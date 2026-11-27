Xiaomi đưa 7 máy vào danh sách EOS ngày 26/11, REDMI Note 12 bản toàn cầu vẫn có ROM mới Xiaomi thêm Xiaomi 12S, MIX Fold 2 và ba phiên bản REDMI Note 12 vào danh sách EOS, trong khi bản ROM toàn cầu dựa trên Android 14 vẫn xuất hiện cùng ngày.

Ngày 26/11, Xiaomi bổ sung 7 mẫu điện thoại vào danh sách EOS (End of Support), tức là ngừng hỗ trợ cập nhật phần mềm. Nhóm thiết bị này gồm Xiaomi 12S, Xiaomi MIX Fold 2 và các phiên bản thuộc dòng REDMI Note 12. Đáng chú ý, một bản cập nhật toàn cầu cho REDMI Note 12 lại xuất hiện cùng ngày.

Những thiết bị nào vừa chấm dứt vòng đời phần mềm?

Theo thông tin mới nhất, danh sách EOS ghi nhận thêm các dòng máy thuộc phân khúc cao cấp, màn hình gập và tầm trung. Chi tiết các mẫu máy được tổng hợp trong bảng dưới đây.

Danh sách thiết bị Xiaomi ngừng hỗ trợ cập nhật phần mềm

Phân khúc Thiết bị Cao cấp Xiaomi 12S Màn hình gập Xiaomi MIX Fold 2 Tầm trung REDMI Note 12 Pro+, REDMI Note 12 Pro và REDMI Note 12 Explorer Edition

EOS đồng nghĩa với điều gì đối với người dùng?

Khi một sản phẩm chính thức bước vào giai đoạn EOL (End of Life), hãng sẽ chấm dứt cung cấp firmware và các bản vá bảo mật. Nhà sản xuất cũng có thể ngừng phản hồi các báo cáo lỗ hổng bảo mật liên quan đến những thiết bị này.

Hệ quả trực tiếp là người dùng các mẫu máy cũ sẽ không còn được bảo vệ trước những rủi ro phần mềm mới phát sinh. Vì vậy, đây là yếu tố cần cân nhắc khi quyết định tiếp tục sử dụng hoặc nâng cấp thiết bị.

Vì sao bản ROM toàn cầu xuất hiện đúng ngày thiết bị bị khai tử?

Dù các mẫu máy nội địa Trung Quốc bị đưa vào danh sách ngừng hỗ trợ, một bản cập nhật toàn cầu cho dòng REDMI Note 12 lại xuất hiện cùng ngày. Sự trùng hợp về thời gian này khiến cộng đồng người dùng quốc tế đặt nhiều câu hỏi.

Cụ thể, thông tin về bản ROM Recovery dành cho thị trường quốc tế như sau:

Phiên bản hỗ trợ: REDMI Note 12 Explorer (Discovery), Pro và Pro+.

REDMI Note 12 Explorer (Discovery), Pro và Pro+. Mã bản dựng: OS2.0.17.0.UMOMIXM, dựa trên nền tảng Android 14.

OS2.0.17.0.UMOMIXM, dựa trên nền tảng Android 14. Bản vá bảo mật: bản vá tháng 11.

Việc phát hành một gói phần mềm song song với thời điểm thay đổi danh sách EOS là động thái khá hiếm gặp. Tuy nhiên, hai luồng thông tin này không hoàn toàn mâu thuẫn. Các thiết bị vừa bị đưa vào danh sách EOS chủ yếu là phiên bản dành cho thị trường Trung Quốc, trong khi bản ROM mới hướng tới người dùng toàn cầu.

Xiaomi Redmi Note 12 Pro từng được khá nhiều người ưa chuộng

Bản quốc tế có tránh được số phận tương tự?

Việc có bản cập nhật mới không đảm bảo các biến thể quốc tế sẽ tránh được việc Xiaomi ngừng hỗ trợ trong thời gian tới. Sự khác biệt về khu vực phân phối là yếu tố then chốt quyết định lộ trình phần mềm của từng phiên bản. Hiện tại, tương lai hỗ trợ dài hạn cho các mẫu REDMI Note 12 bản quốc tế vẫn chưa được xác nhận rõ ràng.

Để kiểm tra chính xác thời hạn hỗ trợ của thiết bị, người dùng có thể sử dụng ứng dụng MemeOS Enhancer.

Người dùng nên làm gì tiếp theo?

Việc bổ sung 7 thiết bị vào danh sách EOS phản ánh đúng chu kỳ vòng đời sản phẩm của hãng. Người dùng các phiên bản nội địa nên cân nhắc kế hoạch nâng cấp thiết bị. Trong khi đó, người dùng bản quốc tế cần tiếp tục theo dõi các thông báo chính thức để nắm lịch trình hỗ trợ phần mềm tiếp theo. Thông tin trong bài được tổng hợp theo XimiTime.