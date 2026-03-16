Xiaomi 18 Pro lộ diện: Cấu hình chip 2nm và pin 7000 mAh trong thiết kế nhỏ gọn Mẫu flagship Xiaomi 18 Pro sắp tới hứa hẹn thay đổi cuộc chơi với chip xử lý tiến trình 2nm, hệ thống camera kép 200MP và viên pin silicon-carbon dung lượng cao vượt trội.

Xiaomi đang thử nghiệm một nguyên mẫu smartphone cao cấp mới, được cho là Xiaomi 18 Pro, nhằm mục tiêu phá vỡ rào cản giữa thiết kế nhỏ gọn và hiệu năng mạnh mẽ. Thiết bị dự kiến sở hữu màn hình 6.3 inch nhưng vẫn tích hợp những công nghệ tối tân nhất vốn thường chỉ dành cho dòng Ultra.

Xiaomi 18 Pro sẽ có kích thước nhỏ gọn, chipset mạnh mẽ

Điểm nhấn công nghệ quan trọng nhất trên dòng Xiaomi 18 là sự xuất hiện của chip Snapdragon 8 Elite Gen 6 từ Qualcomm. Đây là vi xử lý được sản xuất trên tiến trình 2nm tiên tiến, mang lại khả năng tính toán vượt trội để xử lý các tác vụ AI phức tạp và dữ liệu hình ảnh khổng lồ từ hệ thống camera độ phân giải cao.

Việc nâng cấp lên tiến trình 2nm không chỉ giúp tăng hiệu suất mà còn tối ưu hóa mức tiêu thụ điện năng, một yếu tố sống còn đối với các dòng máy có kích thước màn hình nhỏ nhưng gánh vác phần cứng nặng.

Cuộc cách mạng camera 200MP trên flagship nhỏ gọn

Thay vì sử dụng cụm ba camera 50MP như các thế hệ tiền nhiệm, Xiaomi 18 Pro được cho là sẽ chuyển sang cấu hình camera kép 200MP. Trong đó, cảm biến chính có kích thước lớn 1/1.3 inch, giúp thu sáng tốt hơn trong các điều kiện môi trường phức tạp.

Đáng chú ý, máy sẽ được trang bị camera tele tiềm vọng 200MP. Đây là bước nhảy vọt về khả năng thu phóng quang học, cho phép một thiết kế 6.3 inch đạt được chất lượng hình ảnh tương đương với các mẫu điện thoại kích thước lớn nhất hiện nay. Ngoài ra, thiết bị có thể sở hữu màn hình phụ "Magic Back Screen" ở mặt lưng để hỗ trợ thông báo và căn chỉnh khung hình khi chụp ảnh.

Công nghệ pin Silicon-Carbon dung lượng 7,000mAh

Một trong những thách thức lớn nhất của smartphone nhỏ gọn là thời lượng pin. Tuy nhiên, Xiaomi 18 Pro dự kiến sẽ giải quyết vấn đề này bằng viên pin công nghệ Silicon-Carbon với dung lượng lên tới 7,000mAh. Đây là thông số hiếm hoi trên thị trường dành cho một thiết bị có kích thước nhỏ.

Về phần mềm, máy sẽ vận hành trên nền tảng HyperOS 4 dựa trên Android 17. Hệ điều hành mới tập trung vào khả năng kết nối HyperConnect, giúp thiết bị tương tác mượt mà với hệ sinh thái máy tính bảng và thiết bị đeo của hãng.

Kỳ vọng về ngày ra mắt và giá bán

Mặc dù các dòng Pro trước đây thường ưu tiên thị trường nội địa, nhưng áp lực từ nhu cầu toàn cầu đối với thiết kế nhỏ gọn có thể khiến Xiaomi thay đổi chiến lược trong năm 2026. Dự kiến, dòng sản phẩm này sẽ ra mắt lần đầu tại Trung Quốc vào khoảng tháng 9 hoặc tháng 10 năm 2026.

Về giá bán, do chi phí sản xuất chip 2nm và hệ thống camera 200MP tăng cao, Xiaomi 18 Pro được dự báo sẽ có mức giá khởi điểm cao hơn so với mức 4,999 nhân dân tệ (khoảng 19 triệu đồng) của thế hệ 17 Pro.