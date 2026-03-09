Về Báo Hà Tĩnh

Xiaomi 18 Ultra rò rỉ: Hệ thống 4 camera quay trở lại và ra mắt vào tháng 12

Bảo Long09/03/2026 17:34

Xiaomi 18 Ultra dự kiến ra mắt cuối năm nay với cụm 4 camera chuyên dụng, thay thế cơ chế zoom cơ học trên thế hệ cũ để mang lại khả năng chụp ảnh linh hoạt hơn.

Xiaomi đang đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu để trình làng mẫu flagship cao cấp nhất của mình, Xiaomi 18 Ultra, ngay trong tháng 12 năm nay. Theo thông tin từ leaker Smart Pikachu, hãng công nghệ Trung Quốc sẽ duy trì chiến lược ra mắt cuối năm tương tự như thế hệ tiền nhiệm, thay vì dời sang đầu năm sau như các phiên bản Ultra cũ hơn.

Nguồn tin cho biết Xiaomi 18 Ultra sẽ ra mắt cuối năm nay với cụm 4 ống kính camera
Sự trở lại của thiết kế 4 camera độc lập

Thay đổi đáng chú ý nhất trên Xiaomi 18 Ultra nằm ở hệ thống nhiếp ảnh. Các nguồn tin rò rỉ cho biết Xiaomi đang thử nghiệm nguyên mẫu với thiết lập bốn camera (quad-camera) ở mặt lưng. Đây được xem là một sự điều chỉnh chiến lược quan trọng, bởi trên dòng Xiaomi 17 Ultra vừa ra mắt cách đây 3 tháng, hãng đã loại bỏ thiết kế 4 ống kính để chuyển sang cụm 3 camera tích hợp cơ chế zoom cơ học.

Xiaomi được cho là đang thử nghiệm nguyên mẫu 18 Ultra với thiết lập bốn camera (quad-camera) ở mặt lưng
Việc quay lại công thức 4 camera được đánh giá là nước đi thực dụng nhằm khắc phục các giới hạn của hệ thống thấu kính chuyển động. Cơ chế zoom quang học liên tục trên Xiaomi 17 Ultra dù hiện đại nhưng vẫn tồn tại những khoảng hẫng về dải tiêu cự và độ trễ vật lý nhất định. Với 4 ống kính riêng biệt, Xiaomi 18 Ultra hứa hẹn sẽ lấp đầy mọi khoảng trống tiêu cự, mang đến khả năng tác nghiệp nhanh nhạy hơn trong thực tế.

Thông số kỹ thuật dự kiến và so sánh hiệu năng

Hệ thống camera trên Xiaomi 18 Ultra dự kiến sẽ bao gồm cảm biến chính 50MP, một ống kính tele tầm trung 50MP, một camera tele tiềm vọng 200MP và ống kính góc siêu rộng 50MP. Để làm rõ sự khác biệt, dưới đây là bảng so sánh thông số giữa Xiaomi 18 Ultra (tin đồn) và Xiaomi 17 Ultra hiện tại:

Thông sốXiaomi 18 Ultra (Rò rỉ)Xiaomi 17 Ultra (Hiện tại)
Vi xử lýSnapdragon 8 Elite Gen 6Snapdragon 8 Elite Gen 5
Hệ thống camera4 camera (Quad-camera)3 camera (Triple-camera)
Camera chính50 MP50 MP (Cảm biến 1 inch)
Camera Tele 150 MP (Tầm trung)Không có (Dùng zoom cơ học)
Camera Tele 2200 MP (Tiềm vọng)200 MP (Leica APO)
Camera Góc rộng50 MP50 MP
Xiaomi 17 Ultra ra mắt cách đây ba tháng sở hữu cấu hình cụm camera ba cảm biến
Kỳ vọng về phần cứng thế hệ mới

Bên cạnh cải tiến về quang học, giới công nghệ đặt kỳ vọng Xiaomi 18 Ultra sẽ được trang bị vi xử lý cao cấp nhất Snapdragon 8 Elite Gen 6. Đồng thời, dung lượng pin cũng được dự báo sẽ tăng lên so với mức 6,000 mAh hiện có trên thế hệ cũ. Việc trang bị đồng thời hai ống kính tele độc lập (một tiêu cự ngắn cho chân dung và một tiêu cự dài để chụp xa) kết hợp cùng cảm biến 200MP có thể biến thiết bị này thành mẫu smartphone nhiếp ảnh toàn diện nhất trong phân khúc cao cấp.

Dù các thông số trên chưa được Xiaomi xác nhận chính thức, nhưng lộ trình ra mắt vào tháng 12 cho thấy hãng đang nỗ lực duy trì vị thế dẫn đầu trong cuộc đua camera phone trước các đối thủ cạnh tranh.

              Khoa học - Công nghệ
