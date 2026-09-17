Xiaomi 18 Pro lộ diện cấu hình ấn tượng với chip Snapdragon lạ cán mốc xung nhịp 5.01GHz Dữ liệu Geekbench của Xiaomi 18 Pro ghi nhận vi xử lý Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 sở hữu xung nhịp kỷ lục 5.01GHz cùng bộ nhớ RAM 16GB và màn hình phụ sau.

Cơ sở dữ liệu Geekbench vừa ghi nhận thông tin kỹ thuật của mẫu flagship Xiaomi 18 Pro với tên mã model M154FF, phiên bản dành cho thị trường Trung Quốc. Mẫu điện thoại cao cấp thế hệ tiếp theo của Xiaomi gây bất ngờ lớn khi sở hữu vi xử lý Snapdragon lạ có xung nhịp kỷ lục, hứa hẹn tạo nên bước đột phá lớn về hiệu suất xử lý trên thiết bị di động.

Dòng Xiaomi 18 Pro sẽ sớm ra mắt trong thời gian tới

Kiến trúc vi xử lý và điểm số hiệu năng đột phá

Mẫu thử nghiệm Xiaomi 18 Pro mang lại kết quả ấn tượng trên Geekbench với 3.619 điểm đơn nhân và 11.842 điểm đa nhân. Trọng tâm của sức mạnh này đến từ con chip mang tên Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, một vi xử lý hoàn toàn mới chưa từng được Qualcomm chính thức công bố.

Xiaomi 18 Pro được thử nghiệm hiệu năng trên Geekbench

Phân tích cấu trúc phân bổ nhân xử lý cho thấy cấu hình cụm CPU phân tầng đặc biệt, tối ưu hóa cả khả năng duy trì năng lượng lẫn xử lý tải nặng tức thì:

Loại nhân xử lý Số lượng nhân Xung nhịp vận hành Nhân tiết kiệm điện 3 nhân 3.74GHz Nhân hiệu năng cao 3 nhân 4.03GHz Nhân hiệu năng đỉnh (Prime) 2 nhân 5.01GHz

Mức xung nhịp vượt ngưỡng 5GHz trên 2 nhân chính là bước tiến đáng kể đối với một chip xử lý dành cho điện thoại di động, mở ra khả năng render, giải mã đồ họa và xử lý tác vụ phức tạp với tốc độ vượt trội.

Khả năng đa nhiệm và nền tảng phần mềm HyperOS 4

Bên cạnh vi xử lý mạnh mẽ, thông số Geekbench ghi nhận dung lượng RAM thực tế trên bo mạch đạt 14.71GB. Khi thương mại hóa, thông số này dự kiến được công bố ở mức 16GB, đảm bảo khả năng giữ ứng dụng nền và xử lý đa tác vụ liền mạch.

Ảnh thực tế Xiaomi 18 Pro

Về phần mềm, thiết bị được thiết lập sẵn giao diện người dùng HyperOS 4 xây dựng trên nền tảng Android 17. Việc tích hợp hệ điều hành mới cùng phần cứng nâng cấp giúp phân bổ tài nguyên hợp lý, hỗ trợ các thuật toán điều phối hiệu năng theo thời gian thực.

Thiết kế cụm camera tích hợp màn hình phụ

Các hình ảnh rò rỉ ban đầu cho thấy Xiaomi 18 Pro tiếp tục phát triển phong cách thiết kế màn hình phụ ở mặt lưng, kế thừa từ thế hệ Xiaomi 17 Pro và Xiaomi 17 Pro Max. Điểm cải tiến kỹ thuật nằm ở việc màn hình phụ được hoàn thiện phẳng hoàn toàn so với mô-đun camera sau.

Hai ống kính quang học được sắp xếp nằm chung trong một khung mô-đun liền khối với màn hình phụ. Thiết kế này tạo tính đồng nhất trong kết cấu và tối ưu hóa không gian chứa linh kiện bên trong thân máy.

Dù các số liệu từ Geekbench phản ánh bước tiến công nghệ đáng chú ý, đây vẫn là dữ liệu rò rỉ từ các bản thử nghiệm ban đầu. Người dùng cần chờ đợi công bố chính thức từ nhà sản xuất để xác thực thông số và cấu hình thương mại cuối cùng.