Xiaomi Mijia: đệm ngồi sưởi thắt lưng, nhắc đứng dậy sau 40 phút, giá khoảng 715 ngàn đồng Xiaomi mở bán đệm ngồi công thái học Mijia tại Trung Quốc với memory foam, cảm biến hồng ngoại nhắc vận động, pin 1.900 mAh, giá khoảng 186,65 nhân dân tệ.

Xiaomi vừa ra mắt đệm ngồi công thái học Mijia tại thị trường Trung Quốc, tích hợp sưởi ấm vùng thắt lưng và cảm biến nhắc người dùng đứng dậy vận động. Sản phẩm có giá ưu đãi khởi điểm 186,65 nhân dân tệ (khoảng 715 ngàn đồng), hướng đến người làm việc trên ghế văn phòng cả ngày.

Đây là phụ kiện mới trong hệ sinh thái thiết bị văn phòng của Xiaomi, được thiết kế để cải thiện tư thế ngồi và tăng sự thoải mái. Sản phẩm kết hợp ba yếu tố: cấu trúc đệm hỗ trợ cột sống, hệ thống sưởi ấm và cơ chế theo dõi thời gian ngồi.

Xiaomi ra mắt đệm ngồi công thái học Mijia tích hợp sưởi ấm

Khung nylon và lớp bọt ghi nhớ: nền tảng của tư thế ngồi thẳng

Đệm ngồi Mijia sử dụng khung nylon composite đúc nguyên khối. Theo nguồn tin, khung này đã vượt qua thử nghiệm 25.000 lần uốn cong, nhằm đảm bảo khả năng chịu lực và chống biến dạng khi dùng lâu dài.

Phần đệm bên trong làm từ bọt ghi nhớ (memory foam) có độ đàn hồi cao. Lớp vật liệu này giúp phân bổ đều trọng lượng tại các khu vực lưng dưới, hông và đùi.

Về hình dáng, đệm được tối ưu để lấp đầy khoảng trống giữa cột sống thắt lưng và tựa lưng ghế, giúp người dùng duy trì tư thế ngồi thẳng tự nhiên. Bên cạnh đó, phần đế có hai lỗ thông hơi nhằm hạn chế tích tụ nhiệt khi ngồi làm việc liên tục.

Cảm biến hồng ngoại theo dõi từng phút bạn ngồi yên

Điểm khác biệt của Mijia nằm ở cảm biến hồng ngoại dùng để theo dõi thời gian ngồi liên tục. Khi người dùng ngồi yên 40 phút, thiết bị phát cảnh báo nhắc đứng dậy vận động. Các mốc cảnh báo tiếp theo được đặt ở 90 phút và 120 phút.

Hệ thống tự động đặt lại bộ đếm nếu người dùng rời khỏi ghế hơn 2 phút. Cơ chế này giúp việc nhắc nhở bám sát thói quen thực tế, thay vì chỉ đếm giờ cố định.

Sưởi vùng thắt lưng với 3 mức nhiệt và giới hạn 15 phút

Đối với tính năng sưởi ấm, sản phẩm dùng hệ thống kiểm soát nhiệt độ NTC với 3 mức điều chỉnh, tập trung vào vùng thắt lưng.

Tuy nhiên, chế độ sưởi bị giới hạn về thời gian. Để đảm bảo an toàn, hệ thống tự động ngắt sau 15 phút hoạt động, người dùng có thể bật lại thủ công khi cần. Đây là điểm cần lưu ý với những ai muốn sưởi liên tục trong suốt buổi làm việc.

Pin 1.900 mAh: dùng không dây, vẫn chạy được khi đang sạc

Đệm được trang bị pin dung lượng 1.900 mAh, cho phép vận hành hoàn toàn không dây, không cần cắm cáp trên sàn nhà hay vào máy tính. Khi hết pin, đệm vẫn hoạt động ở chế độ dùng cáp trong lúc sạc.

Các tùy chọn màu sắc của sản phẩm

Tổng hợp thông số chính

Hạng mục Thông tin Giá khởi điểm 186,65 nhân dân tệ (khoảng 715 ngàn đồng) Khung Nylon composite đúc nguyên khối, qua thử nghiệm 25.000 lần uốn cong Lớp đệm Bọt ghi nhớ (memory foam) Nhắc vận động Cảm biến hồng ngoại, cảnh báo ở 40, 90 và 120 phút Đặt lại bộ đếm Khi rời ghế trên 2 phút Sưởi ấm Kiểm soát nhiệt NTC, 3 mức, tự ngắt sau 15 phút Pin 1.900 mAh, dùng được cả khi cắm cáp lúc sạc

Hệ sinh thái chăm sóc lưng của Xiaomi mở rộng

Song song với sản phẩm này, Xiaomi gần đây cũng ra mắt máy massage lưng thông minh Mijia Smart Waist Massager 2, hỗ trợ sưởi ấm hai mặt với thời lượng pin lên đến 110 phút. Hai sản phẩm cho thấy hãng đang đẩy mạnh nhóm phụ kiện hỗ trợ sức khỏe cho người làm việc văn phòng.

Hiện thông tin giá và việc mở bán được công bố cho thị trường Trung Quốc. Nguồn tin chưa đề cập kế hoạch phân phối tại Việt Nam.