Xiaomi 18 Pro và 18 Pro Max lộ diện thông số: Màn hình phụ AI và pin hơn 7.000 mAh Dòng flagship tiếp theo của Xiaomi dự kiến ra mắt vào tháng 9 với nâng cấp về màn hình phụ AI, chip Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro và dung lượng pin vượt trội.

Dòng điện thoại cao cấp Xiaomi 18 Pro và 18 Pro Max đang trở thành tâm điểm chú ý với những rò rỉ về cấu hình mạnh mẽ và tính năng đột phá. Sau thành công của thế hệ tiền nhiệm ra mắt vào tháng 9 năm ngoái, Xiaomi tiếp tục duy trì chiến lược khác biệt hóa bằng màn hình phụ và nâng cấp toàn diện về hiệu năng.

Màn hình phụ tích hợp trí tuệ nhân tạo AI

Theo các nguồn tin từ chuỗi cung ứng trên Weibo, cả Xiaomi 18 Pro và Xiaomi 18 Pro Max sẽ tiếp tục sở hữu màn hình phụ độc đáo ở mặt lưng. Điểm mới đáng chú ý nhất là sự xuất hiện của "cửa sổ thông minh hỗ trợ AI". Dù các chức năng cụ thể chưa được công bố chi tiết, việc tích hợp AI cho thấy Xiaomi đang nỗ lực biến màn hình phụ thành một công cụ hỗ trợ thực dụng thay vì chỉ là tính năng trang trí.

Hiệu năng vượt trội với Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro

Về phần cứng, bộ đôi flagship này dự kiến sẽ được trang bị vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro mới nhất từ Qualcomm. Đây là bước nhảy vọt về hiệu suất xử lý và khả năng tiết kiệm năng lượng. Bên cạnh đó, hệ thống loa ngoài và mô tơ rung cũng được cải tiến nhằm mang lại trải nghiệm giải trí và phản hồi xúc giác tốt hơn cho người dùng.

Thông số kỹ thuật chi tiết của Xiaomi 18 Series

Xiaomi 18 Pro được cho là sẽ sở hữu màn hình kích thước 6.3 inch, đi kèm viên pin dung lượng lớn trên 7.000 mAh. Thiết bị hỗ trợ các công nghệ bảo mật hiện đại như cảm biến vân tay siêu âm trong màn hình và khả năng sạc không dây tiện lợi. Hệ thống nhiếp ảnh của máy gây ấn tượng với hai camera độ phân giải 200MP, phục vụ cho cả cảm biến chính và ống kính tele.

Trong khi đó, phiên bản Xiaomi 18 Pro Max sẽ có kích thước lớn hơn với màn hình OLED LIPO phẳng 6.9 inch. Điểm nhấn của phiên bản này nằm ở phần viền màn hình được tối ưu mỏng hơn đáng kể so với thế hệ trước, mang lại không gian hiển thị rộng rãi và thẩm mỹ hơn.

Thông số Xiaomi 18 Pro Xiaomi 18 Pro Max Màn hình 6.3 inch 6.9 inch (OLED LIPO phẳng) Vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro Pin 7.000 mAh+ Chưa xác định Camera sau Dual 200MP (Chính + Tele) Cảm biến 200MP Bảo mật Vân tay siêu âm trong màn hình Vân tay siêu âm trong màn hình

Dòng sản phẩm Xiaomi 18 dự kiến sẽ chính thức trình làng vào tháng 9 năm nay, tiếp tục khẳng định vị thế của hãng trong phân khúc smartphone cao cấp với những công nghệ tiên phong.