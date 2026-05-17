Xiaomi đầu tư 9 tỷ USD đưa chip AI vào điều hòa và robot hút bụi Thay vì chạy đua chatbot, Xiaomi tập trung vào AI thực dụng trên thiết bị gia dụng để tối ưu hóa điện năng và hiệu suất làm lạnh thông qua chip xử lý độc lập.

Xiaomi vừa công bố chiến lược mới tập trung vào trí tuệ nhân tạo (AI) thực dụng nhằm giải quyết các vấn đề thực tế trong đời sống. Tập đoàn này dự kiến chi 9 tỷ USD trong 3 năm tới để tích hợp chip AI vào các thiết bị gia dụng, khởi đầu với điều hòa và robot hút bụi thế hệ mới.

Đột phá với chip AI độc lập trên điều hòa

Khác với các dòng điều hòa truyền thống thường hoạt động theo những đường cong làm mát cố định, mẫu Mijia Air Conditioner Strong Wind Pro được trang bị một chip AI độc lập kết hợp cùng hệ thống mô hình đám mây. Theo ông Lu Weibing, Chủ tịch Xiaomi, giới hạn của phần mềm chính là nguyên nhân khiến trải nghiệm làm mát bị chậm, chứ không hoàn toàn do phần cứng.

Hệ thống AI mới có khả năng tự động nhận biết cấu trúc không gian cụ thể của từng ngôi nhà và học hỏi thói quen sinh hoạt của người dùng. Thay vì phải điều chỉnh nhiệt độ thủ công, thiết bị sẽ tự đưa ra mức nhiệt tối ưu nhất dựa trên dữ liệu thực tế.

Tối ưu hóa điện năng và trải nghiệm người dùng

Sự xuất hiện của AI giúp cân bằng giữa hiệu quả tiết kiệm điện và trải nghiệm làm mát. Máy lạnh có thể nhận biết thời điểm người dùng vừa bước vào phòng để lập tức tăng công suất làm lạnh nhanh. Khi đến giờ đi ngủ, hệ thống tự động giảm công suất để vận hành êm ái hơn, giúp tiết kiệm điện năng triệt để mà vẫn duy trì nhiệt độ phù hợp.

Ứng dụng trên hệ sinh thái robot hút bụi

Bên cạnh điều hòa, hệ thống AI thực dụng này cũng được Xiaomi áp dụng lên mẫu robot hút bụi lau nhà Mijia Robot Vacuum Mop 6 Max mới nhất. Công nghệ này giúp thiết bị tự động tính toán phương án dọn dẹp tối ưu, nhận diện và xử lý các góc khuất trong những căn phòng có sơ đồ phức tạp.

Chiến lược AI thực dụng của Xiaomi

Khoản đầu tư 9 tỷ USD là minh chứng cho hướng đi khác biệt của Xiaomi. Thay vì tập trung vào các chatbot hay trợ lý giọng nói, hãng sử dụng machine learning để thực hiện các tinh chỉnh ngầm trên phần cứng. Mục tiêu cuối cùng là đảm bảo thiết bị tự hiểu ngữ cảnh để phục vụ con người mà không cần can thiệp thủ công.