Xiaomi 18 Pro trang bị camera 200MP và công nghệ zoom kỹ thuật số 7x không mất chi tiết Dòng Xiaomi 18 Pro sắp ra mắt với ống kính tiềm vọng 200MP, tập trung tối ưu khả năng thu phóng kỹ thuật số ở mức 6x-7x thay vì chạy đua tiêu cự quang học thuần túy.

Xiaomi dự kiến sẽ ra mắt bộ đôi điện thoại cao cấp Xiaomi 18 Pro và Xiaomi 18 Pro Max vào tháng 9 năm nay. Điểm nhấn lớn nhất trên thế hệ mới nằm ở hệ thống camera được nâng cấp mạnh mẽ, đặc biệt là sự xuất hiện của cảm biến 200 megapixel cho ống kính tele tiềm vọng. Sự thay đổi này đánh dấu bước chuyển mình trong chiến lược nhiếp ảnh của hãng, ưu tiên độ phân giải siêu cao để cải thiện chất lượng thu phóng.

Chiến lược thu phóng mới trên Xiaomi 18 Pro

Theo các thông tin rò rỉ, ống kính tiềm vọng trên dòng Xiaomi 18 Pro sẽ sở hữu tiêu cự 85mm. Thông số này ngắn hơn đáng kể so với mức 115mm trên thế hệ Xiaomi 17 Pro tiền nhiệm. Việc rút ngắn tiêu cự khiến mức thu phóng quang học thực tế giảm từ 5x xuống còn khoảng 3x hoặc 3.5x.

Tuy nhiên, để bù đắp cho sự sụt giảm về tiêu cự quang học, Xiaomi tận dụng sức mạnh từ cảm biến 200 megapixel. Với độ phân giải siêu lớn, thiết bị có thể thực hiện các thuật toán cắt ghép (crop) từ cảm biến để mang lại khả năng thu phóng kỹ thuật số không mất chi tiết ở mức 6x, 7x hoặc cao hơn. Phương pháp này giúp hình ảnh vẫn giữ được độ sắc nét vượt trội so với các giải pháp zoom kỹ thuật số thông thường, đồng thời tối ưu cho các bối cảnh chụp chân dung nhờ tiêu cự 85mm tự nhiên hơn.

Cấu hình mạnh mẽ với vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro

Bên cạnh đột phá về camera, cấu hình phần cứng của Xiaomi 18 series cũng ghi nhận những thông số ấn tượng. Cả hai phiên bản dự kiến sẽ được trang bị vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, mang lại hiệu năng xử lý hàng đầu thị trường. Dung lượng pin cũng là điểm cộng lớn khi hãng tích hợp viên pin từ 7,000 mAh trở lên, đáp ứng nhu cầu sử dụng cường độ cao.

Sự khác biệt giữa hai phiên bản Pro

Về khả năng hiển thị, có sự phân cấp rõ rệt giữa hai biến thể:

Sử dụng màn hình kích thước 6.3 inch, phù hợp với người dùng thích sự gọn gàng nhưng vẫn đảm bảo cấu hình mạnh. Xiaomi 18 Pro Max: Sở hữu màn hình lớn lên tới 6.9 inch. Đặc biệt, phần viền màn hình được tối ưu mỏng hơn đáng kể so với thế hệ trước, giúp không gian hiển thị rộng rãi và hiện đại hơn.

Việc kết hợp giữa cảm biến độ phân giải cao và tiêu cự quang học vừa phải cho thấy Xiaomi đang hướng tới tính thực dụng trong nhiếp ảnh di động, tập trung vào các mức zoom mà người dùng thường xuyên sử dụng nhất trong đời sống hàng ngày.