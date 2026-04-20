Xiaomi 18 Pro Max lộ diện với cấu hình khủng: Chip Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro và pin 8.500mAh Mẫu flagship cao cấp nhất của Xiaomi dự kiến sở hữu màn hình 6.9 inch, hệ thống camera 200MP đột phá và viên pin dung lượng lớn, hứa hẹn tái định nghĩa tiêu chuẩn smartphone.

Xiaomi 18 Pro Max đang trở thành tâm điểm chú ý của giới công nghệ khi các thông số kỹ thuật rò rỉ cho thấy một sự nâng cấp toàn diện so với thế hệ tiền nhiệm. Theo nguồn tin từ Digital Chat Station (DCS), dòng sản phẩm chiến lược sắp tới của Xiaomi sẽ bao gồm ba phiên bản: Xiaomi 18, Xiaomi 18 Pro và biến thể cao cấp nhất Xiaomi 18 Pro Max.

Cấu hình Xiaomi 18 Pro Max được DCS chia sẻ

Sức mạnh từ vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro

Trái tim của Xiaomi 18 Pro Max được cho là vi xử lý mã SM8975 từ Qualcomm, dự kiến ra mắt với tên gọi thương mại Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro. Đây là bước tiến quan trọng về hiệu năng xử lý, giúp thiết bị tối ưu hóa các tác vụ đa nhiệm và xử lý trí tuệ nhân tạo (AI) phức tạp.

Để tương xứng với cấu hình mạnh mẽ, Xiaomi trang bị màn hình phẳng kích thước lớn lên tới 6.9 inch. Diện tích hiển thị rộng không chỉ tối ưu cho trải nghiệm giải trí mà còn tạo không gian cho các thành phần phần cứng cao cấp bên trong như hệ thống loa kép đối xứng và động cơ tuyến tính trục X kích thước lớn, giúp cải thiện đáng kể phản hồi rung và trải nghiệm xúc giác của người dùng.

Mẫu flagship tiếp theo của Xiaomi sẽ tiếp tục có màn hình phụ ở mặt lưng

Hệ thống camera 200MP và tích hợp AI sâu rộng

Về khả năng nhiếp ảnh, Xiaomi 18 Pro Max tiếp tục duy trì thế mạnh với hệ thống camera chuyên sâu. Cảm biến chính dự kiến có độ phân giải 200 megapixel, kích thước 1/1.28 inch, hỗ trợ công nghệ LOFIC HDR 3.0 giúp kiểm soát nhiệt và cải thiện chất lượng ảnh trong điều kiện thiếu sáng. Đặc biệt, camera tele tiềm vọng cũng sẽ sử dụng cảm biến 200 megapixel, kết hợp cùng camera siêu rộng 50 megapixel tạo nên bộ ba ống kính mạnh mẽ.

Điểm đáng chú ý khác là màn hình phụ ở mặt lưng sẽ được tích hợp sâu các tính năng trí tuệ nhân tạo (AI), mang lại sự linh hoạt và tính ứng dụng cao hơn so với các thế hệ trước. Ngôn ngữ thiết kế tổng thể của máy được cho là không có quá nhiều thay đổi đột phá, tập trung vào việc tinh chỉnh độ hoàn thiện và tối ưu hóa phần cứng bên trong.

Xiaomi 18 Pro Max có ngôn ngữ thiết kế không thay đổi nhiều so với thế hệ trước

Dung lượng pin 8.500mAh và công nghệ sạc nhanh

Một trong những nâng cấp gây ấn tượng nhất chính là viên pin dung lượng lên tới 8.500mAh. Đây là con số vượt xa tiêu chuẩn của các mẫu flagship hiện nay, đảm bảo thời gian sử dụng dài hơi cho người dùng cường độ cao. Thiết bị cũng hỗ trợ sạc nhanh có dây 100W và sạc không dây 50W, giúp rút ngắn thời gian nạp năng lượng cho viên pin khổng lồ.

Thông số Chi tiết dự kiến Vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro Màn hình 6.9 inch, phẳng Camera chính 200MP, 1/1.28 inch, LOFIC HDR 3.0 Camera Tele 200MP (Kính tiềm vọng) Dung lượng pin 8.500mAh Sạc nhanh 100W (Dây), 50W (Không dây) Hệ điều hành HyperOS 4 (Android 17)

Dòng Xiaomi 18 dự kiến sẽ được giới thiệu chính thức vào tháng 9 năm nay, chạy trên nền tảng hệ điều hành Android 17 với giao diện tùy biến HyperOS 4. Với sự kết hợp giữa phần cứng mạnh mẽ và phần mềm tối ưu AI, Xiaomi 18 Pro Max được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những mẫu điện thoại chụp ảnh và hiệu năng đáng chú ý nhất cuối năm 2025.