Xiaomi Civi 6 và Civi 6 Pro lộ diện: Bước tiến mạnh mẽ về hiệu năng và nhiếp ảnh Leica Xiaomi dự kiến ra mắt hai phiên bản Civi 6 với vi xử lý Dimensity 9500 và camera tiềm vọng 50MP, đánh dấu sự chuyển mình từ smartphone thời trang sang thiết kế cao cấp.

Dòng điện thoại Xiaomi Civi 6 đang trở thành tâm điểm chú ý của giới công nghệ khi những thông tin rò rỉ mới nhất bác bỏ các tin đồn về việc dòng sản phẩm này bị khai tử. Thay vào đó, Xiaomi dường như đang chuẩn bị cho một sự trở lại đầy ấn tượng với hai phiên bản riêng biệt, sở hữu cấu hình phần cứng tiệm cận các dòng flagship hàng đầu hiện nay.

Theo tiết lộ từ chuyên gia tin đồn Digital Chat Station, Xiaomi sẽ thay đổi chiến lược truyền thống bằng cách giới thiệu đồng thời bản tiêu chuẩn và bản Pro cho dòng Civi 6. Đây là một bước đi chiến lược nhằm mở rộng tệp khách hàng, không chỉ tập trung vào nhóm người dùng ưu tiên thiết kế mỏng nhẹ mà còn nhắm tới những người đòi hỏi hiệu năng xử lý mạnh mẽ.

Thông tin cấu hình dòng Xiaomi Civi 6 được tiết lộ

Sự phân cấp rõ rệt về cấu hình phần cứng

Dòng Xiaomi Civi 6 dự kiến sẽ có những khác biệt đáng kể giữa hai phiên bản để phù hợp với từng phân khúc giá. Trong khi phiên bản tiêu chuẩn tập trung vào sự cân bằng, phiên bản Pro sẽ là một cỗ máy hiệu năng thực thụ.

Dưới đây là bảng thông số kỹ thuật dự kiến dựa trên các nguồn tin rò rỉ:

Thông số Xiaomi Civi 6 (Tiêu chuẩn) Xiaomi Civi 6 Pro Màn hình 6.59 inch, độ phân giải 1.5K 6.83 inch, độ phân giải 1.5K Vi xử lý MediaTek Dimensity 8500 MediaTek Dimensity 9500 Camera Tele 50MP (Zoom quang 5x) 50MP (Zoom quang 5x) Hệ thống ống kính Hợp tác với Leica Hợp tác với Leica

Việc trang bị vi xử lý Dimensity 9500 cho bản Pro cho thấy nỗ lực của Xiaomi trong việc xóa nhòa ranh giới giữa dòng Civi và các dòng máy cao cấp khác. Chipset này dự kiến sẽ cung cấp khả năng xử lý đồ họa vượt trội và tối ưu hóa năng lượng tốt hơn cho các tác vụ nặng.

Nâng cấp đột phá về hệ thống nhiếp ảnh

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trên thế hệ Civi mới chính là sự xuất hiện của ống kính tele tiềm vọng 50MP hỗ trợ zoom quang học 5x. Đây là tính năng vốn thường chỉ xuất hiện trên các dòng máy chuyên về nhiếp ảnh hoặc flagship đắt tiền. Sự bổ sung này cho thấy Xiaomi đang muốn biến Civi 6 thành một thiết bị toàn diện, kết hợp giữa yếu tố thời trang và khả năng sáng tạo nội dung chuyên nghiệp.

Hệ thống camera này sẽ tiếp tục được tinh chỉnh bởi Leica, kế thừa những thành công từ dòng Civi 4 Pro với ống kính quang học Leica Summilux. Sự hợp tác này không chỉ đảm bảo về chất lượng thấu kính mà còn mang đến các bộ lọc màu đặc trưng, giúp cải thiện dải tương phản động và độ chi tiết trong nhiều điều kiện ánh sáng khác nhau.

Chiến lược phân phối và thời điểm ra mắt

Dự kiến dòng Xiaomi Civi 6 sẽ được trình làng chính thức tại thị trường Trung Quốc trong nửa đầu năm nay. Mặc dù các thế hệ trước thường được bán độc quyền tại quê nhà, nhưng có nhiều khả năng Xiaomi sẽ đưa một trong hai phiên bản ra thị trường quốc tế dưới một tên gọi khác, tương tự như tiền lệ với dòng Xiaomi 15 Civi.

Nếu được định giá hợp lý, Xiaomi Civi 6 Pro sẽ là đối thủ đáng gờm trong phân khúc cận cao cấp, nơi người dùng đang tìm kiếm một chiếc smartphone có thiết kế sang trọng nhưng không muốn đánh đổi về mặt hiệu năng xử lý hay khả năng zoom của camera.

Nhìn chung, Xiaomi Civi 6 series không chỉ là sự tiếp nối mà còn là một cuộc cải tổ về tư duy sản phẩm của Xiaomi cho dòng máy hướng đến giới trẻ, tập trung mạnh mẽ vào hai trụ cột là hiệu năng từ MediaTek và tinh hoa nhiếp ảnh từ Leica.