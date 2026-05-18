Xiaomi công bố ngày ra mắt Xiaomi 17T Series: Đột phá với pin 7,000mAh và sạc 100W Xiaomi 17T và 17T Pro sẽ ra mắt toàn cầu vào ngày 28/5, gây ấn tượng với cấu hình mạnh mẽ, màn hình tần số quét cao và dung lượng pin dẫn đầu phân khúc.

Xiaomi đã chính thức xác nhận sự kiện ra mắt dòng điện thoại Xiaomi 17T trên quy mô toàn cầu vào ngày 28/5. Thế hệ sản phẩm mới dự kiến bao gồm hai phiên bản: Xiaomi 17T và Xiaomi 17T Pro, mang đến những cải tiến sâu về hiệu năng và công nghệ năng lượng so với các phiên bản tiền nhiệm.

Thông số kỹ thuật phiên bản tiêu chuẩn Xiaomi 17T

Xiaomi 17T được thiết kế nhằm mang lại sự cân bằng giữa hiệu suất và giá thành. Thiết bị dự kiến sở hữu màn hình AMOLED kích thước 6.59 inch với độ phân giải 1.5K và tần số quét 120Hz. Cấu hình phần cứng bao gồm vi xử lý MediaTek Dimensity 8500 Ultra, đi kèm bộ nhớ RAM LPDDR5X 12GB và dung lượng lưu trữ UFS 4.1 tối đa 512GB.

Các tính năng chính của Xiaomi 17T

Hệ thống camera của máy bao gồm cụm ba ống kính: cảm biến chính 50MP Light Fusion 800 (khẩu độ f/1.77), ống kính tele 50MP hỗ trợ zoom quang học 5x và một cảm biến phụ 12MP. Camera trước đạt độ phân giải 32MP. Điểm nhấn lớn nhất là viên pin 6,500mAh hỗ trợ công nghệ sạc nhanh HyperCharge 67W.

Cấu hình cao cấp trên Xiaomi 17T Pro

Phiên bản cao cấp nhất, Xiaomi 17T Pro, được nâng cấp mạnh mẽ với màn hình AMOLED 6.83 inch, hỗ trợ tần số quét lên tới 144Hz. Máy sử dụng vi xử lý Dimensity 9500 – dòng chip cao cấp nhất từ MediaTek, kết hợp cùng RAM 12GB và bộ nhớ trong 512GB chuẩn UFS 4.1. Đặc biệt, thiết bị sở hữu viên pin dung lượng 7,000mAh, đi kèm công nghệ sạc nhanh có dây 100W và sạc không dây 50W.

Thông số kỹ thuật chi tiết của Xiaomi 17T Pro

Hệ thống quang học trên bản Pro sử dụng cảm biến chính 50MP Light Fusion 950 cao cấp, kết hợp camera tele 50MP (zoom quang 5x) và cảm biến 12MP. Thiết bị hỗ trợ các tiêu chuẩn kết nối hiện đại nhất như Wi-Fi 7 và NFC.

So sánh thông số dự kiến giữa Xiaomi 17T và 17T Pro

Thông số Xiaomi 17T Xiaomi 17T Pro Màn hình 6.59" AMOLED, 1.5K, 120Hz 6.83" AMOLED, 1.5K, 144Hz Vi xử lý Dimensity 8500 Ultra Dimensity 9500 Pin/Sạc 6,500mAh / 67W 7,000mAh / 100W (không dây 50W) Camera chính 50MP (Light Fusion 800) 50MP (Light Fusion 950) Kết nối Wi-Fi 6E Wi-Fi 7

Giá bán và tùy chọn màu sắc

Theo dữ liệu rò rỉ tại thị trường châu Âu, Xiaomi 17T dự kiến có mức giá khởi điểm từ 749 EUR (khoảng 22.94 triệu đồng) cho phiên bản 12GB/256GB và 799 EUR (khoảng 24.65 triệu đồng) cho bản 512GB. Trong khi đó, Xiaomi 17T Pro được dự đoán có giá từ 999 EUR (khoảng 30.64 triệu đồng).

Cả hai model sẽ ra mắt với ba tùy chọn màu sắc bao gồm: Xanh lam, Đen và Tím. Lưu ý rằng mức giá tại thị trường Việt Nam có thể thấp hơn do sự khác biệt về thuế phí so với khu vực châu Âu.