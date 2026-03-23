Xiaomi 18 Pro Series lộ diện với camera 200MP: Bước tiến mới trong nhiếp ảnh di động Dòng Xiaomi 18 Pro và 18 Pro Max dự kiến trang bị camera tele tiềm vọng 200MP cùng chip Snapdragon 8 Elite Gen 6, hứa hẹn thay đổi tiêu chuẩn nhiếp ảnh smartphone.

Xiaomi đang chuẩn bị tạo nên một cuộc cách mạng mới trong lĩnh vực nhiếp ảnh di động với dòng flagship thế hệ tiếp theo. Theo các thông tin rò rỉ mới nhất, Xiaomi 18 Pro và Xiaomi 18 Pro Max sẽ nhận được những nâng cấp mang tính đột phá về hệ thống camera chính và ống kính tele, nhằm củng cố vị thế dẫn đầu trong phân khúc điện thoại cao cấp.

Nâng cấp đột phá với cảm biến tele tiềm vọng 200MP

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trên dòng Xiaomi 18 Pro chính là sự xuất hiện của camera tele sử dụng ống kính tiềm vọng với độ phân giải lên đến 200MP. Theo leaker Kartikey Singh, đây là một bước nhảy vọt so với cảm biến 50MP (kích thước 1/1.95 inch) hiện đang được trang bị trên thế hệ tiền nhiệm.

Giới phân tích dự đoán Xiaomi có thể sử dụng cảm biến kích thước 1/1.4 inch tương tự như trên Xiaomi 17 Ultra hoặc cảm biến ISOCELL HP5 kích thước 1/1.56 inch. Việc trang bị cảm biến lớn hơn không chỉ giúp cải thiện chất lượng chi tiết khi thu phóng mà còn tăng khả năng thu sáng trong điều kiện môi trường phức tạp. Ngoài ra, khả năng chụp ảnh macro trên bộ đôi này cũng được cải thiện rõ rệt với khoảng cách lấy nét gần nhất đạt 15cm.

Dòng Xiaomi 18 Pro sẽ mang đến những nâng cấp ấn tượng về camera

Cấu hình mạnh mẽ với Snapdragon 8 Elite Gen 6

Bên cạnh camera tele, camera chính của Xiaomi 18 Pro cũng được kỳ vọng sẽ sở hữu độ phân giải 200MP, mang lại khả năng tái tạo hình ảnh sắc nét hơn. Để xử lý khối lượng dữ liệu hình ảnh khổng lồ này, Xiaomi dự kiến sẽ trang bị chipset cao cấp nhất từ Qualcomm là Snapdragon 8 Elite Gen 6.

Sự kết hợp giữa phần cứng camera hàng đầu và vi xử lý mạnh mẽ hứa hẹn mang lại trải nghiệm mượt mà, từ việc quay video độ phân giải cao đến các tác vụ xử lý hậu kỳ bằng trí tuệ nhân tạo. Các chuyên gia nhận định, nếu Xiaomi tối ưu hóa tốt phần mềm để khai thác tối đa sức mạnh phần cứng, dòng flagship này sẽ trở thành lựa chọn hàng đầu cho người dùng yêu thích nhiếp ảnh vào nửa cuối năm 2026.

Xiaomi 18 Pro Series sẽ ra mắt vào cuối năm nay

So sánh thông số kỹ thuật dự kiến

Dưới đây là bảng so sánh các thông số camera quan trọng dựa trên các nguồn tin rò rỉ hiện tại:

Thông số Xiaomi 17 Pro Max (Tiền nhiệm) Xiaomi 18 Pro Max (Dự kiến) Camera Tele 50MP (1/1.95 inch) 200MP (1/1.4 hoặc 1/1.56 inch) Camera chính 50MP 200MP Khoảng cách chụp Macro Tiêu chuẩn Tối ưu ở 15cm Vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 Snapdragon 8 Elite Gen 6

Dự kiến, Xiaomi 18 Pro và Xiaomi 18 Pro Max sẽ chính thức được trình làng vào tháng 9 tới. Đây được xem là thời điểm quan trọng để Xiaomi khẳng định sức mạnh công nghệ trước các đối thủ cạnh tranh lớn trên thị trường smartphone toàn cầu.