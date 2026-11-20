Xiaomi 19 series được đồn dùng cả màn hình phẳng và màn hình cong để đáp ứng nhiều nhóm người dùng Xiaomi 19 series được đồn có cả màn hình phẳng và cong; bản tiêu chuẩn nhiều khả năng giữ màn hình phẳng, bản Pro hoặc Ultra có thể dùng màn hình cong.

Theo thông tin rò rỉ được GSMArena dẫn lại, Xiaomi 19 series dự kiến cung cấp cả hai tùy chọn màn hình phẳng và màn hình cong. Người dùng vì thế có thể chọn theo sở thích cá nhân thay vì bị giới hạn ở một kiểu thiết kế duy nhất. Hiện chưa có thông số chính thức từ nhà sản xuất.

Vì sao Xiaomi không chọn một kiểu màn hình duy nhất?

Các báo cáo rò rỉ cho biết dòng Xiaomi 19 đang được phát triển theo chiến lược thiết kế linh hoạt. Động thái này cho thấy hãng muốn tối ưu trải nghiệm cầm nắm cho nhiều nhóm khách hàng. Việc có cả hai loại màn hình được kỳ vọng tạo ra sự khác biệt cho thế hệ flagship tiếp theo.

Xiaomi có thể sử dụng màn hình phẳng và cong cho Xiaomi 19

Trong những năm gần đây, thiết kế smartphone cao cấp chia thành hai thái cực rõ rệt. Cụ thể, một số người dùng ưa màn hình cong vì vẻ ngoài sang trọng và viền mỏng. Ngược lại, nhóm khác thích màn hình phẳng vì tính thực dụng cao, nhất là khi dán kính cường lực.

Với thế hệ flagship sắp tới, việc giữ cả hai tùy chọn giúp thiết bị tiếp cận tệp khách hàng rộng hơn. Người dùng sẽ không phải đánh đổi giữa yếu tố thẩm mỹ và sự thuận tiện khi sử dụng hằng ngày.

Màn hình cong hay phẳng: thị trường đang thay đổi ra sao?

Chiến lược Xiaomi nhằm đáp ứng các nhu cầu khác nhau của người dùng

Chiến lược đa dạng hóa màn hình của Xiaomi phản ánh xu hướng chung của thị trường di động. Các hãng công nghệ dần nhận ra rằng không có quy chuẩn thiết kế nào làm hài lòng tất cả mọi người.

Trước đây, màn hình cong từng được xem là tiêu chuẩn gần như bắt buộc của các dòng máy đắt tiền. Tuy nhiên, sự trở lại mạnh mẽ của màn hình phẳng trên nhiều thiết bị đối thủ đã buộc các thương hiệu điều chỉnh chiến lược phát triển sản phẩm.

Dự đoán cách phân bổ thiết kế theo từng phiên bản

Dù chưa có thông số chính thức, giới công nghệ dự đoán Xiaomi 19 series sẽ phân bổ thiết kế theo từng phiên bản cụ thể. Nhiều khả năng, bản tiêu chuẩn tiếp tục dùng màn hình phẳng để hướng tới sự gọn nhẹ và tiện dụng.

Trong khi đó, các phiên bản cao cấp hơn như Pro hoặc Ultra có thể được trang bị màn hình cong hoặc cong nhẹ bốn cạnh. Cách phân cấp này từng được áp dụng thành công trên nhiều dòng sản phẩm trước đây, giúp phân định rõ phân khúc giá và đối tượng mục tiêu.

Tóm tắt những điểm đáng chú ý

Tiêu chí Màn hình phẳng Màn hình cong Điểm mạnh theo nguồn tin Thực dụng, thuận tiện khi dán kính cường lực Vẻ ngoài sang trọng, viền mỏng Phiên bản dự đoán Bản tiêu chuẩn Bản Pro hoặc Ultra (cong hoặc cong nhẹ bốn cạnh)

Cần lưu ý đây mới là thông tin rò rỉ và dự đoán. Cấu hình, thiết kế và cách phân bổ màn hình thực tế của Xiaomi 19 series chỉ được xác nhận khi hãng công bố chính thức.