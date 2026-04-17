Xiaomi 18 Pro lộ diện qua ảnh render với nút bấm AI và màn hình phụ cải tiến Flagship Xiaomi 18 Pro rò rỉ thiết kế mới tích hợp nút AI vật lý chuyên dụng cùng màn hình phụ phía sau được tối ưu hóa thành một giao diện tương tác độc lập.

Xiaomi 18 Pro vừa bất ngờ lộ diện qua loạt ảnh render rò rỉ, hé lộ những thay đổi quan trọng trong ngôn ngữ thiết kế của dòng flagship thế hệ mới. Điểm nhấn đáng chú ý nhất nằm ở sự xuất hiện của nút bấm AI chuyên dụng và nỗ lực nâng cấp màn hình phụ phía sau từ một chi tiết trang trí thành công cụ hỗ trợ người dùng chuyên sâu hơn.

Nút bấm AI vật lý: Trung tâm điều khiển hệ sinh thái thông minh

Dựa trên các hình ảnh rò rỉ, Xiaomi 18 Pro dường như sẽ được trang bị một nút bấm vật lý mới ở cạnh bên, được thiết kế riêng cho các tác vụ trí tuệ nhân tạo. Nút này cho phép người dùng truy cập nhanh vào các tính năng hỗ trợ AI chỉ với một lần nhấn, tùy thuộc vào nhiều ngữ cảnh sử dụng thực tế.

Không chỉ dừng lại ở các tác vụ trên điện thoại, nút AI này được kỳ vọng sẽ trở thành chìa khóa mở rộng khả năng tương tác với hệ sinh thái Xiaomi và các phương tiện điện tương thích. Người dùng có thể tùy chỉnh hành động của nút để phù hợp với nhu cầu cá nhân, giúp việc kết nối và điều khiển thiết bị ngoại vi trở nên liền mạch hơn.

Nâng tầm trải nghiệm với màn hình phụ phía sau

Xiaomi tiếp tục duy trì cụm camera lớn ở mặt sau với thiết lập ba ống kính, đi kèm một màn hình phụ tương tự như các thế hệ trước. Tuy nhiên, định hướng của hãng đối với bộ phận này đã có sự thay đổi rõ rệt. Ông Lu Weibing, Chủ tịch tập đoàn Xiaomi, từng chia sẻ về mục tiêu biến màn hình phía sau thành một giao diện chức năng độc lập thay vì chỉ là phần mở rộng của màn hình chính.

Hiện tại, màn hình phụ này đã hỗ trợ các tính năng như dịch thuật trực tiếp trong hội thoại, hiển thị lời nhắc chữ khi quay video và các widget tương tác đơn giản. Trên Xiaomi 18 Pro, giao diện này hứa hẹn sẽ mang lại nhiều tiện ích thực tế hơn, cho phép thực hiện các thao tác nhanh mà không cần mở màn hình chính.

Cấu hình dự kiến: Chip 2nm và công nghệ pin mới

Về phần cứng, Xiaomi 18 Pro được đồn đoán sẽ sở hữu những thông số kỹ thuật hàng đầu thị trường. Máy dự kiến trang bị vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, sản xuất trên quy trình 2nm tiên tiến nhất của TSMC. Việc chuyển sang tiến trình 2nm hứa hẹn mang lại hiệu năng vượt trội và khả năng tiết kiệm năng lượng tối ưu.

Bên cạnh đó, thiết bị có thể sở hữu màn hình phẳng với độ phân giải 1.5K, hướng đến sự gọn gàng và trải nghiệm cầm nắm tốt. Hệ thống pin cũng được kỳ vọng sẽ có dung lượng vượt trội so với thế hệ trước để đảm bảo thời lượng sử dụng cho các tác vụ AI phức tạp.

Thông số Dự kiến trên Xiaomi 18 Pro Vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro (2nm) Màn hình chính Phẳng, độ phân giải 1.5K Màn hình phụ Hỗ trợ tương tác độc lập Tính năng đặc biệt Nút AI vật lý chuyên dụng Camera Thiết lập 3 ống kính, zoom kỹ thuật số 7x

Mặc dù những hình ảnh này mới chỉ ở giai đoạn rò rỉ sơ bộ, nhưng chúng phù hợp với chiến lược của Xiaomi trong việc đầu tư mạnh mẽ vào AI và tối ưu hóa hệ sinh thái phần cứng hiện có.