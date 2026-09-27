Xiaomi 18 Pro Series bản quốc tế lộ dung lượng pin: Bị cắt giảm tới 1.450mAh so với nội địa Dữ liệu mã nguồn HyperOS cho thấy Xiaomi 18 Pro và 18 Pro Max bản quốc tế sẽ hạ dung lượng pin xuống còn 6.000mAh và 7.050mAh khi bán ra thị trường toàn cầu.

Dòng điện thoại cao cấp Xiaomi 18 Pro và Xiaomi 18 Pro Max phiên bản quốc tế dự kiến sẽ có mức dung lượng pin thấp hơn đáng kể so với các thiết bị phân phối tại thị trường nội địa Trung Quốc. Đây là phát hiện kỹ thuật mới nhất được tìm thấy trực tiếp từ các chuỗi mã nguồn hệ điều hành trước thời điểm sản phẩm tiến ra thị trường quốc tế.

Mã nguồn HyperOS hé lộ mức cắt giảm pin đáng kể

Cụ thể, nhà nghiên cứu mã nguồn Kacper Skrzypek đã phát hiện các thông số phần cứng được định danh bên trong hệ điều hành HyperOS. Theo các chuỗi mã này, mẫu máy mang mã hiệu 2609BPN61G, được xác định là Xiaomi 18 Pro bản toàn cầu, chỉ sở hữu viên pin dung lượng 6.000mAh. So với phiên bản nội địa được trang bị pin 7.000mAh, thông số kỹ thuật của bản quốc tế đã bị thu hẹp lại 1.000mAh.

Xiaomi 18 Pro bản toàn cầu sẽ sớm ra mắt

Bên cạnh đó, mẫu máy cao cấp nhất là Xiaomi 18 Pro Max với mã hiệu 2611FPNFAG cũng chịu sự điều chỉnh tương tự. Dung lượng pin danh định trên hệ thống đã giảm từ mức 8.500mAh tại thị trường nội địa xuống còn 7.050mAh đối với thị trường toàn cầu, tương đương mức chênh lệch 1.450mAh.

Dòng máy Phiên bản nội địa Phiên bản quốc tế Mức chênh lệch Xiaomi 18 Pro 7.000mAh 6.000mAh Giảm 1.000mAh Xiaomi 18 Pro Max 8.500mAh 7.050mAh Giảm 1.450mAh

Chiến lược phân cấp phần cứng và tiền lệ từ thế hệ trước

Mặc dù dung lượng pin bị thu gọn, mức pin 7.050mAh của Xiaomi 18 Pro Max quốc tế trên thực tế vẫn nhỉnh hơn một chút so với mức 7.000mAh của bản Xiaomi 18 Pro tiêu chuẩn nội địa. Về công nghệ sạc, các báo cáo kỹ thuật chỉ ra rằng các phiên bản bán ra toàn cầu vẫn giữ nguyên công suất sạc có dây 90W hoặc 100W tương tự các thiết bị tại Trung Quốc. Tuy nhiên, tính năng hỗ trợ sạc không dây 50W và sạc ngược không dây 27W trên bản quốc tế vẫn chưa được xác nhận chính thức.

Xiaomi 18 Pro và Xiaomi 18 Pro Max vừa ra mắt cách đây không lâu

Đáng lưu ý, việc điều chỉnh thông số pin giữa hai thị trường vốn đã có tiền lệ ở các thế hệ trước. Trên dòng sản phẩm tiền nhiệm, mẫu Xiaomi 17 nội địa từng sở hữu pin 7.000mAh nhưng khi ra mắt thị trường toàn cầu đã điều chỉnh về mức 6.330mAh. Tương tự, phiên bản Xiaomi 17 Ultra nội địa trang bị viên pin 6.800mAh cũng bị hạ xuống còn 6.000mAh khi tiếp cận người dùng quốc tế.