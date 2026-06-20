Xiaomi 18 Pro có thể ra mắt quốc tế: Bước ngoặt với camera LOFIC và màn hình phụ Xiaomi 18 Pro dự kiến phá vỡ truyền thống độc quyền tại Trung Quốc để tiến ra thị trường toàn cầu vào năm 2026, mang theo công nghệ cảm biến LOFIC và màn hình phụ cải tiến.

Xiaomi đang chuẩn bị cho một sự thay đổi lớn trong chiến lược kinh doanh dòng điện thoại cao cấp. Theo các nguồn tin rò rỉ, mẫu Xiaomi 18 Pro có thể sẽ được phát hành rộng rãi tại thị trường quốc tế, thay vì chỉ giới hạn tại Trung Quốc như các thế hệ tiền nhiệm. Đây được xem là nỗ lực của hãng nhằm gia tăng sức cạnh tranh với các đối thủ trong phân khúc flagship tại Châu Âu và các khu vực khác.

Thay đổi chiến lược phát hành dòng flagship toàn cầu

Trong nhiều năm qua, Xiaomi thường duy trì khoảng cách gần nửa năm giữa việc ra mắt phiên bản nội địa và quốc tế cho các dòng máy cao cấp. Đặc biệt, các phiên bản "Pro" thường ít khi được đưa ra khỏi thị trường Trung Quốc, khiến người dùng toàn cầu chỉ có lựa chọn giữa bản tiêu chuẩn hoặc bản Ultra. Tuy nhiên, leaker Kartikey Singh dự báo chiến lược này sẽ thay đổi vào năm 2026 với dòng Xiaomi 18.

Dòng Xiaomi 18 Pro rất có thể sẽ sớm tiến ra sân chơi toàn cầu

Việc đưa cả Xiaomi 18 Pro và có thể là biến thể Pro Max ra thị trường quốc tế một cách kịp thời sẽ giúp thương hiệu này tối ưu hóa doanh thu và tiếp cận nhóm khách hàng đam mê công nghệ sớm hơn. Động thái này cho thấy Xiaomi đang tự tin hơn vào khả năng cạnh tranh trực tiếp của các dòng máy Pro ở phân khúc giá cao.

Công nghệ cảm biến LOFIC và cải tiến hệ thống Leica

Điểm nhấn kỹ thuật quan trọng nhất trên dòng Xiaomi 18 Pro nằm ở hệ thống camera hợp tác cùng Leica. Điểm đáng chú ý là sự xuất hiện của công nghệ cảm biến LOFIC (Lateral Overflow Integration Capacitor). Công nghệ này được kỳ vọng sẽ giúp mở rộng dải nhạy sáng (dynamic range) lên mức vượt trội, cho phép thiết bị xử lý tốt hơn trong các điều kiện ánh sáng phức tạp, giảm thiểu tình trạng cháy sáng hoặc mất chi tiết vùng tối.

Thế hệ cảm biến LOFIC mới được kỳ vọng sẽ xuất hiện trên Xiaomi 18 series

Về phần cứng, các nhà cung cấp cảm biến dự kiến vẫn là Omnivision cho phiên bản tiêu chuẩn và SmartSens cho các phiên bản Pro. Một thay đổi quan trọng khác là việc loại bỏ cảm biến ISOCELL JN5 cũ kỹ trên camera góc siêu rộng, thay thế bằng một thế hệ cảm biến mới đồng bộ cho toàn bộ dải sản phẩm Xiaomi 18, hứa hẹn mang lại chất lượng hình ảnh đồng nhất hơn giữa các ống kính.

Màn hình phụ độc bản và trải nghiệm người dùng

Xiaomi 18 Pro dự kiến sẽ tiếp tục duy trì đặc trưng màn hình phụ tích hợp ngay trên cụm camera sau. Đây là tính năng giúp dòng máy này khác biệt hoàn toàn so với các đối thủ trên thị trường. Các nguồn tin cho biết màn hình phụ thế hệ mới sẽ có kích thước lớn hơn, độ sáng cao hơn và phần viền được tối ưu mỏng hơn đáng kể.

Màn hình phụ được tích hợp ngay trên cụm camera là điểm mà người dùng quốc tế mong chờ

Thiết kế này không chỉ mang tính thẩm mỹ mà còn hỗ trợ đắc lực cho việc chụp ảnh selfie bằng camera chính hoặc hiển thị các thông báo nhanh, biến thiết bị thành một công cụ sáng tạo nội dung linh hoạt.

Thông số kỹ thuật tham khảo (Dựa trên thế hệ Xiaomi 17 Ultra)

Trong khi chờ đợi thông số chính thức của Xiaomi 18 Series, người dùng có thể nhìn lại cấu hình của mẫu flagship gần nhất là Xiaomi 17 Ultra để có cái nhìn tổng quan về sức mạnh phần cứng của hãng:

Thông số Chi tiết (Xiaomi 17 Ultra) Vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 Bộ nhớ RAM 16GB Màn hình 6.9 inch LTPO AMOLED, 1.5K, 120Hz, 3500 nits Camera chính 200MP + 50MP + 50MP Pin và Sạc 6000mAh, Sạc nhanh 90W Tiêu chuẩn kháng nước IP68

Với những nâng cấp về cả phần cứng cảm biến LOFIC lẫn chiến lược tiếp cận thị trường, dòng Xiaomi 18 Pro được kỳ vọng sẽ tạo nên một cú hích lớn cho phân khúc smartphone cao cấp toàn cầu khi chính thức ra mắt.