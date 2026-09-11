Xiaomi hủy HyperOS 4 trên Android 16 cho 7 mẫu Redmi và POCO, siết chính sách cập nhật phần mềm Xiaomi dừng kế hoạch đưa HyperOS 4 dựa trên Android 16 tới 7 mẫu Redmi và POCO, nhưng các bản vá bảo mật vẫn có thể phát hành tùy vòng đời hỗ trợ từng máy.

Xiaomi vừa hủy kế hoạch phát hành HyperOS 4 dựa trên Android 16 cho 7 mẫu điện thoại thuộc dòng Redmi và POCO. Theo các báo cáo mới nhất, đây là một điều chỉnh quan trọng trong chiến lược hỗ trợ phần mềm của hãng. Nhiều thiết bị phổ biến sẽ không còn nằm trong danh sách được nâng cấp lên hệ điều hành này.

Xiaomi hủy cập nhật HyperOS 4 trên nền Android 16 cho 7 thiết bị

Những mẫu máy nào bị loại khỏi lộ trình HyperOS 4?

Theo nguồn tin từ XimiTime, danh sách smartphone bị loại khỏi kế hoạch nâng cấp lên HyperOS 4 chạy Android 16 gồm 7 sản phẩm cụ thể dưới đây.

STT Thiết bị Dòng sản phẩm 1 Redmi K60 Pro Redmi 2 Redmi Note 13 Pro+ Redmi 3 Redmi K70 Pro Redmi 4 POCO X6 5G POCO 5 Redmi Note 13 Pro Redmi 6 POCO M6 Pro 4G POCO 7 Redmi Note 13 Pro 4G Redmi

Những thiết bị này trước đó từng được kỳ vọng sẽ nhận bản cập nhật lớn tiếp theo. Tuy nhiên, thông tin mới cho thấy kế hoạch triển khai Android 16 thông qua HyperOS 4 cho các sản phẩm trên đã dừng lại.

Từ hai bản nâng cấp Android xuống còn một: Xiaomi đã đổi cách hỗ trợ

Lộ trình cập nhật HyperOS 4 của các thiết bị Xiaomi

Quyết định này đánh dấu sự thay đổi rõ rệt trong cách tiếp cận dịch vụ phần mềm của nhà sản xuất. Trước đây, các thiết bị thuộc Xiaomi và các thương hiệu con thường đủ điều kiện nhận hai bản cập nhật hệ điều hành Android lớn trong chu kỳ hỗ trợ.

Tuy nhiên, hãng đang chuyển sang chính sách giới hạn hơn với một số mẫu máy nhất định, khi chỉ cung cấp duy nhất một bản nâng cấp Android lớn. Điều này đồng nghĩa với việc thời gian nhận bản cập nhật hệ điều hành mới của các smartphone trong danh sách sẽ kết thúc sớm hơn so với dự kiến của người dùng.

Người dùng mất gì và còn giữ được gì?

Việc không được lên Android 16 cùng HyperOS 4 khiến các thiết bị này bỏ lỡ những tính năng mới của hệ điều hành. Đồng thời, điều này cũng làm dấy lên băn khoăn về chính sách hỗ trợ lâu dài của Xiaomi, nhất là với những người mua máy dựa trên cam kết cập nhật trước đó.

Dù vậy, việc dừng nâng cấp HyperOS 4 không đồng nghĩa với việc mọi hoạt động hỗ trợ phần mềm bị dừng ngay lập tức. Các bản vá lỗi bảo mật và cập nhật bảo trì hệ thống vẫn có thể được hãng phát hành riêng lẻ, tùy theo vòng đời hỗ trợ quy định cho từng mẫu máy.

Điểm cần lưu ý với chủ sở hữu 7 mẫu máy

Danh sách thiết bị bị loại khỏi kế hoạch HyperOS 4 trên Android 16 dựa trên báo cáo từ XimiTime và Gizmochina.

Các thiết bị này vẫn có thể nhận bản vá bảo mật và cập nhật bảo trì, nhưng thời hạn phụ thuộc vòng đời hỗ trợ của từng mẫu.

Người dùng nên theo dõi thông báo chính thức từ Xiaomi để biết chính xác lộ trình hỗ trợ cho thiết bị của mình.

Nhìn chung, động thái này cho thấy Xiaomi đang thu hẹp số lượng bản nâng cấp Android lớn đối với một số mẫu Redmi và POCO. Các thông tin hiện tại chủ yếu đến từ báo cáo của truyền thông công nghệ, và người dùng nên chờ xác nhận chính thức từ hãng để có kế hoạch sử dụng phù hợp.