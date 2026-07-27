Xiaomi chính thức dừng hỗ trợ phần mềm 10 thiết bị bao gồm Xiaomi 12 và Xiaomi Pad 6 Xiaomi vừa đưa 10 thiết bị gồm Xiaomi 12 Series, POCO X5 và Xiaomi Pad 6 vào danh sách ngừng hỗ trợ phần mềm, ngưng cung cấp các bản vá bảo mật và tính năng mới.

Xiaomi vừa chính thức bổ sung 10 thiết bị quen thuộc vào danh sách ngừng hỗ trợ phần mềm hoàn toàn (EOS). Quyết định này đồng nghĩa với việc các sản phẩm nằm trong danh sách sẽ không còn nhận được bất kỳ bản cập nhật hệ điều hành hay bản vá lỗi bảo mật nào trong tương lai.

Danh sách 10 thiết bị Xiaomi dừng nhận bản cập nhật

Danh sách lần này bao gồm nhiều dòng sản phẩm từng rất phổ biến tại thị trường Việt Nam, trải dài từ các dòng flagship cao cấp, điện thoại tầm trung cho đến các mẫu máy tính bảng.

Xiaomi ngừng hỗ trợ phần mềm cho 10 điện thoại, máy tính bảng

Dòng sản phẩm Tên thiết bị Xiaomi Flagship Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro, Xiaomi 12S Ultra POCO POCO X5, POCO X5 Pro 5G Redmi Redmi K60E, Redmi 10 5G Xiaomi Pad Xiaomi Pad 6, Xiaomi Pad 6 Pro, Xiaomi Pad 6 Max

Tác động của việc dừng hỗ trợ phần mềm tới trải nghiệm sử dụng

Khi bị đưa vào danh sách dừng hỗ trợ, các thiết bị vẫn hoạt động bình thường mà không bị giảm hiệu năng hay khóa hệ thống. Người dùng vẫn có thể thực hiện các tác vụ cơ bản hàng ngày mà không gặp gián đoạn đột ngột.

Flagship một thời Xiaomi 12 cũng nằm trong danh sách này

Tuy nhiên, thách thức lớn nhất nằm ở khía cạnh an toàn thông tin. Việc thiếu các bản vá bảo mật định kỳ khiến thiết bị có nguy cơ xuất hiện các lỗ hổng chưa được khắc phục, làm tăng rủi ro bị tấn công mạng hoặc rò rỉ dữ liệu cá nhân. Điều này đặc biệt đáng lưu ý đối với các thiết bị có lưu trữ thông tin nhạy cảm hoặc ứng dụng ngân hàng.

Ngoài ra, các sản phẩm trong danh sách cũng sẽ không được nâng cấp lên các phiên bản giao diện tiếp theo như HyperOS 4, vốn được tích hợp nhiều tính năng trí tuệ nhân tạo (AI) và tối ưu về mặt trực quan.

Khuyến nghị cho người dùng đang sở hữu thiết bị trong danh sách

Dù thiết bị chưa gặp hỏng hóc ngay lập tức, người dùng nên chủ động lên kế hoạch nâng cấp để đảm bảo an toàn dữ liệu và tối ưu trải nghiệm.

Redmi 10 là mẫu điện thoại giá rẻ đuọc nhiều người yêu thích

Hiện tại, người dùng có thể tham khảo các thế hệ smartphone mới như Xiaomi 17 Series hoặc Xiaomi 15T Pro và Xiaomi 17T. Các dòng sản phẩm mới này được nhà sản xuất cam kết hỗ trợ phần mềm dài hạn với tối đa 5 bản cập nhật hệ điều hành Android lớn và 6 năm vá lỗi bảo mật liên tục.