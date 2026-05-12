Xiaomi bất ngờ phát hành bản cập nhật HyperOS cho loạt điện thoại cũ đã hết vòng đời Xiaomi vừa tung ra bản vá lỗi HyperOS cho các dòng máy nằm trong danh sách EOL nhằm khắc phục sự cố hệ thống và tăng cường ổn định cho người dùng thiết bị đời cũ.

Xiaomi vừa tạo nên một bất ngờ lớn khi phát hành bản cập nhật HyperOS cho hàng loạt mẫu điện thoại thông minh vốn đã nằm trong danh sách End-of-Life (EOL). Đây là nhóm thiết bị được xác định đã hết vòng đời hỗ trợ phần mềm và không còn nhận các bản nâng cấp định kỳ từ nhà sản xuất.

Lý do Xiaomi phá lệ cập nhật cho thiết bị đã khai tử

Về lý thuyết, khi một thiết bị bị xếp vào diện EOL, hãng sản xuất sẽ ngừng cung cấp các bản cập nhật hệ điều hành lớn, vá bảo mật định kỳ hoặc tính năng mới. Tuy nhiên, thực tế cho thấy Xiaomi thường xuyên duy trì trách nhiệm với người dùng bằng cách tung ra các bản vá khẩn cấp khi phát sinh lỗi kỹ thuật nghiêm trọng ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm sử dụng.

Xiaomi 12 dù bị ngừng sản xuất từ lâu nhưng vừa được cập nhật HyperOS mới

Động thái này không mang lại các tính năng đồ họa hay nâng cấp phiên bản Android lớn. Thay vào đó, bản cập nhật tập trung tối ưu hóa hiệu năng, xử lý các lỗ hổng tồn đọng và cải thiện độ ổn định tổng thể của hệ thống HyperOS trên phần cứng cũ.

Danh sách các thiết bị nhận bản vá HyperOS mới

Đợt cập nhật bất ngờ này bao gồm nhiều dòng máy phổ biến từng là chủ lực của hãng tại nhiều thị trường. Người dùng các mẫu máy sau đây được khuyến nghị kiểm tra phần cập nhật trong cài đặt hệ thống:

Xiaomi 12 và Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 11i

Redmi Note 11 Pro+

Redmi K60e

POCO F4 và POCO F4 GT

Bản cập nhật mới có thể khắc phục một số lỗi tồn đọng

Việc phát hành bản vá cho thấy Xiaomi vẫn duy trì mức độ cam kết nhất định với cộng đồng người dùng cũ. Tuy nhiên, các chuyên gia kỹ thuật lưu ý rằng đây chỉ là các giải pháp khắc phục sự cố, không phải là sự quay lại hỗ trợ dài hạn cho các dòng máy này.

Lời khuyên cho người dùng thiết bị đời cũ

Mặc dù việc nhận được bản cập nhật HyperOS là tín hiệu đáng mừng, nhưng người dùng cần nhận thức rõ các thiết bị EOL vẫn thiếu hụt các lớp bảo mật hiện đại nhất và không thể tương thích hoàn toàn với các tính năng mới của hệ sinh thái Xiaomi hiện nay. Đối với những người dùng ưu tiên tính bảo mật dữ liệu và muốn trải nghiệm mượt mà các ứng dụng mới nhất, việc cân nhắc nâng cấp lên các dòng flagship thế hệ mới như Xiaomi 14 hoặc các phiên bản cao cấp hơn sẽ là lựa chọn hợp lý hơn về lâu dài.