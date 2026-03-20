Xiaomi Book Pro 14 chính thức ra mắt: Đột phá vật liệu siêu nhẹ và chip Intel Core Ultra Sau 4 năm vắng bóng, Xiaomi trở lại thị trường laptop với mẫu Book Pro 14 nặng chỉ 1.08kg, trang bị màn hình OLED 3.1K cùng cấu hình Intel Core Ultra mạnh mẽ.

Tại sự kiện ra mắt sản phẩm mới mùa xuân, Xiaomi đã chính thức trình làng Xiaomi Book Pro 14, đánh dấu sự trở lại đầy ấn tượng của thương hiệu này trong phân khúc máy tính xách tay cao cấp sau gần bốn năm vắng bóng. Thiết bị gây chú ý với sự kết hợp giữa tính di động cực cao, vật liệu chế tác tiên tiến và hệ năng xử lý hiện đại.

Thiết kế từ vật liệu hàng không và trọng lượng siêu nhẹ

Xiaomi Book Pro 14 được định vị là dòng laptop mỏng nhẹ hàng đầu với trọng lượng chỉ 1.08kg và độ mỏng 14.95mm. Để đạt được các thông số này, Xiaomi đã ứng dụng khung máy nguyên khối bằng hợp kim magie đúc, giúp giảm trọng lượng khoảng 30% so với các phương pháp chế tạo truyền thống.

Đáng chú ý, cấu trúc của máy còn có sự kết hợp của nhiều vật liệu cao cấp khác như sợi carbon cho nắp đáy, hợp kim titan làm tấm đỡ bàn phím và hợp kim nhôm graphene cho hệ thống tản nhiệt. Lớp hoàn thiện bề mặt được xử lý theo kết cấu nhung, không chỉ tạo cảm giác cầm nắm mềm mại mà còn giúp hạn chế tối đa việc bám dấu vân tay.

Hiệu năng tối ưu với Intel Core Ultra và hệ thống làm mát chuyên sâu

Về sức mạnh bên trong, Xiaomi Book Pro 14 cung cấp ba tùy chọn cấu hình bao gồm: Intel Core Ultra 5 325, Core Ultra 5 338H và cao cấp nhất là Core Ultra X7 358H. Để duy trì hiệu suất ổn định ở mức 50W, Xiaomi trang bị hệ thống làm mát buồng hơi (VC) kích thước lớn kết hợp cùng quạt kép và thiết lập tản nhiệt ba kênh.

Các tính năng chính của Xiaomi Book Pro 14

Màn hình OLED 3.1K và khả năng kết nối linh hoạt

Sản phẩm sở hữu màn hình cảm ứng OLED 14.6 inch với độ phân giải 3.1K, hỗ trợ tần số quét 120Hz và độ sáng tối đa lên tới 1,600 nits. Khu vực điều khiển bao gồm bàn phím tiêu chuẩn và bàn di chuột cảm ứng lực diện tích lớn 129cm². Về lưu trữ, máy tích hợp sẵn khe cắm M.2 2280 dự phòng, hỗ trợ nâng cấp tối đa lên đến 4TB.

Thông số Chi tiết Màn hình 14.6 inch OLED, 3.1K, 120Hz, 1,600 nits Vi xử lý Intel Core Ultra 5 325 / 5 338H / X7 358H Trọng lượng 1.08kg Độ mỏng 14.95mm Pin/Sạc 72Wh / Sạc GaN 100W Cổng kết nối Thunderbolt 4, USB-C, USB-A, HDMI 2.1, Jack 3.5mm

Thời lượng pin và hệ sinh thái phần mềm

Viên pin 72Wh được trang bị bên trong cho phép thiết bị vận hành lên đến 19.8 giờ theo công bố của nhà sản xuất. Trong các bài thử nghiệm thực tế, máy đạt 12.4 giờ xem video trực tuyến hoặc 15.8 giờ họp trực tuyến liên tục. Thiết bị đi kèm bộ sạc công nghệ GaN công suất 100W nhỏ gọn.

Về mặt phần mềm, Xiaomi tiếp tục tối ưu hóa hệ sinh thái khi hỗ trợ các tính năng điều khiển từ xa và khả năng kết nối liền mạch với máy tính bảng Xiaomi để truyền tải dữ liệu cũng như chỉnh sửa tài liệu trực tiếp giữa các thiết bị.

Xiaomi Book Pro 14 có giá khởi điểm tại thị trường Trung Quốc là 8,499 nhân dân tệ (tương đương khoảng 32.41 triệu đồng). Máy có các tùy chọn màu sắc bao gồm Xanh Sương Mù, Xám Thanh Lịch, Trắng Kem và Hồng Nhạt.