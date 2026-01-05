Xiaomi Gaming Mouse 2 lộ diện: Trang bị cảm biến PixArt đầu bảng cho game thủ chuyên nghiệp Mẫu phụ kiện mới của Xiaomi sở hữu hệ thống cảm biến quang học cao cấp cùng bộ xử lý độ trễ cực thấp, hứa hẹn vượt qua các thông số ấn tượng của thế hệ Mouse X1 tiền nhiệm.

Xiaomi vừa chính thức công bố những thông tin đầu tiên về mẫu phụ kiện chơi game thế hệ mới mang tên Gaming Mouse 2. Sản phẩm được phát triển tập trung vào nhóm người dùng thi đấu chuyên nghiệp, sở hữu các tiêu chuẩn phần cứng đáp ứng nhu cầu khắt khe của lĩnh vực eSports.

Công nghệ cảm biến PixArt và bộ xử lý độ trễ thấp

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trên Gaming Mouse 2 là hệ thống cảm biến quang học cao cấp được cung cấp bởi PixArt, thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực cảm biến chuột máy tính. Sự nâng cấp này kết hợp cùng bộ xử lý tín hiệu mới giúp thiết bị quản lý các thao tác với độ trễ cực thấp, đảm bảo sự phản hồi tức thì trong các tình huống xử lý nhanh.

Xiaomi Gaming Mouse 2 được xác nhận sẽ trang bị cảm biến quang học cao cấp mới nhất từ PixArt

Chiến dịch quảng bá của Xiaomi tập trung nhấn mạnh vào hai yếu tố: độ ổn định và tính chính xác. Hãng khẳng định khả năng điều khiển chuẩn xác của thiết bị sẽ tạo ra lợi thế cạnh tranh lớn cho người chơi, đặc biệt là trong các tựa game yêu cầu tốc độ phản xạ cao.

Xiaomi khẳng định độ chuẩn xác của Gaming Mouse 2 sẽ giúp người chơi giành lấy lợi thế khi chơi game

Kế thừa nền tảng kỹ thuật từ thế hệ tiền nhiệm

Để đánh giá tiềm năng của Gaming Mouse 2, cộng đồng công nghệ dựa trên các thông số của mẫu Mouse X1 ra mắt vào tháng 9/2024. Phiên bản tiền nhiệm này đã thiết lập tiêu chuẩn cao với trọng lượng siêu nhẹ chỉ 65 gram và cảm biến có độ nhạy lên tới 26,000 DPI.

Sản phẩm tiền nhiệm Mouse X1 gây ấn tượng với thiết kế siêu nhẹ chỉ 65 gram và cảm biến quang học 26,000 DPI

Mouse X1 cũng nổi bật với tần số lấy mẫu (polling rate) đạt ngưỡng 8,000Hz, cung cấp thời gian phản hồi nhanh chớp nhoáng. Về khả năng duy trì hoạt động, thiết bị tiền nhiệm sử dụng viên pin 530 mAh, cho phép hoạt động liên tục 110 giờ qua kết nối không dây 2.4 GHz ở mức tần số 1,000Hz. Gaming Mouse 2 được kỳ vọng sẽ tối ưu hóa tốt hơn nữa về cả hiệu suất xử lý lẫn khả năng tiết kiệm năng lượng.

Bối cảnh thị trường và đối thủ cạnh tranh

Sự xuất hiện của Gaming Mouse 2 cho thấy tham vọng của Xiaomi trong việc cạnh tranh trực tiếp với các dòng chuột gaming cao cấp từ Logitech hay Razer. Trong phân khúc chuột gaming chuyên nghiệp hiện nay, các mẫu thiết bị như Logitech G502 Hero vẫn đang chiếm ưu thế nhờ cảm biến HERO 25,600 DPI và hệ thống phím cơ học phản hồi nhanh.

Hiện tại, mức giá niêm yết và thời điểm mở bán chính thức của Xiaomi Gaming Mouse 2 vẫn chưa được công bố. Tuy nhiên, với truyền thống tối ưu cấu hình trên giá thành, sản phẩm này được dự báo sẽ trở thành lựa chọn đáng chú ý cho game thủ đam mê các tựa game FPS nhịp độ cao trong thời gian tới.