Xiaomi 18 Pro lộ diện cấu hình: Camera 200MP kép và pin 7.000 mAh đầy ấn tượng Xiaomi 18 Pro dự kiến sở hữu chip Snapdragon 8 Elite Gen 6 trên tiến trình 2nm, đi kèm hệ thống camera 200MP hỗ trợ ống kính rời và viên pin dung lượng 7.000 mAh.

Dòng điện thoại cao cấp tiếp theo của Xiaomi đang thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng công nghệ khi liên tục xuất hiện các thông tin rò rỉ về cấu hình phần cứng vượt trội. Theo các báo cáo mới nhất, Xiaomi 18 Pro và Xiaomi 18 Pro Max sẽ là hai đại diện chủ chốt trong dải sản phẩm mới, mang đến những nâng cấp mang tính đột phá so với thế hệ tiền nhiệm.

Nâng cấp dung lượng pin và công nghệ sạc nhanh

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trên Xiaomi 18 Pro chính là viên pin dung lượng lớn. Theo thông tin từ leaker Digital Chat Station, thiết bị có thể được trang bị viên pin lên tới 7.000 mAh. Đây là một bước tiến đáng kể khi so sánh với mức 6.300 mAh trên Xiaomi 17 Pro, hứa hẹn kéo dài thời gian sử dụng thực tế lên mức kỷ lục cho các dòng flagship.

Thông tin Xiaomi 18 Pro được chia sẻ bởi nguồn uy tín

Bên cạnh dung lượng pin lớn, Xiaomi vẫn duy trì công nghệ sạc nhanh công suất 100W cho cả hai hình thức có dây và không dây. Sự kết hợp này giúp tối ưu hóa trải nghiệm người dùng, đảm bảo thời gian nạp đầy năng lượng nhanh chóng bất chấp dung lượng pin đã được mở rộng thêm 700 mAh.

Flagship tiếp theo của Xiaomi sẽ có pin vượt trội thế hệ trước

Hệ thống camera 200MP và ống kính mô-đun

Xiaomi 18 Pro được đồn đoán sẽ sở hữu hệ thống camera kép có độ phân giải lên tới 200MP cho mỗi cảm biến. Các cảm biến này nhiều khả năng do SmartSens cung cấp, tích hợp công nghệ LOFIC HDR 3.0. Đây là giải pháp phần cứng tiên tiến giúp mở rộng dải tương phản động (Dynamic Range), cho phép thiết bị xử lý tốt các bối cảnh ánh sáng phức tạp, tránh tình trạng cháy sáng hoặc mất chi tiết vùng tối.

Đặc biệt, nguồn tin còn đề cập đến khả năng hỗ trợ hệ thống ống kính dạng mô-đun với cơ chế gắn nam châm. Tính năng này cho phép người dùng tùy biến và lắp thêm các ống kính chuyên dụng phục vụ nhu cầu zoom xa hoặc chụp ảnh macro chuyên sâu, đưa trải nghiệm nhiếp ảnh di động tiến gần hơn đến các dòng máy ảnh chuyên nghiệp.

Dòng Xiaomi 18 Pro sẽ tiếp tục có màn hình phụ ở mặt sau

Hiệu năng dẫn đầu với chip 2nm

Về sức mạnh xử lý, Xiaomi 18 Pro dự kiến sẽ là một trong những thiết bị đầu tiên trang bị chipset Snapdragon 8 Elite Gen 6 của Qualcomm. Đây là vi xử lý được sản xuất trên tiến trình 2nm tiên tiến nhất, mang lại hiệu suất vượt trội cùng khả năng tiết kiệm năng lượng tối ưu. Đi kèm với đó là dung lượng RAM lên đến 16GB và bộ nhớ trong tối đa 1TB, đảm bảo khả năng đa nhiệm và lưu trữ dữ liệu khổng lồ.

Đối với phiên bản cao cấp nhất là Xiaomi 18 Pro Max, dung lượng pin thậm chí có thể được đẩy lên mức 8.500 mAh. Mẫu máy này cũng được cho là sẽ giữ lại thiết kế màn hình phụ ở mặt sau, một tính năng đặc trưng giúp người dùng theo dõi thông báo hoặc hỗ trợ chụp ảnh selfie bằng camera chính.

Bảng thông số kỹ thuật dự kiến của Xiaomi 18 Pro

Thông số Chi tiết dự kiến Vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 6 (Tiến trình 2nm) Bộ nhớ RAM Tối đa 16GB Bộ nhớ trong Tối đa 1TB Pin 7.000 mAh (Bản Pro) / 8.500 mAh (Bản Pro Max) Sạc nhanh 100W (Có dây và không dây) Camera chính Hệ thống kép 200MP, hỗ trợ LOFIC HDR 3.0 Tính năng đặc biệt Hỗ trợ ống kính mô-đun gắn nam châm

Hiện tại, tất cả các thông tin trên vẫn dừng lại ở mức rò rỉ và chưa có xác nhận chính thức từ Xiaomi. Tuy nhiên, với những nâng cấp mạnh mẽ về cả pin, camera và hiệu năng, dòng Xiaomi 18 Pro hứa hẹn sẽ trở thành đối trọng nặng ký trong phân khúc smartphone cao cấp nửa cuối năm nay.

Trong thời gian chờ đợi dòng sản phẩm mới, người dùng có thể tham khảo mẫu Xiaomi 17 Ultra hiện đang có mặt trên thị trường với cấu hình chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 và camera 200MP cùng khả năng sạc nhanh 90W.