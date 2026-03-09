Xiaomi đổi tên Redmi Note 17 Pro Plus thành Pro Max nhằm đồng bộ hóa thương hiệu toàn cầu Xiaomi chuẩn bị thay đổi hậu tố Pro Plus truyền thống sang Pro Max cho dòng Redmi Note 17. Bước đi này nhằm nâng cao vị thế cạnh tranh và đồng bộ hóa tên gọi cho dòng smartphone tầm trung ăn khách.

Xiaomi đang chuẩn bị cho một thay đổi lớn về chiến lược thương hiệu đối với dòng smartphone tầm trung quan trọng nhất của hãng. Theo tiết lộ từ leaker experiencemore trên mạng xã hội, mẫu máy cao cấp nhất thuộc dòng Redmi Note 17 sắp tới sẽ mang tên gọi Redmi Note 17 Pro Max, chính thức chấm dứt sự tồn tại của hậu tố Pro Plus vốn đã quen thuộc với người dùng nhiều năm qua.

Chiến lược nâng tầm thương hiệu từ hậu tố Pro Max

Động thái chuyển đổi tên gọi cho thấy tham vọng của Xiaomi trong việc đồng bộ hóa danh mục sản phẩm trên quy mô toàn cầu. Bằng cách sử dụng thuật ngữ "Max", hãng muốn xây dựng một hình ảnh cao cấp hơn, giúp thiết bị dễ dàng tiếp cận và cạnh tranh trực tiếp với các tiêu chuẩn định danh chung của thị trường smartphone hiện nay.

Việc từ bỏ Pro Plus để chuyển sang Pro Max được đánh giá là một đòn tâm lý khôn ngoan về mặt tiếp thị. Trong tiềm thức của người tiêu dùng quốc tế, cụm từ Pro Max đã mặc định trở thành đại diện cho những thiết bị đắt tiền và mạnh mẽ nhất. Tuy nhiên, sự thay đổi này cũng đi kèm với thách thức, đòi hỏi Xiaomi phải mang đến trải nghiệm thực tế xứng tầm để tránh việc người dùng coi đây chỉ là một chiêu trò tăng giá bán.

Nguồn tin tiết lộ mẫu máy Redmi Note cao cấp nhất sắp tới sẽ mang tên gọi Redmi Note 17 Pro Max

Kỳ vọng về những đột phá trên thế hệ Redmi Note 17

Bên cạnh việc đổi tên, thế hệ Redmi Note 17 Pro Max dự kiến ra mắt vào cuối năm nay hứa hẹn sẽ sở hữu những nâng cấp phần cứng mạnh mẽ. Trước đó, các dòng sản phẩm tiền nhiệm đã tạo được dấu ấn lớn nhờ cấu hình vượt trội trong tầm giá. Điển hình là mẫu Redmi Note 15 Pro Plus từng gây chú ý với vi xử lý Snapdragon 7s Gen 4 và màn hình 1.5K sắc nét.

Việc thay đổi tên gọi hứa hẹn sẽ mang đến những nâng cấp phần cứng xứng tầm

Ngoài ra, để hiểu rõ hơn về tiêu chuẩn của dòng máy này, người dùng có thể tham khảo thông số kỹ thuật của phiên bản Redmi Note 15 Pro 5G hiện đang có mặt trên thị trường với những trang bị ấn tượng trong phân khúc tầm trung:

Thông số Chi tiết cấu hình Redmi Note 15 Pro 5G Màn hình AMOLED 6.83 inch, 1.5K, 120Hz, 3200 nits Vi xử lý MediaTek Dimensity 7400-Ultra (4nm) Camera chính 200MP, chống rung OIS, quay video 4K Pin & Sạc 6580 mAh, hỗ trợ sạc nhanh 45W Độ bền Kháng nước, bụi chuẩn IP66/IP68/IP69

Nhìn chung, việc thay đổi tên gọi sang Redmi Note 17 Pro Max không chỉ đơn thuần là thay đổi nhãn mác mà còn là lời khẳng định của Xiaomi về vị thế mới của dòng sản phẩm này. Nếu kết hợp thành công giữa danh tiếng của tên gọi mới và chất lượng phần cứng đột phá, Xiaomi sẽ tiếp tục duy trì được sức hút mạnh mẽ trong phân khúc smartphone tầm trung.