Xiaomi Mijia Coffee Cup: lõi thép 316L, giữ nóng trên 53 độ C trong 6 giờ, giá 230 ngàn đồng Xiaomi ra mắt ly giữ nhiệt Mijia Coffee Cup dung tích 510 mL, lõi thép không gỉ 316L, giữ nóng 6 giờ nhưng không chống rò rỉ hoàn toàn, giá khởi điểm 59 yuan.

Xiaomi vừa giới thiệu ly giữ nhiệt Mijia Coffee Cup với lõi thép không gỉ 316L, khả năng duy trì nhiệt độ đồ uống trong 6 giờ và mức giá khởi điểm 59 yuan (khoảng 230 ngàn đồng). Sản phẩm thuộc nhóm đồ gia dụng của hãng, tập trung vào tính thực dụng, thiết kế gọn gàng và khả năng kiểm soát nhiệt độ cơ bản cho nhu cầu uống hằng ngày.

Xiaomi vừa ra mắt ly giữ nhiệt Mijia Coffee Cup

Vẻ ngoài tối giản và lựa chọn vật liệu bên trong

Mijia Coffee Cup mang ngôn ngữ thiết kế quen thuộc của các món đồ gia dụng Xiaomi. Thân ly có lớp hoàn thiện màu trắng nhám, phủ sơn bên ngoài để tăng độ bám khi cầm nắm.

Ly chứa được 510 mL chất lỏng, tương đương kích cỡ đồ uống tiêu chuẩn tại nhiều chuỗi cà phê. Dù dung tích khá lớn, phần đáy được vát thon gọn nên vừa với các khay để cốc trên ô tô có chiều rộng từ 74 mm trở lên.

Về vật liệu, bên trong ly là lõi thép không gỉ 316L. Đây là chất liệu cao cấp thường thấy trên các loại bình uống nước chất lượng, nhờ khả năng chống ăn mòn và ít bám mùi hơn kim loại rẻ tiền. Trong khi đó, lớp vỏ ngoài dùng thép không gỉ 304 tiêu chuẩn.

Giữ nóng 6 giờ: con số công bố nói lên điều gì?

Giữa hai lớp thép là cấu trúc cách nhiệt chân không, kết hợp một lớp mạ đồng bên trong. Theo công bố của hãng, ly có thể duy trì nhiệt độ trên 53 độ C trong tối đa 6 giờ, tính từ mốc nước 95 độ C ban đầu.

Sản phẩm cho khả năng giữ nhiệt ấn tượng

Với thức uống lạnh, ly giữ mức nhiệt dưới 10 độ C trong cùng khoảng thời gian 6 tiếng. Cần lưu ý đây là số liệu do nhà sản xuất công bố, chưa có kết quả kiểm chứng độc lập trong nguồn tin.

Chi tiết sử dụng và điểm trừ cần biết

Nắp ly dùng thiết kế ren ba vòng, cho phép đóng mở nhanh chỉ với một cú vặn 90 độ. Bên trong có vạch chia mức nước tối đa, còn đáy ly được gắn đệm silicon chống trượt.

Tuy nhiên, ly không chống rò rỉ hoàn toàn. Xiaomi khuyến cáo người dùng không dốc ngược hoặc đặt sản phẩm vào balo, mà chỉ nên mang theo theo phương thẳng đứng, đặt trên bàn hoặc trong xe hơi. Đây là hạn chế đáng cân nhắc với người hay di chuyển bằng phương tiện công cộng hoặc xe máy.

Thông số chính của Mijia Coffee Cup

Hạng mục Thông tin Dung tích 510 mL Vật liệu lõi trong Thép không gỉ 316L Vật liệu vỏ ngoài Thép không gỉ 304 Cách nhiệt Chân không, kèm lớp mạ đồng bên trong Giữ nóng Trên 53 độ C trong tối đa 6 giờ (từ mốc 95 độ C) Giữ lạnh Dưới 10 độ C trong 6 giờ Chiều rộng khay để cốc phù hợp Từ 74 mm trở lên Chống rò rỉ Không hoàn toàn Giá 59 yuan (khoảng 230 ngàn đồng)

Mức giá và nhóm người dùng phù hợp

Mijia Coffee Cup hiện được gọi vốn với giá 59 yuan, tương đương khoảng 230 ngàn đồng. Với mức giá này, cùng thiết kế hiện đại và vật liệu thép không gỉ, sản phẩm nhắm đến người cần một chiếc ly giữ nhiệt cơ bản, dễ vệ sinh.

Ly giữ nhiệt mới của Xiaomi có giá hấp dẫn

Nhìn chung, ly phù hợp với dân văn phòng và người thường xuyên lái xe, nhờ đáy thon vừa khay để cốc và khả năng giữ nhiệt dài. Ngược lại, những ai cần mang ly trong balo hoặc túi xách nên cân nhắc kỹ do hạn chế về khả năng chống rò rỉ.

Thông tin về sản phẩm được tổng hợp theo Gizmochina.