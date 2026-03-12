Xiaomi 18 Ultra rò rỉ thông số: Nâng cấp camera zoom quang học và chip Snapdragon 8 Elite Gen 6 Xiaomi 18 Ultra dự kiến sở hữu camera zoom quang học cải tiến và chip Snapdragon 8 Elite Gen 6. Các rò rỉ mới nhất cho thấy hãng đang thử nghiệm hệ thống camera 200MP cùng màn hình 6.9 inch.

Các báo cáo mới nhất từ chuỗi cung ứng cho thấy Xiaomi đã bắt đầu quá trình phát triển thế hệ flagship tiếp theo mang tên Xiaomi 18 Series. Dù các thông số kỹ thuật cuối cùng vẫn chưa được ấn định, những thông tin rò rỉ từ các chuyên gia công nghệ đã phác thảo nên chân dung của mẫu máy kế nhiệm Xiaomi 17 Ultra với những đột phá về khả năng nhiếp ảnh và hiệu năng xử lý.

Cấu hình dự kiến với Snapdragon 8 Elite Gen 6

Theo lộ trình phát triển, dòng Xiaomi 18 được kỳ vọng sẽ trang bị vi xử lý cao cấp nhất của Qualcomm vào thời điểm đó là Snapdragon 8 Elite Gen 6. Đây là con chip được dự báo sẽ mang lại bước tiến lớn về hiệu năng thuần túy cũng như khả năng xử lý các tác vụ trí tuệ nhân tạo (AI) trực tiếp trên thiết bị.

Tại thị trường Trung Quốc, leaker Smart Pikachu cho biết dòng sản phẩm này có thể ra mắt sớm nhất vào tháng 12. Trong đó, biến thể Xiaomi 18 Ultra có khả năng chuyển đổi sang hệ thống 4 camera sau thay vì 3 ống kính như các phiên bản tiền nhiệm. Thiết bị cũng được đồn đoán sẽ sở hữu thiết kế mới với màn hình kích thước lớn, lên tới khoảng 6.9 inch, giúp tối ưu không gian hiển thị và trải nghiệm giải trí.

Xiaomi 18 Ultra sẽ tiếp tục sử dụng màn hình 6.9 inch

Đột phá công nghệ zoom quang học trên cảm biến 200MP

Trái ngược với thông tin về hệ thống 4 camera, leaker Kartikey Singh nhận định Xiaomi có thể vẫn duy trì cấu trúc camera hiện tại nhưng tập trung vào việc tối ưu hóa cảm biến telephoto 200MP. Mục tiêu của hãng là mở rộng tiêu cự quang học, vượt qua giới hạn 75mm - 100mm hiện nay trên các dòng smartphone cao cấp.

Việc nâng cấp công nghệ zoom quang học dựa trên cảm biến độ phân giải cao giúp cải thiện đáng kể độ chi tiết của hình ảnh khi chụp ở khoảng cách xa. Ngoài ra, nguồn tin cũng xác nhận phiên bản Xiaomi 18 Ultra Leica Special Edition đang trong quá trình phát triển. Sự hợp tác giữa Xiaomi và Leica dự kiến sẽ tiếp tục mang lại những tinh chỉnh chuyên sâu về màu sắc và thấu kính cho thiết bị này.

Xiaom 18 Series có thể ra mắt vào cuối năm nay

Thông số tham khảo từ thế hệ tiền nhiệm

Để có cái nhìn tổng quan về sự phát triển của dòng Ultra, người dùng có thể xem xét các thông số kỹ thuật của mẫu flagship hiện tại là Xiaomi 17 Ultra:

Thông số Chi tiết (Xiaomi 17 Ultra) Vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 Bộ nhớ RAM 16GB, ROM 512GB Màn hình LTPO AMOLED 6.9 inch, 1.5K, 120Hz, 3500 nits Camera chính Cảm biến tele 200MP và hai ống kính 50MP Pin và sạc 6000mAh, sạc dây 90W, sạc không dây 50W Kết nối 5G, WiFi 7, chuẩn kháng nước IP68

Dòng Xiaomi 18 được dự đoán sẽ xuất hiện tại các thị trường quốc tế vào nửa đầu năm 2027. Tại châu Âu, phiên bản hợp tác cùng Leica có thể sẽ được ra mắt dưới tên gọi Leitzphone 2, tiếp tục khẳng định vị thế của hãng trong phân khúc smartphone tập trung vào nhiếp ảnh chuyên nghiệp.