Xiaomi chốt ngày ra mắt Redmi Note 15 SE: Màn hình cong, pin lớn cùng mức giá dễ tiếp cận Redmi Note 15 SE sẽ ra mắt vào ngày 2/4 với màn hình AMOLED 120Hz, chip Snapdragon 6 Gen 3 và camera 108MP, tập trung vào tính thực dụng và mức giá cạnh tranh.

Xiaomi vừa chính thức thông báo sẽ ra mắt mẫu điện thoại tầm trung Redmi Note 15 SE vào ngày 2/4 tới. Thông tin này được đăng tải thông qua tài khoản X của Redmi Ấn Độ, đánh dấu sự xuất hiện của thành viên tiếp theo trong hệ sinh thái Redmi Note 15 series.

Xiaomi xác nhận ra mắt Redmi Note 15 SE vào ngày 2/4

Chiến lược tối giản và thực dụng của Redmi Note 15 SE

Dựa trên các đoạn giới thiệu mới nhất, Redmi Note 15 SE dường như sẽ tập trung tối đa vào nhu cầu sử dụng thực tế hàng ngày thay vì chạy đua các tính năng cao cấp không cần thiết. Đây là hướng đi tương tự mà Xiaomi đã áp dụng với thế hệ tiền nhiệm Note 14 SE, vốn là phiên bản tối ưu hóa để mang lại trải nghiệm ổn định và thời lượng pin tốt cho phân khúc phổ thông.

Tại phân khúc này, người dùng thường ưu tiên sự bền bỉ và tính năng đủ dùng. Việc Xiaomi tập trung vào các yếu tố cốt lõi như màn hình hiển thị, hiệu năng chip xử lý và công nghệ sạc được đánh giá là bước đi chiến lược để cạnh tranh trong thị trường smartphone đang ngày càng bão hòa.

Thành viên tiếp theo của dòng Redmi Note 15 có cấu hình khá tốt

Thông số kỹ thuật dự kiến: Màn hình AMOLED cong và chip Snapdragon

Dù chưa công bố chi tiết bảng cấu hình, nhưng các nguồn tin rò rỉ cho thấy Redmi Note 15 SE sẽ sở hữu những thông số khá ấn tượng trong tầm giá. Máy dự kiến trang bị màn hình AMOLED cong kích thước 6.77 inch, hỗ trợ tần số quét 120Hz mượt mà. Bên trong là sức mạnh từ con chip Snapdragon 6 Gen 3, kết hợp cùng hệ thống camera chính lên tới 108MP.

Về năng lượng, thiết bị có thể sở hữu viên pin dung lượng 5,520mAh đi kèm công nghệ sạc nhanh công suất 45W. Để người dùng dễ hình dung, dưới đây là bảng so sánh thông số dự kiến của bản SE so với phiên bản tiêu chuẩn đang có mặt trên thị trường:

Thông số Redmi Note 15 (Tiêu chuẩn) Redmi Note 15 SE (Dự kiến) Màn hình AMOLED 6.77 inch, 120Hz (Phẳng) AMOLED 6.77 inch, 120Hz (Cong) Vi xử lý MediaTek Helio G100-Ultra Snapdragon 6 Gen 3 Camera chính 108MP 108MP Dung lượng pin 6,000mAh 5,520mAh Sạc nhanh 33W 45W

Kỳ vọng về giá bán và khả năng cạnh tranh

Yếu tố then chốt quyết định sự thành công của Redmi Note 15 SE nằm ở mức giá niêm yết. Dự báo mẫu điện thoại này sẽ được chào bán quanh mức 20,000 INR (tương đương khoảng 5.6 triệu đồng). Nếu mức giá này được áp dụng chính thức, đây sẽ là đối thủ đáng gờm nhờ sự cân bằng giữa thiết kế màn hình cong hiện đại và cấu hình phần cứng ổn định.

Sự xuất hiện của Redmi Note 15 SE không chỉ làm phong phú thêm lựa chọn cho người dùng ở phân khúc giá rẻ mà còn củng cố vị thế của Xiaomi trong việc cung cấp các thiết bị có hiệu năng trên giá thành (P/P) vượt trội.