Xiaomi 18 Pro Max: Flagship đầu tiên dùng chip 2nm và pin khủng 8.500mAh Xiaomi 18 Pro Max hứa hẹn gây sốt với vi xử lý Snapdragon tiến trình 2nm, hệ thống hai camera 200MP tích hợp công nghệ LOFIC và dung lượng pin vượt ngưỡng 8.000mAh.

Xiaomi đang chuẩn bị tạo nên một bước ngoặt mới trong thị trường điện thoại thông minh với dòng sản phẩm Xiaomi 18 Series. Theo những rò rỉ mới nhất từ chuyên gia tin đồn Digital Chat Station, phiên bản cao cấp nhất Xiaomi 18 Pro Max sẽ sở hữu những thông số kỹ thuật vượt xa các tiêu chuẩn flagship hiện nay, đặc biệt là về hiệu năng vi xử lý và dung lượng pin.

Cấu hình đột phá với tiến trình vi xử lý 2nm

Điểm đáng chú ý nhất trên Xiaomi 18 Pro Max chính là việc trang bị vi xử lý Snapdragon thế hệ mới được sản xuất trên tiến trình 2nm. Đây là một bước nhảy vọt so với tiến trình 3nm hiện tại trên các dòng chip cao cấp nhất của Apple hay Samsung. Việc thu nhỏ tiến trình không chỉ giúp tăng mật độ bóng bán dẫn để cải thiện hiệu suất mà còn giảm đáng kể lượng điện năng tiêu thụ và nhiệt lượng tỏa ra.

Mẫu flagship tiếp theo của Xiaomi sẽ có hiệu suất cực khủng khi dùng chip 2nm

Với sức mạnh từ chip 2nm, Xiaomi 18 Pro Max được kỳ vọng sẽ trở thành thiết bị Android mạnh mẽ nhất trên thị trường, đủ sức cạnh tranh sòng phẳng với các thế hệ iPhone và Galaxy S trong tương lai. Đi kèm với đó là hệ thống loa kép và động cơ rung tuyến tính kích thước lớn, hứa hẹn mang lại trải nghiệm giải trí và phản hồi xúc giác đỉnh cao.

Hệ thống camera kép 200MP tích hợp công nghệ LOFIC

Xiaomi tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu trong cuộc đua nhiếp ảnh di động khi trang bị cho 18 Pro Max tới hai cảm biến có độ phân giải 200MP. Đây là một hướng đi táo bạo nhằm tối ưu hóa chất lượng hình ảnh ở nhiều tiêu cự khác nhau.

Xiaomi 18 Pro Max sẽ có camera 200MP chất lượng cao

Cụ thể, camera chính của máy sẽ sử dụng công nghệ LOFIC (Lateral Overflow Integrator Capacitor). Công nghệ này giúp mở rộng dải tương phản động (HDR), cho phép cảm biến ghi lại chi tiết tốt hơn trong các tình huống ánh sáng phức tạp, tránh hiện tượng cháy sáng hoặc mất chi tiết vùng tối. Cảm biến 200MP thứ hai sẽ đảm nhiệm vai trò ống kính tele kiêm macro với khả năng zoom quang học khoảng 3x, hỗ trợ chụp cận cảnh sắc nét.

Màn hình 2K OLED và viên pin dung lượng kỷ lục

Về mặt thiết kế, Xiaomi 18 Pro Max dự kiến trang bị màn hình phẳng kích thước 6.9 inch, sử dụng tấm nền OLED độ phân giải 2K. Màn hình này được tinh chỉnh với bốn viền mỏng đều và các góc bo tròn lớn, tạo nên vẻ ngoài cân đối và hiện đại. Đây là kích thước màn hình thuộc hàng lớn nhất trong phân khúc flagship, tối ưu cho việc xem nội dung và đa nhiệm.

Digital Chat Station chia sẻ thông tin về cấu hình Xiaomi 18 Pro Max

Đáng kinh ngạc hơn, dung lượng pin của máy được tiết lộ sẽ vượt mốc 8.000mAh, thậm chí có thể đạt tới 8.500mAh. Để duy trì sự tiện dụng, Xiaomi vẫn trang bị công nghệ sạc nhanh có dây 100W và sạc không dây 50W. Đây là một nâng cấp khổng lồ so với thế hệ Xiaomi 17 Ultra hiện tại.

Bảng so sánh thông số dự kiến giữa Xiaomi 18 Pro Max và Xiaomi 17 Ultra

Thông số Xiaomi 18 Pro Max (Dự kiến) Xiaomi 17 Ultra (Hiện tại) Vi xử lý Snapdragon 2nm Snapdragon 8 Elite Gen 5 Màn hình 6.9 inch, 2K OLED 6.9 inch, 1.5K LTPO AMOLED Camera chính 200MP (LOFIC) 200MP Camera Tele 200MP (3x Zoom) 50MP Dung lượng Pin 8.000 - 8.500mAh 6.000mAh Sạc nhanh 100W / 50W Wireless 90W / Wireless

Sự xuất hiện của Xiaomi 18 Pro Max cho thấy chiến lược của Xiaomi không còn chỉ dừng lại ở việc chạy đua cấu hình thuần túy mà đang tập trung vào việc giải quyết những điểm yếu cố hữu của smartphone như thời lượng pin và khả năng xử lý hình ảnh chuyên sâu.

Với những thông số ấn tượng này, Xiaomi 18 Pro Max không chỉ là một bản nâng cấp định kỳ mà còn là một thiết bị định hình lại tiêu chuẩn cho phân khúc điện thoại cao cấp trong năm tới.