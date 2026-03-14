Xiaomi 18 Pro Max lộ diện cấu hình mạnh mẽ với màn hình LIPO 6.9 inch và chip xử lý 2nm Xiaomi 18 Pro Max dự kiến sở hữu màn hình viền siêu mỏng, chip Snapdragon 8 Elite Gen 6 cùng viên pin dung lượng trên 7.000 mAh để dẫn đầu phân khúc flagship.

Xiaomi đang trong quá trình phát triển các dòng flagship thế hệ mới thuộc dòng Xiaomi 18, với sự xuất hiện của model cao cấp nhất mang tên Xiaomi 18 Pro Max. Những thông tin rò rỉ mới nhất cho thấy hãng công nghệ này đang tập trung vào việc tối ưu hóa diện tích hiển thị và nâng cấp mạnh mẽ về hiệu năng phần cứng để duy trì vị thế cạnh tranh trên thị trường điện thoại cao cấp.

Công nghệ màn hình LIPO và thiết kế viền siêu mỏng

Dựa trên thông tin từ leaker Digital Chat Station, Xiaomi 18 Pro Max sẽ được trang bị màn hình phẳng kích thước lên tới 6.9 inch. Điểm đáng chú ý nhất là việc sử dụng tấm nền công nghệ LIPO thay vì LTPO OLED truyền thống. Công nghệ LIPO (Low-injection Pressure Overmolding) cho phép thu hẹp phần viền màn hình ở cả bốn cạnh xuống mức tối thiểu, mang lại không gian hiển thị rộng rãi và hiện đại hơn.

Xiaomi 18 Pro Max sẽ có màn hình lớn, viền siêu mỏng

Màn hình của máy hỗ trợ dải màu chuẩn BT.2020, hứa hẹn chất lượng tái tạo màu sắc vượt trội so với các thế hệ trước. Một tính năng kỹ thuật đáng lưu ý khác là khả năng hạ độ sáng xuống mức cực thấp chỉ 1 nit. Cải tiến này không chỉ giúp tiết kiệm điện năng tiêu thụ mà còn bảo vệ thị lực người dùng khi sử dụng thiết bị trong môi trường thiếu sáng hoàn toàn.

Hiệu năng đột phá với tiến trình 2nm

Về sức mạnh bên trong, Xiaomi 18 Pro Max dự kiến tích hợp vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 6. Đây là dòng chip được sản xuất trên tiến trình 2nm tiên tiến, hứa hẹn mang lại hiệu suất xử lý đơn nhân và đa nhân vượt bậc đồng thời tối ưu hóa nhiệt lượng tỏa ra trong quá trình vận hành các tác vụ nặng.

Dòng Xiaomi 18 sẽ dùng chip Snapdragon 8 Elite Gen 6 mạnh mẽ

Bên cạnh cấu hình lõi, Xiaomi còn được cho là sẽ tích hợp thêm một tính năng phần cứng hoàn toàn mới. Mặc dù chi tiết chưa được tiết lộ, nhiều chuyên gia dự đoán đây có thể là công nghệ Privacy Display (màn hình riêng tư) giúp ngăn chặn góc nhìn trộm, tương tự các báo cáo về đối thủ Samsung Galaxy S26 Ultra trong tương lai.

Hệ thống camera kép 200MP và dung lượng pin kỷ lục

Các báo cáo kỹ thuật chỉ ra rằng Xiaomi 18 Pro Max sẽ sở hữu hệ thống camera sau cực kỳ ấn tượng với sự xuất hiện của hai cảm biến có độ phân giải lên đến 200MP. Việc trang bị camera kép độ phân giải cao cho thấy tham vọng của Xiaomi trong việc dẫn đầu khả năng nhiếp ảnh di động, đặc biệt là khả năng thu phóng và chi tiết hình ảnh.

Để cung cấp năng lượng cho màn hình lớn và chip xử lý mạnh mẽ, Xiaomi 18 Pro Max có thể sẽ mang viên pin dung lượng khổng lồ vượt ngưỡng 7.000 mAh. Đây là bước nhảy vọt đáng kể so với dung lượng trung bình 5.000 - 6.000 mAh trên các flagship hiện nay, đảm bảo thời gian sử dụng kéo dài dù người dùng thực hiện các tác vụ tiêu tốn nhiều năng lượng như chơi game hoặc xử lý video.

So sánh thông số với thế hệ hiện tại Xiaomi 17 Ultra

Trong khi chờ đợi dòng Xiaomi 18 chính thức ra mắt, các thông số của thế hệ Xiaomi 17 Ultra vừa mở bán vẫn đang là tiêu chuẩn cho phân khúc cao cấp nhất của hãng. Dưới đây là bảng thông số kỹ thuật chi tiết của model hiện hành:

Thông số Chi tiết cấu hình Xiaomi 17 Ultra Vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 Bộ nhớ RAM 16GB, ROM 512GB Màn hình 6.9 inch LTPO AMOLED, 1.5K, 120Hz, 3500 nits Camera Tele tiềm vọng 200MP + hai ống kính 50MP Pin và Sạc 6000mAh, sạc dây 90W, sạc không dây 50W Tiện ích khác IP68, WiFi 7, 5G

Với những nâng cấp về tiến trình chip 2nm và công nghệ hiển thị LIPO, Xiaomi 18 Pro Max được kỳ vọng sẽ tạo ra một khoảng cách lớn về trải nghiệm so với các thế hệ tiền nhiệm, định hình lại tiêu chuẩn cho smartphone Android vào giai đoạn cuối năm.