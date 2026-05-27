Xiaomi lỗ 5.600 USD mỗi xe điện bán ra: Áp lực lợi nhuận dù doanh số tăng trưởng Mảng xe điện Xiaomi ghi nhận mức lỗ 5.600 USD mỗi xe trong quý 1 năm 2026 do chi phí linh kiện tăng cao, dù doanh số vẫn tăng trưởng nhờ dòng YU7 và SU7 mới.

Tập đoàn công nghệ Xiaomi vừa công bố kết quả tài chính quý 1 năm 2026 với những con số trái ngược giữa doanh thu và lợi nhuận. Mặc dù lượng xe bàn giao tăng trưởng ổn định, mảng xe điện thông minh (EV) của hãng đang phải đối mặt với áp lực tài chính lớn khi mức lỗ trên mỗi đơn vị xe tăng vọt so với cùng kỳ năm ngoái.

Lỗ hoạt động tăng mạnh bất chấp doanh thu tỷ USD

Trong quý 1 năm 2026, mảng xe điện thông minh và đổi mới trí tuệ nhân tạo (AI) của Xiaomi đạt doanh thu 19,9 tỷ nhân dân tệ (tương đương 2,9 tỷ USD). Tuy nhiên, lợi nhuận hoạt động lại ghi nhận mức âm 3,1 tỷ nhân dân tệ (khoảng 457 triệu USD). Với tổng cộng 80.856 xe được bán ra trong kỳ, tính trung bình Xiaomi đã lỗ khoảng 5.600 USD cho mỗi chiếc xe lăn bánh. Đây là con số tăng mạnh so với mức lỗ chỉ 900 USD mỗi xe vào quý 1 năm 2025.

Sức hút từ dòng YU7 và thế hệ SU7 mới

Bất chấp khó khăn về lợi nhuận, doanh số của Xiaomi vẫn cho thấy tín hiệu khả quan. Hãng đã giao 80.856 xe trong quý đầu tiên, tăng 6,6% so với mức 75.869 xe của cùng kỳ năm 2025. Doanh thu riêng từ mảng xe điện đạt 19 tỷ nhân dân tệ (2,8 tỷ USD), với giá bán trung bình mỗi chiếc khoảng 235.000 nhân dân tệ (tương đương 34.600 USD).

Sự tăng trưởng này chủ yếu nhờ vào đóng góp mạnh mẽ từ dòng xe YU7 mới, trong khi dòng SU7 thế hệ đầu tiên đã tạm ngừng sản xuất để chuyển giao sang phiên bản nâng cấp. Đáng chú ý, mẫu YU7 đã đạt cột mốc 232.000 xe bàn giao chỉ sau 10 tháng ra mắt. Trong khi đó, dòng SU7 thế hệ mới trình làng vào tháng 3 đã nhanh chóng nhận được hơn 80.000 đơn đặt hàng tính đến đầu tháng 5 năm 2026.

Cấu trúc giá bán các dòng xe chủ lực

Xiaomi hiện đang phân phối các dòng xe với mức giá đa dạng để tiếp cận nhiều tệp khách hàng:

Mẫu xe Giá bán (Nhân dân tệ) Giá quy đổi (USD) YU7 GT 389.900 57.300 YU7 Tiêu chuẩn 233.500 34.300 SU7 (Trung bình) ~235.000 34.600

Nguyên nhân khiến biên lợi nhuận sụt giảm

Biên lợi nhuận gộp của mảng EV và công nghệ AI đạt 20,1% trong quý này, giảm đáng kể so với mức 23,2% của cùng kỳ năm trước. Đại diện Xiaomi cho biết, sự sụt giảm này xuất phát từ ba nguyên nhân chính: các chính sách trợ cấp thuế mua xe, tỷ lệ bàn giao mẫu SU7 Ultra (phiên bản có biên lợi nhuận cao) thấp hơn dự kiến và chi phí các linh kiện cốt lõi tăng cao.

Để chuẩn bị cho giai đoạn bùng nổ tiếp theo, Xiaomi đã mở rộng mạng lưới bán lẻ lên 490 cửa hàng tại 143 thành phố trên khắp Trung Quốc đại lục tính đến ngày 31 tháng 3. Việc chấp nhận lỗ lớn ở giai đoạn đầu được xem là chiến lược dài hạn của hãng nhằm chiếm lĩnh thị phần trước khi đạt được lợi thế về quy mô để tối ưu hóa chi phí sản xuất.