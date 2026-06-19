Xiaomi 18 Series thay đổi chiến lược: Ưu tiên dòng Pro và sức mạnh từ Snapdragon 8 Elite Gen 6 Xiaomi dự kiến ra mắt sớm dòng Xiaomi 18 vào tháng 9 với thay đổi lớn trong lộ trình: ưu tiên phiên bản Pro cao cấp trước bản tiêu chuẩn nhằm tối ưu doanh thu.

Xiaomi đang thực hiện những điều chỉnh quan trọng trong chiến lược kinh doanh cho dòng flagship tiếp theo của mình. Thay vì cách tiếp cận truyền thống, Xiaomi 18 Series dự kiến sẽ chứng kiến sự thay đổi về thứ tự ra mắt các phiên bản, tập trung tối đa vào phân khúc cao cấp ngay từ giai đoạn đầu.

Chiến lược ưu tiên phiên bản Pro và lộ trình ra mắt

Theo những thông tin rò rỉ từ leaker Digital Chat Station, Xiaomi có thể sẽ không ra mắt phiên bản tiêu chuẩn và bản Pro cùng lúc như các thế hệ tiền nhiệm. Thay vào đó, hãng dự kiến ưu tiên tung ra Xiaomi 18 Pro – model có cấu hình cao nhất trong đợt đầu – vào tháng 9 năm nay. Phiên bản tiêu chuẩn Xiaomi 18 sẽ được giới thiệu sau đó một khoảng thời gian ngắn.

Xiaomi có thể áp dụng chiến lược mới cho dòng Xiaomi 18

Mục tiêu của sự thay đổi này được cho là nhằm tập trung sự chú ý của truyền thông và người dùng vào thiết bị cao cấp nhất, từ đó tối ưu hóa doanh thu từ nhóm khách hàng sẵn sàng chi trả cho các công nghệ hàng đầu. Cả hai thiết bị dự kiến sẽ được mở bán rộng rãi trước kỳ Tết Nguyên đán vào tháng 2 năm sau.

Xiaomi 18 Series sẽ là một trong những dòng điện thoại dùng chip Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro

Học hỏi từ đối thủ và định hướng thiết kế

Chiến lược ra mắt này có nhiều điểm tương đồng với cách Apple vận hành dòng iPhone, nơi các phiên bản Pro luôn chiếm vị thế chủ đạo trong các chiến dịch quảng bá ban đầu. Không chỉ dừng lại ở lộ trình ra mắt, Xiaomi còn được đồn đoán sẽ bổ sung các tùy chọn màu sắc mới, bao gồm tông màu đỏ đặc trưng để tăng tính nhận diện và cá tính cho sản phẩm.

Xiaomi có thể ra mắt dòng Xiaomi 18 Pro sớm hơn

Sức mạnh phần cứng từ Snapdragon 8 Elite Gen 6

Về mặt kỹ thuật, Xiaomi 18 Series sẽ là một trong những dòng smartphone đầu tiên trên thị trường trang bị vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 6 mới nhất từ Qualcomm. Đây là bước nhảy vọt về hiệu năng, đặc biệt là khả năng xử lý trí tuệ nhân tạo (AI) và các tác vụ đồ họa nặng. Việc kết hợp chipset mạnh mẽ cùng hệ thống camera và màn hình nâng cấp hứa hẹn đưa dòng máy này trở thành đối thủ đáng gờm trong phân khúc Android cao cấp.

Thách thức về chi phí linh kiện và giá bán

Mặc dù mang đến nhiều cải tiến, người dùng có thể phải đối mặt với mức giá khởi điểm cao hơn. Nguyên nhân chính đến từ sự gia tăng chi phí trong chuỗi cung ứng toàn cầu, đặc biệt là linh kiện bộ nhớ. Nhà sáng lập Xiaomi, Lei Jun, từng nhận định tình trạng tăng giá linh kiện đang diễn ra nghiêm trọng và có thể kéo dài trong hai năm tới, gây áp lực trực tiếp lên giá bán lẻ của các dòng flagship.

Xiaomi 18 Series sẽ cho trải nghiệm sử dụng tuyệt vời

Tham khảo thông số kỹ thuật dòng tiền nhiệm

Trong khi chờ đợi sự xuất hiện chính thức của Xiaomi 18 Series, người dùng có thể nhìn lại thông số của phiên bản cao cấp nhất hiện tại là Xiaomi 17 Ultra để có cái nhìn tổng quan về sự phát triển của dòng máy này:

Thông số Chi tiết Xiaomi 17 Ultra Vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 Bộ nhớ RAM 16GB, ROM lên đến 1TB Màn hình 6.9 inch LTPO AMOLED, 1.5K, 120Hz, 3500 nits Camera Chính 200MP và hai ống kính phụ 50MP Pin & Sạc 6000mAh, sạc nhanh 90W, hỗ trợ sạc không dây Kết nối 5G, Wi-Fi 7, chuẩn kháng nước IP68

Việc thay đổi chiến lược sang mô hình "Pro-first" cho thấy tham vọng của Xiaomi trong việc định vị lại thương hiệu, không chỉ cạnh tranh về cấu hình mà còn về đẳng cấp và giá trị thương mại trên thị trường smartphone toàn cầu.