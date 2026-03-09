Xiaomi 18 Ultra lộ diện với nâng cấp đột phá cho camera góc siêu rộng Xiaomi 18 Ultra dự kiến khắc phục điểm yếu lớn nhất của thế hệ tiền nhiệm bằng cảm biến góc siêu rộng hoàn toàn mới, đi kèm chip Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro mạnh mẽ.

Xiaomi đã bắt đầu giai đoạn phát triển ban đầu cho mẫu flagship cao cấp nhất của mình - Xiaomi 18 Ultra. Theo các nguồn tin rò rỉ từ XiaomiTime, trọng tâm của lần nâng cấp này là khắc phục triệt để điểm yếu trên camera góc siêu rộng (ultrawide), vốn là vấn đề gây tranh cãi nhất trên dòng Xiaomi 17 Ultra tiền nhiệm.

Nâng cấp toàn diện camera góc siêu rộng

Đội ngũ kỹ sư của hãng hiện đang thử nghiệm một ống kính góc siêu rộng chất lượng cao hoàn toàn mới. Thay vì chỉ tập trung vào camera chính hay ống kính tiềm vọng như các thế hệ trước, Xiaomi hướng tới việc đồng bộ hóa chất lượng hình ảnh trên mọi tiêu cự. Điều này giúp người dùng có được những bức ảnh chụp phong cảnh sắc nét và giàu chi tiết tương đương với ảnh chụp chân dung.

Xiaomi 18 đang được thử nghiệm một ống kính góc siêu rộng chất lượng cao hoàn toàn mới

Màn hình 6.9 inch và tỷ lệ hiển thị mới

Về khả năng hiển thị, Xiaomi 18 Ultra vẫn sẽ duy trì kích thước màn hình lớn 6.9 inch. Tuy nhiên, hãng dự kiến sẽ tinh chỉnh lại tỷ lệ khung hình nhằm tối ưu hóa trải nghiệm thị giác. Sự thay đổi này hứa hẹn mang lại không gian hiển thị rộng rãi nhưng vẫn đảm bảo tính linh hoạt khi sử dụng hàng ngày.

Xiaomi 18 Ultra sẽ duy trì kích thước màn hình 6.9 inch, nhưng được tinh chỉnh lại với một tỷ lệ hoàn toàn khác

Hiệu năng từ chip Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro

Để xử lý các thuật toán nhiếp ảnh phức tạp và khối lượng dữ liệu hình ảnh khổng lồ, siêu phẩm này gần như chắc chắn sẽ được trang bị vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro. Đây là dòng chip cao cấp nhất của Qualcomm, cung cấp sức mạnh tính toán vượt trội cho các tác vụ AI và đồ họa tiên tiến.

Sản phẩm dự kiến sẽ chính thức ra mắt tại thị trường Trung Quốc vào cuối năm 2026. Trong thời gian chờ đợi, người dùng có thể tham khảo thông số kỹ thuật của phiên bản tiền nhiệm Xiaomi 17 Ultra hiện đang có mặt trên thị trường:

Thông số kỹ thuật Chi tiết (Xiaomi 17 Ultra) Vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 Màn hình LTPO AMOLED 6.9 inch, 1.5K, 120Hz Độ sáng tối đa 3500 nits Camera sau Tiềm vọng 200MP + Hai ống kính 50MP Pin và Sạc 6000mAh, sạc dây 90W, sạc không dây 50W

Việc Xiaomi quyết định nâng cấp triệt để cảm biến ultrawide cho thấy tham vọng tạo ra một cỗ máy nhiếp ảnh thực sự không có "điểm mù", đáp ứng kỳ vọng của những người dùng chuyên nghiệp.