Xiaomi hé lộ Redmi K90 Ultra: Smartphone đầu tiên có quạt tản nhiệt và pin 8.500 mAh Xiaomi vừa xác nhận thông tin về Redmi K90 Ultra với hệ thống tản nhiệt chủ động và viên pin dung lượng lớn. Thiết bị hứa hẹn mang lại hiệu năng ổn định nhờ chip Dimensity 9500 sản xuất trên tiến trình 3nm.

Xiaomi đang chuẩn bị ra mắt dòng điện thoại Redmi K90 Series, trong đó phiên bản Redmi K90 Ultra là model cao cấp nhất vừa được hé lộ các thông số kỹ thuật ấn tượng. Ông Wei Siqi, Tổng Giám đốc Bộ phận Marketing của Xiaomi Trung Quốc, đã xác nhận sự tồn tại của thiết bị này thông qua một bài đăng trên mạng xã hội Weibo.

Hệ thống làm mát chủ động lần đầu xuất hiện

Điểm đột phá nhất trên Redmi K90 Ultra chính là sự tích hợp của quạt làm mát bên trong máy. Đây là lần đầu tiên một chiếc điện thoại thông minh của Xiaomi được trang bị hệ thống tản nhiệt chủ động tương tự các dòng smartphone chuyên game. Cơ chế này cho phép quạt tự động điều chỉnh tốc độ dựa trên nhiệt độ linh kiện và cường độ sử dụng, giúp duy trì hiệu năng tối đa khi xử lý các tác vụ nặng như chơi game đồ họa cao hoặc biên tập video.

Cấu hình mạnh mẽ với chip 3nm thế hệ mới

Về sức mạnh phần cứng, Redmi K90 Ultra dự kiến trang bị vi xử lý MediaTek Dimensity 9500. Đây là con chip được sản xuất trên tiến trình 3nm thế hệ thứ ba của TSMC, hứa hẹn cải thiện đáng kể về hiệu suất và khả năng tiết kiệm điện năng. Đi kèm với đó là viên pin dung lượng cực lớn lên đến 8.500 mAh, hỗ trợ công nghệ sạc nhanh có dây 100W, cho phép người dùng sử dụng thoải mái trong vòng 2 ngày với cường độ cao.

Thông số Chi tiết dự kiến (Redmi K90 Ultra) Vi xử lý MediaTek Dimensity 9500 (3nm) Tản nhiệt Quạt làm mát chủ động tích hợp Dung lượng pin 8.500 mAh Công suất sạc 100W (có dây) Tính năng khác Cảm biến vân tay siêu âm, kháng nước, loa kép

Bên cạnh phiên bản Ultra, các nguồn tin từ Digital Chat Station cho biết Xiaomi còn đang phát triển biến thể Redmi K90 Pro. Phiên bản Pro dự kiến sử dụng chip Snapdragon 8 Elite, sở hữu viên pin khoảng 8.000 mAh và cũng được trang bị hệ thống quạt tản nhiệt tương tự.

Dòng Redmi K90 Series được kỳ vọng sẽ trở thành đối thủ nặng ký trong phân khúc điện thoại hiệu năng cao vào cuối năm nay. Mặc dù ngày ra mắt chính thức chưa được công bố, các báo cáo cho thấy thiết bị đã vượt qua các vòng chứng nhận quan trọng và có thể sớm xuất hiện trong thời gian tới.