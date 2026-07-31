Xiaomi 18 Series đạt chứng nhận EEC: Sẵn sàng thương mại hóa toàn cầu với pin 7.000 mAh Thế hệ Xiaomi 18 Series vừa xuất hiện trên cơ sở dữ liệu EEC, xác nhận kế hoạch mở bán toàn cầu với vi xử lý Snapdragon 8 Elite, camera 200MP và dung lượng pin vượt trội.

Thế hệ flagship Xiaomi 18 Series đã chính thức xuất hiện trên cơ sở dữ liệu chứng nhận của Liên minh Châu Âu (EEC), đánh dấu bước chuẩn bị cho đợt thương mại hóa trên thị trường quốc tế. Khác với tiền lệ giữ các phiên bản cao cấp nhất tại thị trường nội địa Trung Quốc, danh sách chứng nhận lần này cho thấy sự xuất hiện của đầy đủ các phiên bản, bao gồm cả biến thể Xiaomi 18 Pro Max.

Chứng nhận EEC hé lộ kế hoạch phát hành toàn cầu của Xiaomi 18 Series

Trên hệ thống dữ liệu của Liên minh Châu Âu (EEC), hai mẫu thiết bị mới từ Xiaomi đã được ghi nhận với các ký hiệu mã máy lần lượt là 2609BPN61G và 2611FPNFAG. Trong quy chuẩn đặt tên sản phẩm của Xiaomi, ký tự "G" ở cuối mã hiệu đại diện cho phiên bản quốc tế (Global).

Chứng nhận EEC của Xiaomi 18 và Xiaomi 18 Pro

Mã thiết bị 2609BPN61G được xác định thuộc về phiên bản siêu cấp Xiaomi 18 Pro Max, trong khi mã 2611FPNFAG thuộc về biến thể Xiaomi 18 tiêu chuẩn. Chứng nhận EEC là yêu cầu pháp lý bắt buộc đối với các sản phẩm điện tử trước khi phân phối tại thị trường Châu Âu, xác nhận việc dòng máy này sẽ không còn bị giới hạn tại thị trường nội địa.

Chứng nhận mới cho thấy Xiaomi 18 Pro Series sẽ được bán trên thị trường quốc tế

Sức mạnh từ vi xử lý Snapdragon 8 Elite và hệ thống camera 200MP

Về cấu hình phần cứng, bộ đôi cao cấp Xiaomi 18 Pro và Xiaomi 18 Pro Max dự kiến sẽ sử dụng vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro. Trong khi đó, phiên bản Xiaomi 18 tiêu chuẩn được trang bị vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 6. Nền tảng chip mới này tập trung tối ưu hóa khả năng xử lý các tác vụ trí tuệ nhân tạo (AI) và nâng cao hiệu suất đồ họa.

Xiaomi 18 Series sẽ me cấu hình khủng

Hệ thống quang học trên dòng Pro cũng ghi nhận nâng cấp đáng kể với cảm biến chính độ phân giải 200MP, kết hợp cùng ống kính tele macro 200MP sử dụng cảm biến kích thước lớn. Ngoài ra, thiết bị cũng được tích hợp hệ thống loa cải tiến và động cơ rung phản hồi xúc giác kích thước lớn hơn nhằm nâng cao trải nghiệm đa phương tiện.

Công nghệ pin nén tiên tiến mang đến dung lượng 7.000 mAh

Điểm nâng cấp kỹ thuật quan trọng trên Xiaomi 18 Pro nằm ở viên pin dung lượng tối thiểu 7.000 mAh. Để tích hợp viên pin dung lượng lớn vào một thân máy vẫn giữ được độ mỏng nhẹ, nhà sản xuất đã áp dụng công nghệ pin mật độ năng lượng cao mới.

Xiaomi 18 Pro sẽ có màn hình phụ và pin khủng

Giải pháp này giúp tối ưu hóa không gian bên trong cấu trúc phần cứng mà không làm tăng độ dày tổng thể của thiết bị. Dòng sản phẩm flagship Xiaomi 18 Series dự kiến sẽ chính thức ra mắt vào tháng 9 tới.