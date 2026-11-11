Xiaomi 18 Pro Series về Việt Nam ngày 17/11: màn hình phụ mặt sau, chip 2nm, camera Leica 200MP Xiaomi xác nhận ra mắt Xiaomi 18 Pro tại Việt Nam ngày 17/11, chia sẻ màn hình phụ xem thông báo, bản đồ, điều khiển nhạc cùng pin tới 8.500mAh và sạc 100W.

Xiaomi đã xác nhận sẽ ra mắt dòng Xiaomi 18 Pro tại Việt Nam vào ngày 17/11. Điểm nhấn mới được hãng chia sẻ là màn hình phụ ở mặt sau, bên cạnh cấu hình phần cứng gồm chip Snapdragon 8 Elite Gen 6 tiến trình 2nm, pin dung lượng lớn và hệ thống ba camera Leica.

Màn hình phụ ở mặt lưng: tiện ích gì cho thao tác hằng ngày?

Theo bài đăng mới nhất trên Facebook của Xiaomi Việt Nam, màn hình phụ trên Xiaomi 18 Pro Series không chỉ tạo điểm nhấn cho thiết kế mà còn có nhiều tiện ích thực tế. Người dùng có thể xem nhanh thông báo, theo dõi bản đồ hoặc điều khiển nhạc mà không cần bật màn hình chính.

Ngoài ra, khu vực hiển thị này cho phép ghim ảnh và sticker yêu thích chỉ với một chạm, giúp người dùng cá nhân hóa thiết bị theo phong cách riêng. Dù kích thước nhỏ gọn, màn hình phụ vẫn tích hợp nhiều tính năng, góp phần nâng cao trải nghiệm sử dụng.

Snapdragon 8 Elite Gen 6 xuất hiện lần đầu trên bộ đôi Xiaomi 18 Pro

Xiaomi 18 Pro và Xiaomi 18 Pro Max được nhắc đến là những smartphone đầu tiên dùng dòng chip Snapdragon 8 Elite Gen 6 của Qualcomm. Bản Pro dùng Snapdragon 8 Elite Gen 6, còn bản Pro Max nâng lên Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 cao cấp hơn.

Xiaomi 18 Pro Series có thiết kế cao cấp

Cả hai con chip đều được sản xuất trên tiến trình 2nm, hứa hẹn cải thiện đáng kể hiệu năng và khả năng tiết kiệm năng lượng. Riêng Xiaomi 18 Pro có CPU đạt xung nhịp tối đa 5GHz, đáp ứng từ tác vụ thường ngày đến nhu cầu xử lý nặng.

Pin Jinshajiang và màn hình SuperPixel: thông số đáng chú ý

Cả hai máy dùng pin Jinshajiang dung lượng lớn: 7.000mAh trên bản Pro và 8.500mAh trên bản Pro Max. Cả hai đều hỗ trợ sạc nhanh 100W, giúp rút ngắn thời gian nạp năng lượng dù dung lượng pin khá cao.

Màn hình phụ của Xiaomi 18 Pro Max

Về hiển thị, Xiaomi trang bị màn hình SuperPixel mới với độ sáng tối đa 4.000 nits và viền siêu mỏng chỉ 0,99mm ở cả bốn cạnh. Xiaomi 18 Pro có màn hình 6,4 inch, trong khi Pro Max có kích thước 6,9 inch.

Ba camera Leica 200MP: telephoto tiềm vọng lấy nét gần 12cm

Về nhiếp ảnh, Xiaomi 18 Pro và 18 Pro Max cùng có hệ thống ba camera Leica gồm camera chính 200MP, telephoto tiềm vọng 200MP và camera góc siêu rộng 50MP. Camera tele có tiêu cự tương đương 75mm, zoom quang học 3,2x và hỗ trợ lấy nét gần chỉ 12cm, phù hợp khi chụp chân dung hoặc macro.

Xiaomi 18 Pro Series sở hữu cấu hình mạnh mẽ

Tổng hợp thông số theo nguồn công bố

Tiêu chí Xiaomi 18 Pro Xiaomi 18 Pro Max Chip xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 6 (2nm) Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 (2nm) Pin 7.000mAh 8.500mAh Sạc nhanh 100W 100W Màn hình 6,4 inch SuperPixel 6,9 inch SuperPixel Camera Leica: chính 200MP, tele tiềm vọng 200MP, góc siêu rộng 50MP Leica: chính 200MP, tele tiềm vọng 200MP, góc siêu rộng 50MP

Nhìn chung, màn hình phụ là yếu tố tạo khác biệt cho Xiaomi 18 Pro Series, trong khi cấu hình chip 2nm, pin lớn và camera 200MP đặt cả hai mẫu máy vào nhóm flagship. Xiaomi chưa công bố giá bán tại Việt Nam, và người dùng cần theo dõi thông tin chính thức trước thời điểm ra mắt ngày 17/11.