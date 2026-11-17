Xiaomi 18 Pro Series ra mắt Việt Nam: màn hình sau AI, camera Leica 200MP, giá từ 33,99 triệu Bộ đôi flagship dùng chip Snapdragon 8 Elite Gen 6 tiến trình 2nm, pin tới 7.050mAh, nhận đặt trước từ 17/11 và mở bán từ 04/12/2026 tại thị trường Việt Nam.

Xiaomi vừa chính thức giới thiệu Xiaomi 18 Pro Series tại Việt Nam với hai phiên bản là Xiaomi 18 Pro và Xiaomi 18 Pro Max. Điểm chung của bộ đôi là màn hình phụ tích hợp AI ở mặt lưng, hệ thống camera kép Leica 200MP và chip Snapdragon 8 Elite Gen 6 Series trên tiến trình 2nm. Giá ưu đãi đặt trước bắt đầu từ 33.990.000 đồng.

Màn hình phụ ở mặt lưng: thay đổi đáng chú ý nhất về thiết kế

Khác với các flagship thông thường, Xiaomi 18 Pro Series đặt một màn hình phụ ngay cạnh cụm camera Leica để mở rộng khả năng tương tác mà không cần lật máy. Xiaomi 18 Pro Max có màn hình sau 2,9 inch, trong khi bản Pro dùng màn hình 2,7 inch với tấm nền M11 LTPO AMOLED.

Dòng Xiaomi 18 Pro chính thức ra mắt thị trường Việt Nam

Theo Xiaomi, người dùng có thể xem thông báo trên màn hình này hoặc dùng camera sau để chụp selfie chất lượng cao. Ngoài ra, họ có thể tạo ứng dụng đơn giản thông qua GenAI Apps. Các tính năng mở rộng như dịch hội thoại và hiển thị nội dung trực tiếp cũng được hãng giới thiệu nhằm tối ưu trải nghiệm hằng ngày.

Camera kép 200MP của Leica: khác biệt nằm ở từng chi tiết phần cứng

Tiếp nối hợp tác chiến lược với Leica, cả hai máy đều có camera chính và camera telephoto đạt độ phân giải 200MP. Cảm biến lớn kết hợp ống kính Leica Summilux giúp cải thiện khả năng thu sáng và giữ chi tiết trong điều kiện ánh sáng phức tạp. Sự khác biệt giữa hai phiên bản nằm ở công nghệ cảm biến và kính tiềm vọng.

Thông số camera Xiaomi 18 Pro Xiaomi 18 Pro Max Camera chính 200MP (Light Fusion 960) 200MP (Light Fusion 960L, LOFIC HDR) Camera telephoto 200MP (zoom quang 3,2x) 200MP (zoom quang 3,2x, Power Prism) Camera góc siêu rộng 50MP (102 độ) 50MP (102 độ)

Về phần mềm, thiết bị cung cấp các phong cách màu ảnh đặc trưng như Leica Authentic và Leica Vibrant. Máy còn hỗ trợ quay video 8K và 4K Dolby Vision.

Các flagship mới của Xiaomi có màn hình phụ phía sau độc đáo

Chip 2nm và viên pin lớn: cách Xiaomi giữ hiệu năng ổn định

Sức mạnh xử lý của bộ đôi đến từ nền tảng Snapdragon 8 Elite Gen 6 Series trên tiến trình 2nm. Xiaomi 18 Pro Max dùng Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, còn Xiaomi 18 Pro dùng Snapdragon 8 Elite Gen 6.

Để duy trì hiệu suất, hai máy có hệ thống tản nhiệt 3D IceLoop thế hệ mới. Xiaomi 18 Pro Max có pin Silicon-Carbon 7.050mAh, hỗ trợ sạc nhanh 100W HyperCharge. Trong khi đó, Xiaomi 18 Pro có pin 6.000mAh và sạc nhanh 90W.

Xiaomi 18 Pro Series có cấu hình khủng

Lịch đặt trước, màu sắc và giá bán tại Việt Nam

Xiaomi 18 Pro Series nhận đặt trước từ ngày 17/11 đến hết 03/12/2026 và mở bán từ ngày 04/12/2026. Sản phẩm có bốn tùy chọn màu gồm Đen, Trắng, Xanh Thiên Hà và Đỏ Velvet. Giá niêm yết và giá ưu đãi đặt trước của từng phiên bản như sau:

Phiên bản Giá chính thức Giá ưu đãi đặt trước Xiaomi 18 Pro 12GB + 256GB 39.990.000 đồng 33.990.000 đồng Xiaomi 18 Pro 12GB + 512GB 44.990.000 đồng 38.990.000 đồng Xiaomi 18 Pro Max 12GB + 256GB 43.990.000 đồng 37.990.000 đồng Xiaomi 18 Pro Max 12GB + 512GB 47.990.000 đồng 41.990.000 đồng

Ở cả hai dung lượng, mức ưu đãi đặt trước đều giảm 6.000.000 đồng so với giá chính thức. Với màn hình phụ AI, camera Leica 200MP và chip 2nm, Xiaomi 18 Pro Series bổ sung thêm lựa chọn cao cấp cho người dùng quan tâm đến nhiếp ảnh di động và hiệu năng mạnh.