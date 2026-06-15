Xiaomi hé lộ vi xử lý Xring O3: Tiến trình 3nm và tham vọng tự chủ công nghệ trên hệ sinh thái EV Xring O3 là chip tự phát triển thế hệ mới của Xiaomi sản xuất trên tiến trình 3nm, tập trung tối ưu hiệu suất năng lượng và dự kiến ra mắt vào tháng 8 tới.

Xiaomi đang chuẩn bị trở lại thị trường bán dẫn với Xring O3, vi xử lý tự phát triển thế hệ mới. Đây là bước đi chiến lược nhằm giảm bớt sự phụ thuộc vào các đối tác cung ứng bên ngoài và tối ưu hóa hệ sinh thái phần cứng của hãng. Sau thành công bước đầu của dòng Xring O1 trên các thiết bị như Xiaomi Pad 7 Ultra, phiên bản kế nhiệm này được kỳ vọng sẽ mang lại những đột phá đáng kể về hiệu năng và khả năng tiết kiệm điện năng.

Bước tiến mới trong chiến lược tự chủ vi xử lý của Xiaomi

Đáng chú ý, Xiaomi quyết định bỏ qua tên gọi Xring O2 để tiến thẳng lên thế hệ Xring O3. Vi xử lý này được định vị là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với các dòng chip flagship hiện nay như Snapdragon 8 Elite Gen 5. Tuy nhiên, trong khi các đối thủ cạnh tranh từ Qualcomm và MediaTek đang chuẩn bị chuyển dịch sang tiến trình 2nm cho các dòng sản phẩm kế tiếp, Xring O3 vẫn sẽ được sản xuất trên tiến trình 3nm của TSMC.

Việc kiên trì với lộ trình tự chủ chip cho thấy tham vọng của Xiaomi trong việc kiểm soát sâu hơn sự tương tác giữa phần cứng và hệ điều hành HyperOS. Điều này giúp thiết bị đạt được sự đồng bộ cao, tương tự cách Apple hay Samsung đang vận hành trên các dòng sản phẩm cao cấp của họ.

Cấu hình kỹ thuật và sự tối ưu trên tiến trình 3nm

Mặc dù sử dụng tiến trình 3nm tương đương với Snapdragon 8 Elite Gen 5, Xiaomi tập trung vào việc cải thiện hiệu suất tiêu thụ năng lượng thay vì chỉ chạy đua về thông số thuần túy. Vi xử lý mới được thiết kế để duy trì sự ổn định ở dải tần số từ thấp đến trung bình, giúp các tác vụ đa nhiệm và thao tác vuốt chạm hàng ngày trở nên mượt mà hơn.

Hiệu năng tổng thể của Xring O3 sẽ được cải thiện đáng kể, đặc biệt là sự ổn định ở dải tần số từ thấp đến trung bình

Dưới đây là bảng so sánh sơ bộ thông số dự kiến của Xring O3 dựa trên các thông tin rò rỉ:

Đặc tính Xiaomi Xring O3 Snapdragon 8 Elite Gen 5 Tiến trình sản xuất 3nm (TSMC) 3nm (TSMC) Trọng tâm tối ưu Hiệu suất năng lượng, độ ổn định Hiệu năng xử lý thô Hệ sinh thái hỗ trợ Smartphone, Tablet, Xe điện (EV) Smartphone, Tablet

Hệ sinh thái ứng dụng: Từ thiết bị di động đến xe điện

Điểm khác biệt lớn nhất của Xring O3 so với người tiền nhiệm chính là phạm vi ứng dụng. Xiaomi không chỉ tích hợp vi xử lý này vào điện thoại thông minh và máy tính bảng mà còn có kế hoạch đưa siêu chip này lên các mẫu xe điện (EV) sắp tới của hãng. Việc đồng nhất kiến trúc chip trên toàn bộ hệ sinh thái từ di động đến phương tiện di chuyển sẽ mở ra khả năng kết nối và xử lý dữ liệu liền mạch chưa từng có.

Xring O3 sẽ chính thức được trình làng vào tháng 8 tới đây

Theo kế hoạch, Xring O3 sẽ chính thức ra mắt vào tháng 8 tới. Ban đầu, dòng vi xử lý này có thể chỉ xuất hiện trên các phiên bản nội địa tại Trung Quốc trước khi có kế hoạch mở rộng ra thị trường quốc tế. Sự xuất hiện của Xring O3 không chỉ là một sản phẩm thương mại mà còn là lời khẳng định về năng lực nghiên cứu và phát triển (R&D) của Xiaomi trong lĩnh vực bán dẫn đầy thách thức.