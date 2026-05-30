Xiaomi Bluetooth Speaker C: Công nghệ Bluetooth 6.0 và Auracast trong thân hình nhỏ gọn Xiaomi vừa ra mắt mẫu loa di động Bluetooth Speaker C tại Trung Quốc với công suất 18W, chuẩn kháng nước IP68 và khả năng kết nối 100 thiết bị nhờ công nghệ Auracast.

Xiaomi vừa chính thức bổ sung vào hệ sinh thái của hãng một mẫu loa di động mang tên Xiaomi Bluetooth Speaker C tại thị trường Trung Quốc. Đây là sản phẩm được thiết kế tối ưu cho các hoạt động ngoài trời với mức giá niêm yết 269 Nhân dân tệ (tương đương khoảng hơn 1 triệu đồng). Dự kiến, thiết bị có thể sớm được giới thiệu tại thị trường quốc tế dưới tên gọi Xiaomi Sound Play.

Thiết kế linh hoạt và khả năng di động tối ưu

Về ngoại hình, Xiaomi Bluetooth Speaker C sở hữu kích thước tiêu chuẩn 63.4 x 69.5 x 201.1mm. Điểm nhấn lớn nhất là trọng lượng chỉ 415g, giúp người dùng dễ dàng mang theo trong các chuyến du lịch hoặc hoạt động dã ngoại. Thân loa được hoàn thiện với tông màu đen chủ đạo, kết hợp cùng các chi tiết màu cam năng động và dây đeo silicon mềm mại.

Thông số kỹ thuật và hiệu suất âm thanh

Dù có kích thước nhỏ gọn, Xiaomi vẫn trang bị cho thiết bị một củ loa toàn dải công suất 18W. Cấu trúc bên trong kết hợp với bộ tản nhiệt thụ động kép ở cả mặt trong và mặt ngoài, giúp tối ưu hóa dải âm trầm và độ chi tiết của âm thanh.

Thông số Chi tiết Công suất 18W Dải tần đáp ứng 75Hz - 20kHz Tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu ≥ 95dB Dung lượng pin 2600mAh Chuẩn Bluetooth 6.0

Đột phá kết nối với Bluetooth 6.0 và Auracast

Đáng chú ý, đây là một trong những mẫu loa đầu tiên tích hợp chuẩn Bluetooth 6.0, mang lại độ trễ thấp và phạm vi kết nối không dây ổn định lên đến 25 mét. Bên cạnh đó, công nghệ Auracast cho phép người dùng liên kết tối đa 100 thiết bị tương thích cùng lúc để đồng bộ hóa âm thanh và hiệu ứng ánh sáng, vượt trội hơn hẳn so với kết nối TWS truyền thống.

Độ bền bỉ và hiệu ứng ánh sáng thông minh

Để đảm bảo khả năng hoạt động trong các môi trường khắc nghiệt, loa được trang bị chuẩn kháng nước và kháng bụi IP68. Phần đế thiết bị tích hợp hệ thống đèn LED 3D mang tên "vòng lặp thời gian", có thể tùy chỉnh các chế độ tĩnh, gợn sóng hoặc nhấp nháy theo nhịp điệu âm nhạc thông qua ứng dụng.

Về thời lượng sử dụng, viên pin 2600mAh cung cấp khoảng 14 giờ phát nhạc liên tục khi tắt hệ thống đèn LED và duy trì mức âm lượng 40%. Sản phẩm dự kiến sẽ bắt đầu mở bán chính thức từ ngày 31 tháng 5 tại thị trường nội địa.