫn đầu bảng xếp hạng AnTuTu tháng 9 với hơn 4,62 triệu điểm, vượt qua hàng loạt đối thủ trang bị Snapdragon hàng đầu.

Bảng xếp hạng hiệu năng smartphone Android của AnTuTu trong tháng 9 đã ghi nhận bước ngoặt đáng chú ý khi thiết bị màn hình gập Xiaomi 18 Fold chính thức vươn lên vị trí dẫn đầu. Được trang bị bộ vi xử lý XRING O3 do hãng tự phát triển, mẫu flagship này đã tạo nên khoảng cách rõ rệt trước các đối thủ trang bị phần cứng cao cấp khác trên thị trường.

Sức mạnh của Xiaomi 18 Fold và bộ vi xử lý XRING O3

Dữ liệu benchmark do AnTuTu thu thập trong tháng 9 bằng công cụ đánh giá phiên bản V12 cho thấy mẫu máy dẫn đầu danh sách là Xiaomi 18 Fold phiên bản 16GB RAM kết hợp 1TB bộ nhớ trong. Thiết bị ghi nhận mức điểm trung bình lên tới 4.620.886 điểm, con số cao nhất từng được ghi nhận trong kỳ thống kê này.

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Thành tích của Xiaomi 18 Fold gây bất ngờ lớn bởi vi xử lý XRING O3 tự phát triển đã vượt mặt các dòng chip thương mại cao cấp như Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 và Dimensity 9600 Pro. Đây là minh chứng rõ ràng cho việc tối ưu hóa phần cứng nội bộ mang lại hiệu quả vượt trội so với các giải pháp đại trà.

Cạnh tranh gay gắt trong top đầu bảng xếp hạng

Bám đuổi ngay sau vị trí quán quân là chiếc iQOO 16 với 4.449.925 điểm, sở hữu cấu hình vi xử lý Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 cùng 16GB RAM và 512GB bộ nhớ lưu trữ. Mức chênh lệch giữa hai vị trí đầu bảng đạt hơn 170.000 điểm, tương đương khoảng 3,7% hiệu năng tổng thể.

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Bảng xếp hạng top 5 ghi nhận sự hiện diện của nhiều mẫu máy cao cấp với kết quả bám đuổi sít sao:

Xếp hạng Thiết bị Vi xử lý Điểm trung bình 1 Xiaomi 18 Fold XRING O3 4.620.886 2 iQOO 16 Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 4.449.925 3 HONOR Magic9 Pro Max Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 4.435.489 4 Xiaomi 18 Pro Max Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 4.395.919 5 OPPO Find X10 Pro Max MediaTek Dimensity 9600 Pro 4.385.161

Phân hóa hiệu năng ở các vị trí tiếp theo

Từ vị trí thứ sáu trở đi, danh sách chứng kiến sự xuất hiện của các thiết bị hướng tới phân khúc gaming và hiệu năng cao. Mẫu máy chuyên game RedMagic 11S Pro+ đạt hạng sáu với 4.344.022 điểm, theo sau là iQOO 15 Ultra ở vị trí thứ bảy với 4.324.672 điểm ở cấu hình 24GB RAM và 1TB bộ nhớ trong.

Nhóm cuối trong top 10 thuộc về các thiết bị HONOR WIN, Xiaomi 18 Pro và realme GT8 Pro với mốc điểm xoay quanh 4 triệu. Đáng chú ý, phiên bản Xiaomi 18 Pro chạy chip Snapdragon 8 Elite Gen 6 tiêu chuẩn có mức chênh lệch khoảng 7% (tương đương 300.000 điểm) so với bản Extreme trên Xiaomi 18 Pro Max, cho thấy sự phân cấp hiệu năng rõ ràng giữa các biến thể vi xử lý thế hệ mới.