Xiaomi 18 Pro Series ra mắt tại Trung Quốc với chip 2nm, pin khủng 8.500mAh và camera 200MP Xiaomi 18 Pro và Pro Max trang bị chip Snapdragon 8 Elite Gen 6 2nm, pin tới 8.500mAh, camera kép Leica 200MP cùng màn hình phụ tích hợp trí tuệ nhân tạo mới.

Xiaomi vừa chính thức giới thiệu bộ đôi điện thoại cao cấp Xiaomi 18 Pro và Xiaomi 18 Pro Max tại thị trường Trung Quốc. Thế hệ flagship mới đánh dấu bước nhảy vọt về thông số kỹ thuật khi tích hợp vi xử lý sản xuất trên tiến trình 2nm, dung lượng pin kỷ lục lên đến 8.500mAh cùng cụm camera kép Leica 200MP.

Xiaomi 18 Pro và Xiaomi 18 Pro Max ra mắt

Kiến trúc xử lý 2nm và giải pháp tản nhiệt trên Snapdragon 8 Elite Gen 6

Xiaomi 18 Pro Series là dòng thiết bị di động đầu tiên trên thế giới trang bị dòng vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 6 phát triển trên tiến trình bán dẫn 2nm của Qualcomm. Ở phiên bản Xiaomi 18 Pro tiêu chuẩn, máy sử dụng bản chip tiêu chuẩn, trong khi bản cao cấp Xiaomi 18 Pro Max được tích hợp phiên bản hiệu năng cao Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6.

Với tốc độ xung nhịp CPU đạt mức tối đa 5GHz, bộ đôi này mang lại mức tăng trưởng hiệu năng đồ họa GPU 35% đồng thời giảm 40% lượng điện năng tiêu thụ. Bộ xử lý thần kinh NPU chuyên biệt phục vụ các tác vụ trí tuệ nhân tạo cũng ghi nhận mức cải thiện hiệu suất lên tới 80% so với thế hệ tiền nhiệm.

Dòng Xiaomi 18 Pro dùng chip Snapdragon 8 Elite Gen 6 Series mạnh mẽ

Để duy trì mức xung nhịp cao ổn định và kiểm soát nhiệt lượng tỏa ra, Xiaomi 18 Pro Max được trang bị hệ thống tản nhiệt phối hợp giữa công nghệ đóng gói OFFSET PoP cùng cơ chế bơm lạnh hình vòng khép kín độc quyền. Giải pháp này giúp thiết bị duy trì tốc độ khung hình tối đa trong thời gian dài xử lý đồ họa nặng mà không phát sinh hiện tượng nghẽn nhiệt.

Công nghệ pin Jinshajiang dung lượng tới 8.500mAh và độ bền mở rộng

Dung lượng năng lượng là nâng cấp đáng kể nhất trên bộ đôi flagship năm nay. Xiaomi 18 Pro sở hữu viên pin 7.000mAh, còn biến thể Xiaomi 18 Pro Max được trang bị thỏi pin lên tới 8.500mAh. Cả hai thiết bị đều ứng dụng công nghệ pin Jinshajiang thế hệ mới của Xiaomi, trong đó phiên bản Pro có tỷ lệ hàm lượng silicon cấu thành cell pin đạt 32%.

Xiaomi 18 Pro Series có pin khủng

Bên cạnh thỏi pin lớn, máy hỗ trợ công nghệ sạc nhanh có dây công suất 100W trên cả hai mẫu, giúp rút ngắn thời gian nạp điện cho thiết bị. Thân máy đạt trọn bộ ba chứng nhận bảo vệ gồm IP66, IP68 và IP69 giúp chống bụi, kháng nước áp lực cao. Cụm phản hồi xúc giác sử dụng động cơ rung tuyến tính mã hiệu 7514 giúp triệt tiêu rung tức thời đến 75%.

Màn hình SuperPixel 4.000 nits và hệ thống quang học Leica 200MP

Xiaomi trang bị cho dòng máy công nghệ hiển thị SuperPixel với cấu trúc vật liệu phát sáng M11 và vật liệu quang học xanh lá cây mới, cho phép đạt độ sáng cục bộ tối đa 4.000 nits nhằm đảm bảo khả năng hiển thị rõ nét ngoài trời nắng gắt. Màn hình của Xiaomi 18 Pro có kích thước 6.4 inch, trong khi Xiaomi 18 Pro Max sở hữu không gian hiển thị rộng 6.9 inch. Cả hai phiên bản đều có viền siêu mỏng đều bốn cạnh ở mức 0.99mm cùng giải pháp bảo mật phần cứng chống nhìn trộm.

Xiaomi 18 Pro Series có cấu hình khủng

Về khả năng thu nhận hình ảnh, bộ đôi flagship tích hợp hệ thống camera kép độ phân giải 200MP tinh chỉnh bởi Leica. Cụ thể, cụm camera gồm ống kính chính Leica 200MP với cảm biến kích thước 1/1.28 inch, camera tiềm vọng tele Leica 200MP cảm biến 1/1.56 inch hỗ trợ zoom quang học 3.2x, kết hợp camera góc siêu rộng Leica 50MP. Đáng chú ý, ống kính tele có cự ly lấy nét tối thiểu 12cm hỗ trợ chụp ảnh cận cảnh macro. Hệ thống xử lý hình ảnh ứng dụng thuật toán AI "Khoảnh khắc huyền thoại" nhằm tối ưu hóa xử lý tại chỗ và điện toán đám mây.

Màn hình phụ mặt lưng và hệ điều hành HyperOS 4

Phía sau mặt lưng, Xiaomi tiếp tục cải tiến thiết kế màn hình phụ hiển thị đa chức năng. Màn hình này được tích hợp trí tuệ nhân tạo để tự tạo hình nền cá nhân hóa từ ảnh chụp, cập nhật thông báo động và hỗ trợ hơn 100 dạng thẻ ứng dụng thao tác nhanh ngay khi mở hộp.

Dòng Xiaomi 18 Pro có màn hình phụ ở mặt sau

Về phần mềm, thiết bị cài sẵn giao diện người dùng HyperOS 4 đi cùng trợ lý ảo Super Xiao Ai 2.0 vận hành trên nền tảng mô hình ngôn ngữ lớn MiMo. Hệ thống AI này có khả năng ghi nhớ bối cảnh, tự động đưa ra các chuỗi lệnh suy luận và điều phối hoạt động liên tục giữa điện thoại, máy tính bảng và máy tính cá nhân.

Bảng so sánh thông số và mức giá công bố tại Trung Quốc

Dưới đây là bảng tổng hợp các thông số kỹ thuật then chốt giữa hai phiên bản trong dòng Xiaomi 18 Pro Series vừa ra mắt:

Thông số kỹ thuật Xiaomi 18 Pro Xiaomi 18 Pro Max Vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 6 (2nm) Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 (2nm) Kích thước màn hình 6.4 inch (độ sáng 4.000 nits, viền 0.99mm) 6.9 inch (độ sáng 4.000 nits, viền 0.99mm) Dung lượng pin 7.000mAh (silicon 32%) 8.500mAh Công suất sạc 100W 100W Hệ thống camera sau Chính 200MP + Tele 200MP (3.2x) + Góc rộng 50MP Chính 200MP + Tele 200MP (3.2x) + Góc rộng 50MP Chuẩn kháng nước/bụi IP66, IP68, IP69 IP66, IP68, IP69

Xiaomi 18 Pro Series có giá hấp dẫn

Về giá bán công bố tại thị trường Trung Quốc, mẫu Xiaomi 18 Pro có các mức cấu hình:

Bản 12GB RAM + 256GB bộ nhớ trong: 5.999 CNY (khoảng 23,3 triệu đồng).

Bản 12GB RAM + 512GB bộ nhớ trong: 6.999 CNY (khoảng 27,18 triệu đồng).

Bản 16GB RAM + 512GB bộ nhớ trong: 7.999 CNY (khoảng 31,07 triệu đồng).

Bản 16GB RAM + 1TB bộ nhớ trong: 8.999 CNY (khoảng 34,95 triệu đồng).

Đối với phiên bản Xiaomi 18 Pro Max, giá bán niêm yết tương ứng gồm:

Bản 12GB RAM + 256GB bộ nhớ trong: 6.999 CNY (khoảng 27,18 triệu đồng).

Bản 12GB RAM + 512GB bộ nhớ trong: 7.999 CNY (khoảng 31,07 triệu đồng).

Bản 16GB RAM + 512GB bộ nhớ trong: 8.999 CNY (khoảng 34,95 triệu đồng).

Bản 16GB RAM + 1TB bộ nhớ trong: 9.999 CNY (khoảng 38,84 triệu đồng).

Ngoài ra, phiên bản mặt lưng trong suốt Transparent Special Edition với dung lượng 16GB RAM và 1TB bộ nhớ trong có giá 9.999 CNY (khoảng 38,84 triệu đồng) cho mẫu Pro và 10.999 CNY (khoảng 42,72 triệu đồng) cho mẫu Pro Max.