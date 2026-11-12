Xiaomi Mijia Floor Lamp: đèn cây thông minh LED kép RGB và WRGB, 18 hiệu ứng, giá 719 nhân dân tệ Xiaomi mở gây quỹ đèn cây Mijia Floor Lamp với hai nguồn sáng độc lập, nhiệt độ màu 1800K-6500K, điều khiển qua Mi Home, XiaoAI, tích hợp hệ sinh thái HyperOS.

Xiaomi vừa mở chiến dịch gây quỹ cho đèn cây thông minh Mijia Floor Lamp. Sản phẩm dùng hệ thống LED kép gồm RGB và WRGB, đồng thời tích hợp vào hệ sinh thái HyperOS. Mức giá gây quỹ là 719 nhân dân tệ, khoảng 2.76 triệu đồng, trên nền tảng Xiaomi Youpin.

Với mẫu đèn độc lập này, Xiaomi mở rộng dải sản phẩm chiếu sáng thông minh ra ngoài các thiết bị để bàn và ốp trần quen thuộc. Sản phẩm hướng tới phòng khách, phòng ngủ hoặc khu vực giải trí nhờ thiết kế tối giản, gọn gàng và độ ổn định cao.

Hai nguồn sáng độc lập trên một thân đèn mảnh

Mijia Floor Lamp có kiểu dáng cao, mảnh. Phần chân đế được thiết kế để đèn đứng vững trên nhiều bề mặt sàn khác nhau mà không chiếm nhiều diện tích.

Điểm đáng chú ý nhất về phần cứng là hệ thống chiếu sáng kép với hai nguồn sáng tách biệt. Nguồn thứ nhất là đèn LED RGB dùng các IC tùy chỉnh, tạo dải 16 triệu màu để dựng không gian ánh sáng xung quanh. Nguồn thứ hai là đèn LED WRGB hiệu suất cao, chuyên cung cấp ánh sáng thực tế, mềm mại hơn cho sinh hoạt hằng ngày.

Xiaomi ra mắt đèn cây thông minh Mijia Floor Lamp

Người dùng có thể vận hành riêng lẻ hoặc kết hợp đồng thời cả hai nguồn sáng tùy nhu cầu. Nhờ vậy, đèn đáp ứng cả khung cảnh ánh sáng trang trí lẫn nguồn sáng hữu ích khi đọc sách hoặc di chuyển vào ban đêm. Thiết bị được định vị là một công cụ tạo bầu không khí linh hoạt, không chỉ là bóng đèn thông minh gắn trên giá đỡ.

18 hiệu ứng, dải màu từ 1800K đến 6500K và ba cách điều khiển

Đèn có tổng cộng 18 hiệu ứng ánh sáng, chia đều cho hai nhóm tĩnh và động. Nhóm tĩnh gồm 10 hiệu ứng như hoàng hôn, thiền định, đọc sách hay đèn ngủ. Nhóm động gồm 8 hiệu ứng như cực quang, dòng chảy ánh sáng và các kiểu nhấp nháy theo nhịp thở.

Độ sáng điều chỉnh được từ 1% đến 100%. Nhiệt độ màu dao động từ mức rất ấm 1800K lên 6500K, kèm chế độ đèn ngủ chuyên biệt.

Về cách điều khiển, đèn có ba lựa chọn:

Vòng cảm ứng ở đáy đầu đèn: chạm để bật tắt, trượt để chỉnh độ sáng, nhấn giữ để chuyển hiệu ứng.

chạm để bật tắt, trượt để chỉnh độ sáng, nhấn giữ để chuyển hiệu ứng. Ứng dụng Mi Home: công cụ quản lý chính cho các tính năng nâng cao như tùy chỉnh cá nhân hóa, lên lịch hoạt động và liên kết ngữ cảnh.

công cụ quản lý chính cho các tính năng nâng cao như tùy chỉnh cá nhân hóa, lên lịch hoạt động và liên kết ngữ cảnh. Giọng nói qua XiaoAI: hỗ trợ điều khiển rảnh tay, đồng thời đèn tích hợp vào hệ sinh thái HyperOS để kết nối với các thiết bị thông minh khác trong nhà.

Thông số chính và những điều cần lưu ý

Hạng mục Thông tin Công suất định mức 21W Kết nối Wi-Fi băng tần 2.4 GHz Nguồn sáng LED RGB (16 triệu màu) và LED WRGB hiệu suất cao Hiệu ứng ánh sáng 18 hiệu ứng: 10 tĩnh, 8 động Độ sáng 1% đến 100% Nhiệt độ màu 1800K đến 6500K, có chế độ đèn ngủ Điều khiển Vòng cảm ứng, Mi Home, XiaoAI Giá gây quỹ 719 nhân dân tệ (khoảng 2.76 triệu đồng)

Nhà sản xuất thiết kế quá trình lắp đặt theo hướng đơn giản, để người dùng có thể tự thực hiện tại nhà.

Đèn cây thông minh mới của Xiaomi có giá hấp dẫn

Cần lưu ý rằng sản phẩm hiện mới ở giai đoạn gây quỹ cộng đồng, và nguồn tin chưa nêu thời điểm bán chính thức hay phạm vi phân phối. Thiết bị chỉ hỗ trợ Wi-Fi 2.4 GHz, còn các tính năng nâng cao phụ thuộc vào ứng dụng Mi Home.

Nhìn chung, Mijia Floor Lamp bổ sung thêm một tùy chọn tự động hóa cho người dùng quan tâm đến nhà thông minh. Sản phẩm cũng giúp hoàn thiện thêm hệ sinh thái thiết bị chiếu sáng trong nhà của Xiaomi.