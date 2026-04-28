Xiaomi 18 Series: Bước ngoặt từ hệ thống camera từ tính và tham vọng thay thế máy ảnh Compact Xiaomi 18 Series dự kiến ra mắt vào tháng 9/2026 với hệ thống camera mô-đun từ tính độc đáo, chip Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro và viên pin lên tới 7.000mAh.

Dòng flagship thế hệ mới của Xiaomi, với tên mã “Madrid”, đang trở thành tâm điểm chú ý của giới công nghệ khi sở hữu những nâng cấp mang tính đột phá. Theo các báo cáo rò rỉ từ chuỗi cung ứng, Xiaomi 18 Series không chỉ đơn thuần là một bản cập nhật cấu hình mà còn là cuộc thử nghiệm công nghệ mạnh mẽ nhất của hãng trong nhiều năm qua, tập trung vào khả năng nhiếp ảnh chuyên dụng và hệ sinh thái HyperOS tối ưu.

Cách mạng nhiếp ảnh với hệ thống ống kính từ tính

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trên Xiaomi 18 chính là hệ thống camera dạng mô-đun hoàn toàn mới. Thay vì chỉ dựa vào cảm biến tích hợp, Xiaomi đang thử nghiệm cơ chế ống kính từ tính kết hợp bộ chuyển đổi tiêu cự gắn ngoài. Giải pháp này cho phép người dùng mở rộng khả năng quang học của điện thoại bằng cách lắp thêm các phụ kiện phần cứng trực tiếp vào cụm camera mà không làm tăng độ dày tổng thể của máy.

Công nghệ này hứa hẹn sẽ thu hẹp khoảng cách giữa điện thoại thông minh và máy ảnh chuyên nghiệp. Việc chuyển đổi linh hoạt các tiêu cự thông qua phụ kiện từ tính giúp thiết bị duy trì được sự gọn nhẹ trong sử dụng hàng ngày, đồng thời sẵn sàng cung cấp chất lượng quang học cao cấp khi cần thiết.

Cấu hình phần cứng và tiêu chuẩn lưu trữ mới

Về sức mạnh bên trong, Xiaomi 18 Series dự kiến sẽ trang bị những công nghệ tiên tiến nhất dự kiến ra mắt vào năm 2026. Trái tim của thiết bị là vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro đi kèm GPU Adreno 850. Đặc biệt, đây có thể là một trong những thiết bị đầu tiên hỗ trợ chuẩn RAM LPDDR6 và bộ nhớ trong UFS 5.0, mang lại tốc độ truy xuất dữ liệu vượt trội.

Thông số Chi tiết dự kiến Vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro Bộ nhớ RAM Tối đa 16GB LPDDR6 Bộ nhớ trong Tối đa 1TB UFS 5.0 Pin (Bản Pro) 7.000mAh Màn hình OLED RGB 2K (Bản tiêu chuẩn 6.3 inch)

Xiaomi 18 Pro: Flagship nhỏ gọn với sức mạnh khổng lồ

Phiên bản Xiaomi 18 Pro gây bất ngờ khi kết hợp giữa thân máy nhỏ gọn và viên pin dung lượng lên tới 7.000mAh. Thiết bị này được cho là sẽ sở hữu hệ thống camera kép độ phân giải 200MP và màn hình phụ “Magic Back Screen” tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) ở mặt lưng, hỗ trợ hiển thị thông báo và điều khiển nhanh.

Trong khi đó, phiên bản Xiaomi 18 tiêu chuẩn vẫn giữ được sức hút với màn hình OLED RGB 6.3 inch độ phân giải 2K, cảm biến vân tay siêu âm 3D và động cơ rung trục X cao cấp, đảm bảo trải nghiệm phản hồi xúc giác mượt mà.

Tối ưu hóa HyperOS và hệ sinh thái đồng bộ

Bên cạnh phần cứng, Xiaomi đang tập trung tinh chỉnh hệ điều hành HyperOS để thích ứng với tỷ lệ khung hình mới và khả năng đa nhiệm trên nhiều màn hình. Các mã nguồn cho thấy hãng đang chuẩn bị cho sự đồng bộ chặt chẽ hơn giữa điện thoại dạng thanh truyền thống và các thiết bị màn hình gập, giúp người dùng chuyển đổi trải nghiệm liền mạch trong cùng một hệ sinh thái.

Dòng Xiaomi 18 Series nhiều khả năng sẽ chính thức được trình làng vào tháng 9 năm nay, đánh dấu một bước tiến mới trong việc định hình lại thị trường smartphone cao cấp thông qua những sáng tạo về quang học và hiệu suất.