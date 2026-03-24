Xiaomi 18 Ultra thay đổi bước ngoặt với công nghệ camera mới và viên pin khủng 7.000 mAh Dòng flagship Xiaomi 18 gây chú ý với cảm biến LOFIC tối tân thay thế kích thước 1 inch truyền thống, đi kèm viên pin 7.000 mAh và camera độ phân giải 200MP.

Xiaomi 18 series vừa lộ diện với những thay đổi mang tính đột phá về cả thiết kế lẫn phần cứng kỹ thuật. Theo các nguồn tin từ Kartikey Singh và Digital Chat Station, thế hệ flagship mới này sẽ tập trung vào việc tối ưu hóa công nghệ thay vì chỉ chạy đua về kích thước vật lý của linh kiện như các thế hệ trước.

Công nghệ LOFIC và sự thay đổi trên camera Xiaomi 18 Ultra

Thay đổi đáng kinh ngạc nhất nằm ở mẫu máy cao cấp nhất là Xiaomi 18 Ultra khi thiết bị này được cho là sẽ từ bỏ cảm biến chính kích thước 1 inch vốn đã trở thành tiêu chuẩn trên các dòng flagship nhiếp ảnh. Thay vào đó, Xiaomi dường như đang chuyển hướng sang các công nghệ cảm biến mới dựa trên kiến trúc LOFIC.

Việc áp dụng công nghệ LOFIC giúp máy đạt được dải nhạy sáng động (dynamic range) xuất sắc, cho phép xử lý tốt các điều kiện ánh sáng phức tạp mà không cần một cụm camera quá dày và cồng kềnh. Đây là bước đi chiến lược nhằm nâng cao chất lượng hình ảnh trong khi vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ cho thiết kế mặt sau của thiết bị.

Xiaomi 18 Pro: Flagship nhỏ gọn tích hợp màn hình phụ

Trong khi phiên bản Ultra tập trung vào kiến trúc cảm biến mới, mẫu Xiaomi 18 Pro lại gây ấn tượng mạnh với thiết kế màn hình phụ ở mặt lưng. Hiện tại, đây được coi là chiếc flagship màn hình nhỏ gọn duy nhất trên thị trường sở hữu đặc tính độc đáo này, hứa hẹn mang lại trải nghiệm tiện dụng cho người dùng.

Hệ thống nhiếp ảnh trên Xiaomi 18 Pro và Pro Max cũng ghi nhận bước nhảy vọt về thông số. Cả hai dự kiến được trang bị camera chính 200MP cùng ống kính tele tiềm vọng độ phân giải 200MP. Đáng chú ý, ống kính tiềm vọng này hỗ trợ chụp macro siêu gần ở khoảng cách chỉ 15cm, vượt trội hơn hẳn so với thông số 50MP và khoảng cách lấy nét 20-30cm trên thế hệ Xiaomi 17 trước đó.

Hiệu năng Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro và bước tiến về pin

Về cấu hình, toàn bộ dải sản phẩm Xiaomi 18 series được kỳ vọng sẽ trang bị vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro mạnh mẽ. Điểm nhấn kỹ thuật quan trọng khác chính là việc tích hợp thành công viên pin mật độ cao với dung lượng lên đến hơn 7.000 mAh vào một bộ khung máy vô cùng nhỏ gọn.

Bên cạnh dung lượng pin kỷ lục, thiết bị vẫn đảm bảo đầy đủ các tính năng cao cấp như cảm biến vân tay siêu âm dưới màn hình, hỗ trợ sạc nhanh không dây và khả năng kháng nước, kháng bụi chuẩn flagship. Những nâng cấp này giúp dòng Xiaomi 18 trở thành đối thủ đáng gờm trong phân khúc cao cấp toàn cầu.

Bảng thông số kỹ thuật dự kiến của dòng Xiaomi 18