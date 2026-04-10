Xiaomi 18 Pro Max rò rỉ cấu hình với pin 8.500 mAh và camera 200MP Mẫu flagship cao cấp nhất của Xiaomi dự kiến ra mắt vào tháng 9 với dung lượng pin đột phá 8.500 mAh, hệ thống camera kép 200MP và vi xử lý tiến trình 2nm mạnh mẽ.

Xiaomi đang chuẩn bị làm mới dòng điện thoại cao cấp của mình với sự xuất hiện của dòng Xiaomi 18. Trong đó, phiên bản Xiaomi 18 Pro Max đang trở thành tâm điểm chú ý nhờ những thông tin rò rỉ về cấu hình phần cứng vượt trội, đặc biệt là dung lượng pin và công nghệ cảm biến hình ảnh thế hệ mới.

Viên pin 8.500 mAh thiết lập tiêu chuẩn mới cho flagship

Theo thông tin từ leaker Digital Chat Station, Xiaomi đang tiến hành thử nghiệm một mẫu điện thoại màn hình lớn với viên pin có dung lượng bắt đầu bằng số 8. Các phân tích kỹ thuật chỉ ra rằng thiết bị này nhiều khả năng là Xiaomi 18 Pro Max với viên pin lên tới 8.500 mAh. Đây được xem là một bước nhảy vọt so với các mẫu flagship hiện nay, vốn thường duy trì ở mức 5.000 - 6.000 mAh.

Thông tin flagship màn hình lớn được DCS chia sẻ

Bên cạnh dung lượng lớn, thiết bị dự kiến sẽ hỗ trợ công nghệ sạc nhanh có dây với công suất 100W và tích hợp sạc không dây. Việc kết hợp giữa viên pin dung lượng cực đại và tốc độ sạc cao hứa hẹn sẽ giải quyết triệt để bài toán thời lượng sử dụng cho những người dùng có cường độ làm việc cao trên thiết bị di động.

Hệ thống camera 200MP tích hợp công nghệ SmartSens

Về khả năng nhiếp ảnh, Xiaomi 18 Pro Max được cho là sẽ trang bị hệ thống camera mạnh mẽ để cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ trong phân khúc cao cấp nhất. Cụ thể, máy có thể sở hữu hai cảm biến độ phân giải 200MP kết hợp cùng một ống kính siêu rộng 50MP.

Đáng chú ý, camera chính dự kiến sẽ sử dụng cảm biến 200MP đầu tiên từ SmartSens. Việc áp dụng cảm biến mới cùng công nghệ LOFIC (Lateral Overflow Integrator Capacitor) được kỳ vọng sẽ cải thiện đáng kể dải tương phản động (HDR) và khả năng thu sáng trong điều kiện môi trường phức tạp. Điều này cho thấy tham vọng của Xiaomi trong việc nâng cấp chất lượng ảnh chụp tiệm cận với các thiết bị chuyên dụng.

Thiết kế màn hình phẳng và màn hình phụ tích hợp AI

Khác với xu hướng màn hình cong, Xiaomi 18 Pro Max dự kiến sẽ sở hữu màn hình phẳng với kích thước khoảng 6.9 inch. Viền màn hình được tối ưu siêu mỏng để tăng diện tích hiển thị, đồng thời hỗ trợ các tiêu chuẩn màu sắc khắt khe nhất dành cho nội dung độ phân giải cao.

Xiaomi 18 Pro Max vẫn có màn hình phụ ở mặt sau

Một đặc điểm nhận diện thương hiệu từ các dòng Ultra trước đây nhiều khả năng sẽ được mang lên bản Pro Max là màn hình phụ ở mặt sau. Tuy nhiên, ở thế hệ này, màn hình phụ sẽ được cải tiến sâu về khả năng tùy biến và tích hợp các tính năng AI, giúp người dùng theo dõi thông báo hoặc điều khiển các tác vụ nhanh một cách hiệu quả hơn.

Hiệu năng từ chipset tiến trình 2nm đầu tiên

Sức mạnh của Xiaomi 18 Pro Max sẽ đến từ vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 6. Đây là dòng chip được đồn đoán sản xuất trên tiến trình 2nm tiên tiến nhất, giúp tối ưu hóa hiệu suất xử lý trong khi vẫn đảm bảo mức tiêu thụ năng lượng thấp. Kết hợp với bộ nhớ thế hệ mới, máy sẽ đảm bảo khả năng đa nhiệm mượt mà và xử lý tốt các tác vụ đồ họa nặng.

Flagship tiếp theo của Xiaomi sẽ có phần cứng mạnh mẽ

Thông số kỹ thuật dự kiến của Xiaomi 18 Pro Max

Thông số Chi tiết dự kiến Vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 6 (tiến trình 2nm) Màn hình chính 6.9 inch, phẳng, viền siêu mỏng Camera chính 200MP (SmartSens) + 200MP + 50MP Dung lượng pin 8.500 mAh Công nghệ sạc 100W có dây, có hỗ trợ sạc không dây Tính năng đặc biệt Màn hình phụ hỗ trợ AI ở mặt sau

Dự kiến, bộ ba sản phẩm gồm Xiaomi 18, Xiaomi 18 Pro và Xiaomi 18 Pro Max sẽ chính thức ra mắt vào tháng 9 năm nay tại thị trường Trung Quốc. Với những nâng cấp mang tính đột phá về pin và công nghệ cảm biến ảnh, Xiaomi 18 Pro Max hứa hẹn sẽ là một trong những đối thủ đáng gờm nhất trên thị trường smartphone vào cuối năm.