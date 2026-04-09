Xiaomi 18 Pro lộ diện với cảm biến 200MP và công nghệ LOFIC HDR 3.0 đột phá Thế hệ flagship Xiaomi 18 Pro dự kiến trang bị cảm biến SmartSens 200MP, công nghệ LOFIC HDR 3.0 cải thiện dải tương phản và hệ thống ống kính mô-đun độc đáo.

Xiaomi đang chuẩn bị cho một bước tiến quan trọng trong lĩnh vực nhiếp ảnh di động với dòng Xiaomi 18. Các nguồn tin rò rỉ mới nhất từ Trung Quốc cho thấy hãng điện thoại này đang thử nghiệm việc chuyển đổi từ cảm biến OmniVision sang SmartSens, một đối tác nội địa khác, nhằm tối ưu hóa khả năng kiểm soát công nghệ và chi phí sản xuất.

Công nghệ LOFIC HDR 3.0 và cảm biến 200MP thế hệ mới

Thông tin từ chuyên gia tin đồn Digital Chat Station cho biết, Xiaomi 18 Pro có thể sở hữu hệ thống camera chính kép với độ phân giải lên đến 200 megapixel. Cảm biến này dự kiến có kích thước 1/1.28 inch, đi kèm công nghệ LOFIC HDR 3.0 tiên tiến.

LOFIC (Lateral Overflow Integration Capacitor) là giải pháp phần cứng cho phép pixel lưu trữ điện tích theo cả hai cơ chế tuyến tính và logarit. Điều này giúp thiết bị xử lý hiệu quả các bối cảnh có độ tương phản cực cao như chụp ảnh ngược sáng hoặc cảnh hoàng hôn, mang lại dải tương phản động (Dynamic Range) rộng hơn mà không cần phụ thuộc quá nhiều vào thuật toán xử lý hậu kỳ.

Thiết kế mô-đun và màn hình phụ đặc trưng

Bên cạnh cải tiến về cảm biến, Xiaomi 18 Pro được cho là sẽ tích hợp hệ thống ống kính mô-đun thử nghiệm. Hệ thống này cho phép người dùng gắn thêm các phụ kiện quang học thông qua cơ chế nam châm, ví dụ như ống kính tele rời, giúp mở rộng khả năng sáng tạo tương tự các máy ảnh chuyên nghiệp.

Hãng cũng ám chỉ việc giữ lại thiết kế màn hình phụ ở mặt lưng, một đặc điểm nhận diện đã xuất hiện trên thế hệ tiền nhiệm. Đây là nỗ lực của Xiaomi trong việc duy trì tính độc bản cho dòng Pro của mình.

Thông số kỹ thuật dự kiến của Xiaomi 18 Pro

Không chỉ tập trung vào camera, Xiaomi 18 Pro còn sở hữu cấu hình mạnh mẽ hàng đầu thị trường để đảm bảo khả năng xử lý mượt mà các tác vụ nặng và AI.

Thông số Chi tiết dự kiến Vi xử lý Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro Bộ nhớ RAM Tối đa 16GB Dung lượng pin 7,000mAh Màn hình LTPO AMOLED 6.9 inch, độ sáng 3500 nits Camera chính Hệ thống camera kép 200MP (Cảm biến SmartSens)

Với việc tích hợp viên pin dung lượng lớn lên tới 7,000mAh và chipset Snapdragon thế hệ mới, Xiaomi 18 Pro hứa hẹn sẽ giải quyết bài toán thời lượng sử dụng cho các tín đồ nhiếp ảnh và game thủ. Hiện tại, Xiaomi vẫn chưa công bố ngày ra mắt chính thức cho dòng sản phẩm này.